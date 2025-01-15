Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю на атмосферную прогулку по вечернему Казанскому кремлю — в это время он особенно прекрасен.



Исследуя его ярко освещённую и украшенную территорию и пустынные закоулки, вы узнаете о союзе двух мировых культур — русской и татарской.



А старинные и современные постройки откроют вам кремлёвские тайны и помогут представить, как жил и развивался наш удивительный город. 5 6 отзывов

Важная информация: По запросу экскурсию можно организовать и в более раннее время, но именно около 15:30 в Казани включают городскую иллюминацию. Если вы хотите посетить мечеть и храм, желательно начать не позднее 18:00, так как в 19:00 они закрываются.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Основные объекты Казанского кремля

Мечеть Кул Шариф

Благовещенский собор

Панорама города и достопримечательности за рекой: Чаша и стадион

Дворец земледельцев

Храм во имя явления иконы Казанской Божьей матери Что включено Услуги гида Что не входит в цену Входные билеты в Казанский кремль:/n взрослый - 150 руб., /n льготный - 140 руб. Где начинаем и завершаем? Начало: Территория Кремль, 8, Спасская Башня Завершение: Ул. Кремлевская, д. 2 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел. Важная информация По запросу экскурсию можно организовать и в более раннее время, но именно около 15:30 в Казани включают городскую иллюминацию

Если вы хотите посетить мечеть и храм, желательно начать не позднее 18:00, так как в 19:00 они закрываются Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.