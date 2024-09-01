Имея дипломы преподавателя истории, экскурсовода и сомелье, приглашаю вас на необычную дегустацию с биографическим уклоном.
История, любовь и вино — неотделимые друг от друга понятия! В сопровождении специально подобранных напитков мы поговорим о love stories из жизни известных личностей — художников, писателей, полководцев и даже фавориток французского короля.
История, любовь и вино — неотделимые друг от друга понятия! В сопровождении специально подобранных напитков мы поговорим о love stories из жизни известных личностей — художников, писателей, полководцев и даже фавориток французского короля.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На этой экскурсии для вас объединяться воедино мир вина и мир истории. Готовы раскрыть секреты культовых романов и ярких исторических личностей?
Вы узнаете:
- Как фаворитке французского короля Маркизе де Помпадур удавалось править Францией 20 лет
- Почему супругу Джона Леннона Йоко Оно винят в распаде легендарной группы «The Beatles»
- Как прошла свадьба Владимира Ульянова и Надежды Крупской
- За что Сальвадор Дали любил Казань и почему он думал, что по улицам города ходят верблюды
- Почему так недолго продлился роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан
- Какие письма Наполеон Бонапарт писал своей любимой Жозефине
Рассказ о каждой love story будет сопровождаться премиальным вином, тематически связанным со страной и регионами, где жили влюблённые. К напиткам вам подадут закуски: сыр, оливки, мясные нарезки и десерт.
Дегустацию проведёт историк и дипломированный сомелье Ольга. Вы попробуете 6 великолепных вин. Игристое из Испании, белое и десертное из Франции, розовое из Японии, красное из России и страстное вино из Калифорнии.
Организационные детали
- Экскурсия 18+
- Дегустация включена в стоимость
- Эту экскурсию для вас проведу лично я
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Профсоюзной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 2528 туристов
Меня зовут Ольга, я экскурсовод и представитель небольшой команды гидов. Родилась и живу в Казани. У меня высшее историческое образование, 4 года работала учителем истории в гимназии. Более 9 летЗадать вопрос
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