Мы с вами прогуляемся по университетскому городку и поговорим о Казанском федеральном университете — его прошлом и настоящем.
Вы узнаете, кто был первым учеником Императорского Казанского университета и как удалось сохранить библиотеку Потёмкина.
Услышите, какие студенты учились здесь и какие не окончили вуз, а ещё увидите обсерваторию, которую охраняет ЮНЕСКО.
Вы узнаете, кто был первым учеником Императорского Казанского университета и как удалось сохранить библиотеку Потёмкина.
Услышите, какие студенты учились здесь и какие не окончили вуз, а ещё увидите обсерваторию, которую охраняет ЮНЕСКО.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00
Описание экскурсии
Мы расскажем про Казанский федеральный университет, история которого началась в 19 веке. Сколько было сделано открытий в его стенах! Какие выдающиеся учёные учились и преподавали тут!
Прогуляемся по университетскому городку, который привлекает путешественников в любое время года. Ненадолго задержимся на Сковородке — мы объясним, почему эта площадь так называется.
Пройдёмся по Кремлёвской улице до Института геологии и нефтегазовых технологий. Вы узнаете, какие известные люди получили здесь образование, и рассмотрите исторические уголки, хранящие немало секретов. А также увидите великолепное здание Национальной библиотеки Республики Татарстан — дом Ушковой.
Организационные детали
- По желанию можно посетить геологический музей (если он будет работать в день нашей экскурсии) после прогулки. Стоимость билетов: взрослый — 250 ₽, льготный — 150 ₽. По возможности мы сопроводим вас в музей
- Продолжительность экскурсии — 1–1,5 часа в зависимости от темпа группы
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|720 ₽
|Дети до 12 лет
|480 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Кремлёвской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нина — ваша команда гидов в Казани
Я гид по Казани, аккредитованный в Казанском кремле, также прошла российскую аккредитацию. Родилась и выросла в столице Татарстана на улице Кремлёвской, окончила геологический факультет Казанского федерального университета. Экскурсии провожу я и мои коллеги-гиды. Будем рады встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
18 окт 2024
Отличная экскурсия по территории Казанского университета. ОГРОМНАЯ благодарность нашему замечательному гиду Нине за интересный рассказ об истории города и университета.
Ольга
15 окт 2024
Экскурсия понравилась. Доброжелательный гид Нина Петровна очень интересно рассказала об истории возникновения и развития университетов Казани, о выпускниках, двигавших вперёд отечественную науку, об условиях, в которых обучались студенты в прежние времена и много другого интересного. Три часа пролетели незаметно. Огромная благодарность гиду за полезно и приятно проведённое время!
Е
Елена
30 сен 2024
Экскурсию «Университетская история Казани» провела Нина. Было все интересно, ритмично и вполне комфортно. Нина рассказала интересные истории об известных студентах и ученых, а также о невероятных событиях, которые здесь происходили. Замечательная экскурсия с замечательным гидом Ниной, рекомендую 👍
С
Светлана
27 сен 2024
Прекрасная экскурсия.
Знающий, увлечённый экскурсовод.
Комфортная, доброжелательная атмосфера общения.
Большое спасибо Нине за экскурсию.
Знающий, увлечённый экскурсовод.
Комфортная, доброжелательная атмосфера общения.
Большое спасибо Нине за экскурсию.
М
Миляуша
25 сен 2024
Экскурсия с Ниной очень понравилась. Динамично и не скучно. За одну экскурсию очень много впечатлений и информации, много нового узнали о городе. Нина рассказывает интересно и с юмором 👍
И
Ирина
6 сен 2024
Сегодня были на экскурсии « Университетская история Казани» с Ниной. Остались самые хорошие впечатления. Колоссальный об’ ем, но не перегружен датами и труднозапоминающимися данными, интересный собеседник, который отвечает на все вопросы, хорошая дикция и правильная речь. Остались довольны. Рекомендуем
С
Сервине
4 сен 2024
Здорово, что есть такая тема среди экскурсионных программ. Университет определяет значимую часть истории и города и страны. Известных и выдающихся имён было перечислено много). Экскурсию вела гид Нина. Понравилось, что рассказывала тему увлеченно, без наигранности. Было интересно и уютно.
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