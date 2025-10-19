Вы пообщаетесь с основателем галереи и музея теней. Из первых уст услышите о жизни и творчестве художника. Удивитесь оригинальным полотнам и инсталляциям мастера, расспросите его о творчестве, карьере и хобби. Автор приоткроет секреты авторских техник и продемонстрирует работы, которые ещё никто не видел.

Описание экскурсии

«Любой предмет может стать «краской» для художника. Главное — уметь видеть красоту в привычных вещах, которые нас окружают»

Галерея-мастерская Зайцева

Экскурсия начинается со знакомства с художником Славой Зайцевым в его творческой лаборатории. Художник интересен тем, что не использует краски в творчестве. Вместо красок: разноцветный скотч, обрывки журналов, гвозди, мебельные скобы, песок, земля и другие неожиданные материалы. Мастер лично познакомит вас со своей изобретательной живописью, опишет тонкости творческого процесса, в деталях расскажет о любых своих картинах, поделится секретами мастерства и планами. В ходе экскурсии хозяин галереи ответит на вопросы гостей — посетителям откроются подробности повседневной работы художника и суть его произведений. В зале мастерской установлены качели, на которых можно сделать фотографии на память.

Музей теней Зайцевых

Музей зрелищных инсталляций из света и тени на тему истории, культуры и общества. Современное искусство здесь имеет необыкновенные формы и передаёт глубокий философский посыл, но остаётся понятным своему зрителю. Слава Зайцев проведёт посетителей музея по действующей экспозиции, а также покажет закулисье, в котором создаёт новые инсталляции. Гости смогут увидеть некоторые работы художника впервые, до их показа в зале музея. Это уникальное предложение только для участников экскурсии.

Организационные детали