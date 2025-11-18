Погрузитесь в атмосферу татарского гостеприимства на мастер-классе по приготовлению эчпочмаков в Казани.
Участники освоят традиционный рецепт, научатся лепить и выпекать знаменитые треугольные пирожки с начинкой из говядины, картофеля и лука.
Дополнительно, вас ждёт экскурсия-квиз по музею, где откроются интересные факты о местной кухне и культуре. Завершит мероприятие чаепитие с татарскими сладостями и дегустация собственных кулинарных шедевров
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍽️ Освоение традиционного рецепта
- 🎨 Фотосессия в национальных костюмах
- 🧁 Дегустация татарских сладостей
- 📚 Экскурсия-квиз по музею
- 👨🍳 Опытный повар в команде
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Мастер-класс проходит в помещении, поэтому идеально подходит для посещения в холодные месяцы с ноября по март, когда уют и тепло особенно ценятся. Весной и осенью, с апреля по май и с сентября по октябрь, можно насладиться умеренной погодой и меньшей загруженностью. Летом, с июня по август, мероприятие остаётся доступным, но стоит учитывать возможную жару и туристический наплыв.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Музей
Описание мастер-класса
- Практический мастер-класс — лепим и выпекаем эчпочмаки по традиционному рецепту, как это делали поколения татарских хозяек (говядина, картофель, лук и душистые специи).
- Экскурсия-квиз по музею. Вы узнаете историю местной кухни и интересные факты о культуре.
- Чаепитие с татарскими сладостями и дегустация эчпочмаков, сделанных своими руками.
- Фотосессия в национальных костюмах (по желанию) и тематических зонах.
Организационные детали
- Фото в национальных костюмах — 400 ₽ с чел.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 6 лет.
- Мастер-класс проведёт повар из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1406 ₽
|Инвалиды
|1121 ₽
|Участники СВО
|1121 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старо-Татарской слободе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1036 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
А
Андрей
18 ноя 2025
Отличный компактный мастер-класс с небольшим театрализованным экскурсом в историю. Для туриста ровно то, что нужно: и посмотреть, и послушать, и своими руками что-то поделать, и перекусить. Организаторам респект - вкусно, интересно, и в памяти остается.
Dasha
8 ноя 2025
Очень теплая экскурсия-мастер-класс, которая подойдёт всем возрастам. Состоит из трёх частей и по моему мнению это очень продумано:
Сначала все гости собирают свой эчпочмак, всем уделяют внимание и помогают, если что-то
Сначала все гости собирают свой эчпочмак, всем уделяют внимание и помогают, если что-то
К
Константин
5 ноя 2025
Прекрасный опыт! Интересная информационная часть. Организаторы большие молодцы! Удачи и развития.
Г
Галина
2 ноя 2025
Познавательно, интересно, вкусно!
О
Ольга
1 ноя 2025
Очень интересно и душевно.
Мастер класс, который не только знакомиться с традициями и культурой татар, но и дарит радость!
Мастер класс, который не только знакомиться с традициями и культурой татар, но и дарит радость!
Савушкина
31 окт 2025
На мероприятии были мама и сын! И понравилось делать эчпочмак, введение в историю быта и музыкальное мероприятие! Вышли с прекрасным настроением, довольные и сытые! Спасибо за организацию мероприятия, от мастер класса мама в особом восторге, теперь будет нам готовить эчпочмак! 🤗
Татьяна
30 окт 2025
Супер мастер-класс! Мы остались очень довольны, огромное спасибо хозяйке 💓🫶🏻
Ольга
1 окт 2025
Ребята! Эта локация просто топ! Сделана с любовью руками двух прекрасных женщин! Очень эстетично, аккуратно! Сам мастер-класс состоит из 3-х частей - лепка эчпочмака, интерактивная экскурсия-спектакль в аутентичный татарский быт и традиции и чаепитие со своим изделием и угощениями. Нам оооочень понравилось! Спасибо владелицам и процветания вашей студии!
Александр
30 сен 2025
Все супер отлично, очень содержательно, понятно и интересно
Д
Дарья
28 сен 2025
Очень приятная атмосфера!
Л
Леонид
6 авг 2025
Превосходная, сбалансированная программа. Невероятно очаровательная ведущая. Организация на высоте. Прекрасный интерьер. Забавно было слепить эчпочмак. Но все что происходило вокруг имело гораздо большую ценность благодаря обаянию ведущей. Очень теплое и
Данила
5 авг 2025
Экскурсия отлично, имеются 2 зала:
1. основной с столами, и кухонной утварью
2. Экскурсионный (посещается во время того, когда запекаются Эчпочмаки)
очень хотелось прикоснуться к этому делу + дали рецептик и напоили вкусным
1. основной с столами, и кухонной утварью
2. Экскурсионный (посещается во время того, когда запекаются Эчпочмаки)
очень хотелось прикоснуться к этому делу + дали рецептик и напоили вкусным
татьяна
28 июл 2025
Вкусно! Гостеприимно! Душевно!
Е
Елена
15 июл 2025
Были на мастер-классе с ребёнком 9 лет. Не только вкусно, но и интересно. За то время пока пеклись наши пирожки услышали историю о традициях, посмотрели костюмы и предметы быта.
Ю
Юлия
13 июл 2025
Прекрасный мастер-класс, теплая и уютная атмосфера, интересный рассказ о татарских традициях. Ведущая Рамзия - олицетворение гостеприимства. Отдельная благодарность помощнице, нам было очень комфортно)) Желаем процветания и непрекращающегося потока гостей!
