читать дальше для первого дня в Казани хороша. Но к дегустации есть пожелание - хотелось бы несколько помедленнее, в быстром темпе сложно прочувствовать напитки и понять,что нравиться больше.

Все прошло отлично, единственное,что город конечно лучше смотреть при свете и в теплую погоду(это не в адрес организаторов). Сама экскурсия