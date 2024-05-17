1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
«Профессиональные сомелье предложат на выбор дегустацию игристых вин или крепких напитков, расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры и особенностях местных напитков»
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя Казань: колесо обозрения и дегустация традиционных напитков
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, наслаждаясь её историческими красотами с высоты колеса обозрения и вкусом традиционных напитков
Начало: Казань, ул. Баумана, 19
«Вы также сможете посетить дегустацию фирменных вин, бальзамов и настоек в одном из национальных татарских магазинов»
Расписание: Ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Вино и невероятные love stories в Казани (18+)
Раскрыть тайны из жизни Маркизы де Помпадур, Джона Леннона и Наполеона с помощью вина
Начало: на Профсоюзной улице
«Вы попробуете 6 великолепных вин»
1 сен в 19:30
2 сен в 19:30
от 32 400₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория17 мая 2024Экскурсовод рассказал поо Казань, показал основные места. Было очень интересно
- ММихаил2 мая 2024Огромное СПАСИБО!!! прекрасному экскурсоводу Ларисе,благодаря ей Казань открылась нам в красивейшем вечернем свете,да и дегустация была не лишней! Хотелось бы вернуться еще не раз! 😍
- ССветлана1 марта 2024Добрый день! Экскурсия ‘Ночная Казань и винная дегустация’ очень понравилась👍 мы получили яркие впечатления и много познавательной информации! Обязательно посоветуем
- ККарина18 октября 2023Все прошло отлично, единственное,что город конечно лучше смотреть при свете и в теплую погоду(это не в адрес организаторов). Сама экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Винные туры»
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