Имея дипломы преподавателя истории, экскурсовода и сомелье, приглашаю вас на необычную дегустацию с биографическим уклоном. История, любовь и вино — неотделимые друг от друга понятия! В сопровождении специально подобранных напитков мы поговорим о love stories из жизни известных личностей — художников, писателей, полководцев и даже фавориток французского короля.

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за 1-6 человек или 5400 руб. за человека, если вас больше

от 32 400 ₽ за 1-6 человек или 5400 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На этой экскурсии для вас объединяться воедино мир вина и мир истории. Готовы раскрыть секреты культовых романов и ярких исторических личностей?

Вы узнаете:

Как фаворитке французского короля Маркизе де Помпадур удавалось править Францией 20 лет

Почему супругу Джона Леннона Йоко Оно винят в распаде легендарной группы «The Beatles»

Как прошла свадьба Владимира Ульянова и Надежды Крупской

За что Сальвадор Дали любил Казань и почему он думал, что по улицам города ходят верблюды

Почему так недолго продлился роман Сергея Есенина и Айседоры Дункан

Какие письма Наполеон Бонапарт писал своей любимой Жозефине

Рассказ о каждой love story будет сопровождаться премиальным вином, тематически связанным со страной и регионами, где жили влюблённые. К напиткам вам подадут закуски: сыр, оливки, мясные нарезки и десерт.

Дегустацию проведёт историк и дипломированный сомелье Ольга. Вы попробуете 6 великолепных вин. Игристое из Испании, белое и десертное из Франции, розовое из Японии, красное из России и страстное вино из Калифорнии.

Организационные детали