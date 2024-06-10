Приглашаю вас на прогулку по моему самому любимому уголку в Казани, по личному месту силы — Казанскому университету. Это настоящая жемчужина архитектуры. Вы увидите астрономическую обсерваторию и действующий анатомический театр, узнаете, когда они были построены и почему у Льва Толстого и Владимира Ульянова не сложилось с учёбой. Будет интересно и красиво!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Встретимся у Главного здания университета, на «Сковородке». Маршрут будет не длинный, но интересный: всё сосредоточено в пределах одного небольшого квартала! Сначала заглянем в уютный скверик Лобачевского. После, через кованные ажурные ворота, пройдём во двор Главного здания и погрузимся в 200-летнюю историю alma mater. Прогуливаясь по саду, рассмотрим:

астрономическую обсерваторию университета, которая находится под эгидой ЮНЕСКО,

здание библиотеки с уникальной конструкцией,

действующий анатомический театр,

здание Казанской химической школы.

Вы узнаете:

почему самый восточный университет Российской империи основали в Казани,

кто и когда строил комплекс Казанского университета,

какой вклад внёс Лобачевский в развитие учебного заведения,

почему у Толстого, Аксакова и Ульянова не сложилось с университетом,

в чём сила Казанской химической школы и кто участвовал в открытии Антарктиды.

Вопросов много, но мы легко найдём на них ответы!

Кому подойдёт программа

Рекомендую школьникам, которые рассматривают Казанский федеральный университет для дальнейшего поступления. Впрочем, интересно будет всем!

Организационные детали