Где находился «квартал красных фонарей»? В каком доме снимал жильё Максим Горький? Ответы на эти и многие другие вопросы узнаете на экскурсии! А также прогуляетесь по центральной части города, побываете на набережной озера Кабан и в мистическом саду «Эрмитаж» и оцените алкогольную продукцию от местного производителя.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
- Окажетесь на набережной озера Кабан, раскроете его тайны и послушаете легенды.
- Пройдёте по кварталу марусовских домов, где арендовал койку юный Алексей Пешков (писатель Максим Горький).
- Прогуляетесь по парку Тысячелетия и саду «Эрмитаж», окутанному мистическими историями.
- Побываете на центральных улицах города — Петербургской и Щапова — и раскроете их тайны.
- Узнаете о быте и истории Казани 20 века: где в городе находился «квартал красных фонарей» и кто его посещал, какими «взрослыми» билетами премировали студентов Казанского Императорского университета и многое другое.
- Заглянете в питейный дом на дегустацию татарских алкогольных напитков, познакомитесь с местным производителем и попробуете настойки на травах.
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается дегустация алкогольного сета в питейном доме — 400 руб. /чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на улице Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 2478 туристов
Меня зовут Евгения, я представляю команду профессиональных гидов. Экскурсии проводят неоднократные лауреаты Национальной туристической премии им. Ю. Сенкевича и победители конкурса «Лидер туризма Республики Татарстан». Приезжайте в гости, мы покажем вам нашу прекрасную Казань!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
17 мар 2024
Экскурсовод Данил Абдулхаев очень хорошо знает материал и умеет его подать. Также хорошо ориентируется при неожиданных вопросах
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