Вы познакомиться и пообщаетесь с основателем галереи и из первых уст, Слава расскажет о своем видении современного искусства, услышите о жизни и творчестве художника. Удивитесь оригинальным полотнам мастера созданным из подручных материалов, совершенно не используя краски. Автор приоткроет секреты авторских техник и предложит поучаствовать в создании нового полотна.