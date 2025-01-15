Приглашаю на атмосферную прогулку по вечернему Казанскому кремлю — в это время он особенно прекрасен.
Исследуя его ярко освещённую и украшенную территорию и пустынные закоулки, вы узнаете о союзе двух мировых культур — русской и татарской.
А старинные и современные постройки откроют вам кремлёвские тайны и помогут представить, как жил и развивался наш удивительный город.
Важная информация: По запросу экскурсию можно организовать и в более раннее время, но именно около 15:30 в Казани включают городскую иллюминацию. Если вы хотите посетить мечеть и храм, желательно начать не позднее 18:00, так как в 19:00 они закрываются.

Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные объекты Казанского кремля
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Панорама города и достопримечательности за рекой: Чаша и стадион
- Дворец земледельцев
- Храм во имя явления иконы Казанской Божьей матери
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Казанский кремль:/n взрослый - 150 руб., /n льготный - 140 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Территория Кремль, 8, Спасская Башня
Завершение: Ул. Кремлевская, д. 2
Когда и сколько длится?

Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- По запросу экскурсию можно организовать и в более раннее время, но именно около 15:30 в Казани включают городскую иллюминацию
- Если вы хотите посетить мечеть и храм, желательно начать не позднее 18:00, так как в 19:00 они закрываются
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
15 янв 2025
Е
Елена
5 янв 2025
Понравилось все! Красиво, интересно!
А
Анастасия
6 янв 2024
Выражаю искреннюю благодарность экскурсоводу Диляре! В нашей группе было 16 человек разных возрастов, и всем было очень интересно. Она смогла отлично организовать наших подростков. Два часа пролетели незаметно, но были очень насыщенными и познавательными!
В
Вадим
3 янв 2024
Диляра своей манерой изложения материала оставила в наших умах множество любопытных сведений, представленных в виде конкретных чисел и фактов. В целом, впервые побывав в Казани, мы узнали много нового об истории города, крепости и страны. Экскурсия была организована превосходно! От всей души советуем!
Ю
Юлия
28 дек 2023
Диляра, выражаю вам искреннюю благодарность за увлекательную и содержательную экскурсию! Всё было замечательно!
Д
Дмитрий
20 дек 2023
Экскурсия была великолепной. Время пролетело незаметно. Мы узнали много нового о Кремле и Казани. Диляра не только провела для нас основную экскурсию, но и посоветовала, куда ещё можно сходить, а также порекомендовала замечательные кафе.
