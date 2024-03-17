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Где находился «квартал красных фонарей»? В каком доме снимал жильё Максим Горький? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете на экскурсии! А также прогуляетесь по центральной части города, побываете на набережной озера Кабан и в мистическом саду «Эрмитаж» и оцените алкогольную продукцию от местного производителя.