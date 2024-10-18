Мы с вами прогуляемся по университетскому городку и поговорим о Казанском федеральном университете — его прошлом и настоящем. Вы узнаете, кто был первым учеником Императорского Казанского университета и как удалось сохранить библиотеку Потёмкина. Услышите, какие студенты учились здесь и какие не окончили вуз, а ещё увидите обсерваторию, которую охраняет ЮНЕСКО.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Мы расскажем про Казанский федеральный университет, история которого началась в 19 веке. Сколько было сделано открытий в его стенах! Какие выдающиеся учёные учились и преподавали тут!

Прогуляемся по университетскому городку, который привлекает путешественников в любое время года. Ненадолго задержимся на Сковородке — мы объясним, почему эта площадь так называется.

Пройдёмся по Кремлёвской улице до Института геологии и нефтегазовых технологий. Вы узнаете, какие известные люди получили здесь образование, и рассмотрите исторические уголки, хранящие немало секретов. А также увидите великолепное здание Национальной библиотеки Республики Татарстан — дом Ушковой.

Организационные детали