Вы познакомиться и пообщаетесь с основателем галереи и из первых уст, Слава расскажет о своем видении современного искусства, услышите о жизни и творчестве художника. Удивитесь оригинальным полотнам мастера созданным из подручных материалов, совершенно не используя краски. Автор приоткроет секреты авторских техник и предложит поучаствовать в создании нового полотна.
Что входит
Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Бурхана Шахиди 7, 3 этаж
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.