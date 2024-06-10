Приглашаю вас на прогулку по моему самому любимому уголку в Казани, по личному месту силы — Казанскому университету. Это настоящая жемчужина архитектуры.
Вы увидите астрономическую обсерваторию и действующий анатомический театр, узнаете, когда они были построены и почему у Льва Толстого и Владимира Ульянова не сложилось с учёбой. Будет интересно и красиво!
Вы увидите астрономическую обсерваторию и действующий анатомический театр, узнаете, когда они были построены и почему у Льва Толстого и Владимира Ульянова не сложилось с учёбой. Будет интересно и красиво!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Встретимся у Главного здания университета, на «Сковородке». Маршрут будет не длинный, но интересный: всё сосредоточено в пределах одного небольшого квартала! Сначала заглянем в уютный скверик Лобачевского. После, через кованные ажурные ворота, пройдём во двор Главного здания и погрузимся в 200-летнюю историю alma mater. Прогуливаясь по саду, рассмотрим:
- астрономическую обсерваторию университета, которая находится под эгидой ЮНЕСКО,
- здание библиотеки с уникальной конструкцией,
- действующий анатомический театр,
- здание Казанской химической школы.
Вы узнаете:
- почему самый восточный университет Российской империи основали в Казани,
- кто и когда строил комплекс Казанского университета,
- какой вклад внёс Лобачевский в развитие учебного заведения,
- почему у Толстого, Аксакова и Ульянова не сложилось с университетом,
- в чём сила Казанской химической школы и кто участвовал в открытии Антарктиды.
Вопросов много, но мы легко найдём на них ответы!
Кому подойдёт программа
Рекомендую школьникам, которые рассматривают Казанский федеральный университет для дальнейшего поступления. Впрочем, интересно будет всем!
Организационные детали
- При желании можем посетить один из музеев университета за дополнительную плату: для группы 5 и менее человек — 1350 руб., если более 5 человек — 250 руб. за каждого гостя
- Экскурсия проводится только на улице. Если гости не захотят пойти на экскурсию в музей, в здания заходить не будем.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед Главным зданием университета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 112 туристов
Меня зовут Айгуль, и я влюблена в Казань. Это случилось давно, ещё когда я была маленькой девочкой. Приехала из небольшой деревни в шумную Казань в гости к родственникам и влюбилась.Задать вопрос
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