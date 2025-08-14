Любовные переплетения Казанских историй: знаменитые люди, писатели, интриги, щедрые подарки, подвиги — обо всём этом вы узнаете на экскурсии, где мы увидим самые романтичные места города.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание трансферЛюбовь в стенах города А какая в Казани была любовь? Что хранят в себя стены особняков и лестницы старых парков? Предлагаем вам узнать это, выйти за пределы популярного центра города и увидеть другую Казань с помощью нашей авторской экскурсии. Увидеть Казань с другой стороны По пути мы встретим множество домов, особняков, мечетей, театры, старые улицы и скверы. И каждая улица будет напоминать нам о судьбах казанцев, врачей, поэтов и героев нового времени. Людей, которые любили и делали все ради любви. Вы узнаете множество интересных фактов. Например, почему знаменитый художник думал, что в Казани встречаются верблюды или почему над великим ученым посмеивались студенты, и кто его поддерживал. Вас ожидает:
- Казань с другого ракурса, за пределами туристического центра, где вы узнаете много нового и интересного;
- Знакомство с Казанью через любовные и романтические истории, мы будем говорить о любви и о том, какая она разная;
- Вы проникнетесь судьбами людей, их чувствами и эмоциями.
Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь тысячелетия
- Башня Сююмбике
- Парк «Чёрное озеро»
- Арка влюбленных
- Университет «Императорский»
- Особняк Ушковых
- Юнусовская площадь
- Дом Шамиля
- Азимовская мечеть
- Новый Татарский Театр
- Русская часть города - больница, музей, гостиница, театр
- Лядской сад
- Усадьба-музей Боратынского Е. А
- Варваринская церковь
- Сквер К. Фукса
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанский Кремль
Завершение: Сквер Карла Фукса
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в даты по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 52 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
14 авг 2025
Благодарим Ольгу за проведенную экскурсию по замечательной Казани! Хочется отметить индивидуальный подход, интересные локации и пунктуальность. Также хочется отметить комфортный автомобиль и опытного водителя.
