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Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.

Зайцев В.
Зайцев В. – Гид из Казани
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 500 ₽ за человека

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Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.

Что вы увидите

  • Картинную галерею
Вы познакомиться и пообщаетесь с основателем галереи и из первых уст, Слава расскажет о своем видении современного искусства, услышите о жизни и творчестве художника. Удивитесь оригинальным полотнам мастера созданным из подручных материалов, совершенно не используя краски. Автор приоткроет секреты авторских техник и предложит поучаствовать в создании нового полотна.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Бурхана Шахиди 7, 3 этаж
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.
Знакомство с успешным Казанским художником в его личной галерее.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Зайцев В.
Зайцев В.
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