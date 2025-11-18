Погрузитесь в атмосферу татарского гостеприимства на мастер-классе по приготовлению эчпочмаков в Казани.



Участники освоят традиционный рецепт, научатся лепить и выпекать знаменитые треугольные пирожки с начинкой из говядины, картофеля и лука.



Дополнительно, вас ждёт экскурсия-квиз по музею, где откроются интересные факты о местной кухне и культуре. Завершит мероприятие чаепитие с татарскими сладостями и дегустация собственных кулинарных шедевров

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Мастер-класс проходит в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда уют и тепло особенно ценятся. Весной и осенью, с апреля по май и с сентября по октябрь, можно насладиться умеренной погодой и меньшей загруженностью. Летом, с июня по август, мероприятие остаётся доступным, но стоит учитывать возможную жару и туристический наплыв.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.