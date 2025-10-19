«Любой предмет может стать «краской» для художника. Главное — уметь видеть красоту в привычных вещах, которые нас окружают»
Галерея-мастерская Зайцева
Экскурсия начинается со знакомства с художником Славой Зайцевым в его творческой лаборатории. Художник интересен тем, что не использует краски в творчестве. Вместо красок: разноцветный скотч, обрывки журналов, гвозди, мебельные скобы, песок, земля и другие неожиданные материалы. Мастер лично познакомит вас со своей изобретательной живописью, опишет тонкости творческого процесса, в деталях расскажет о любых своих картинах, поделится секретами мастерства и планами. В ходе экскурсии хозяин галереи ответит на вопросы гостей — посетителям откроются подробности повседневной работы художника и суть его произведений. В зале мастерской установлены качели, на которых можно сделать фотографии на память.
Музей теней Зайцевых
Музей зрелищных инсталляций из света и тени на тему истории, культуры и общества. Современное искусство здесь имеет необыкновенные формы и передаёт глубокий философский посыл, но остаётся понятным своему зрителю. Слава Зайцев проведёт посетителей музея по действующей экспозиции, а также покажет закулисье, в котором создаёт новые инсталляции. Гости смогут увидеть некоторые работы художника впервые, до их показа в зале музея. Это уникальное предложение только для участников экскурсии.
Организационные детали
Средняя длительность экскурсии — 2-3 часа, но в ходе увлечённой беседы она может незаметно затянуться до 3-4
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Бурхана Шахиди
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Вячеслав — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 406 туристов
Всем привет! Я Слава Зайцев, молодой казанский художник. Создаю нестандартные картины из всего, что попадется под руки. Буду рад посвятить вас в творческий процесс и рассказать подробнее про идеи, которые лежат в основе моих работ.
Фотографии от путешественников
Наталья
19 окт 2025
Отличная экскурсия, заставляет задуматься) Владимир очень интересный и разносторонний человек, время пролетело незаметно!
Татьяна
14 авг 2024
Слава - интереснейший рассказчик и приятный собеседник. До полуночи не смогли расстаться. Спасибо! Это было удивительное, ни на что не похожее мероприятие!
Елена
8 авг 2024
Этот было потрясающе! Сначала, когда я читала программу, я удивилась: 3 часа в мастерской художника? Что там делать столько времени?! Ещё больше я удивилась, когда 4 часа! пролетели как одно мгновение. читать дальше
Слава зайцев настолько увлечённый и талантливый человек, так интересно рассказывает и о своём творчестве, и о своих социальных проектах, что с высоты своих лет проникаешься восхищением и уважением к молодому художнику. Обязательно к посещению, помимо мастерской- его "театр осознанности"
Алексей
8 авг 2024
Сын в полном восторге (18 лет). Спасибо за замечательную программу.
Наталья
16 сен 2023
Я очень общительный человек, люблю новые знакомства и конечно же интересно общаться с людьми, у которых удивительный и разнообразный внутренний мир! Слава Зайцев именно такой - необыкновенный в своей свободе, читать дальше
в своих рассуждениях и конечно в своих картинах! Мы разговаривали на столь разные темы. Очень многое заставляет задумываться… Обычно свою жизнь мы проживаем в своем кругу… А Слава видит жизнь с разных сторон и как из журнальных фото, складывается цельная картина, так и в жизни он видит гораздо больше, чем мы. Удивительно, что он поднимает социальные темы! Он не боится быть не удобным! Он такой, какой он есть и этим и притягивает к себе! Хотелось говорить, обсуждать, высказывать свое мнение… время встречи пролетело не заметно! Уже внизу в ресторане отгуляли свадьбу, а мы все говорили и говорили… очень рада знакомству и с художником и с его удивительными картинами, идеями и планами! Желаю, как можно быстрее воплотить все в жизнь и придумать еще новое, свободное и смелое! Такие люди, как вы очень нужны миру!
Валентина
23 авг 2023
Необычно,интересно,рекомендую!
Ирина
2 мая 2023
Работы этого художник видела давно в интернете. Они меня поразили оригинальностью исполнения. Сейчас нам посчастливилось лично познакомиться со Славой. Его работы наполнены не только желанием показать себя как художника, но и несут социальный посыл-сделать мир чище, добрей.
Виктория
15 апр 2023
Благодарю за экскурсию и беседу. Это было настолько замечательно, что не хотелось уходить 🙃. Теплая атмосфера, интересный рассказ и живое обсуждение разных тем. Это очень ценно.
Екатерина
25 мар 2023
Удивляет, что далеко не все жители Казани знают об этой мастерской. Всем рекомендую! Нестандартные работы, нестандартное видение искусства, а, самое главное, нестандартный подход к жизни. Лекция-экскурсия Вячеслава что-то поменяла во мне, что-то изменила в моем мировоззрении. Спасибо огромное!
Елена
23 мая 2022
Одно из лучших, что случилось с нами в Казани! Не просто посещение галереи, но и само знакомство с Вячеславом, очень интересный человек, которого хотелось слушать и слушать, рассказал о своём читать дальше
пути к художественному творчеству, о детстве, и как пришли на ум картины. Дети подростки были под впечатлением, я рада,что привела их сюда. Купили репродукцию, Вячеслав нам ее подписал, теперь у нас есть частичка этой галереи дома 🤗
Алексей
20 авг 2021
Замечательно провели время. Спасибо большое!
Нина
16 авг 2021
Отличная экскурсия. Самое яркое впечатление о Казани - галерея Славы Зайцева. Все, что прочла в более ранних отзывах о Славе, могу подтвердить - интересный, талантливый, замечательный человек. Открытый, общительный, очень располагающий к себе. Картины точно не оставят никого равнодушным, обязательно захочется купить что-то из постеров. Мы, конечно, купили! Дома постер всем очень понравился, теперь выбираем, что еще будем заказывать.
Анна
2 июл 2021
Когда мы только читали о галерее, просматривали отзывы, я видела один, который был озаглавлен «Это отзыв не про галерею, это отзыв про Славу». Меня тогда это смутило. Потом я поняла. читать дальше
Мы бы поняли работы Славы, конечно. Но он расширил нам их принятие и понимание до гигантских масштабов. Мы обсудили очень, очень много тем. Художник интересный, в его голове много интересного, он думает интересно и интересных идей у него очень много. Он любит свое дело и все, что связано с этим. Наверно, это самое яркое впечатление за поездку.
Алексей
10 июн 2021
Действительно наверное самое запоминающиеся эмоция от посещения Казани, Слава замечательный расскащик,поражает фантазия и профессионализм художника. Я не умею и терпеть не могу писать отзывы, но я не поленился сделать это чтобы выразить свою благодарность. УДАЧИ ТЕБЕ СЛАВА.
Наталья
15 мая 2021
Часовая экскурсия с художником, Вячеслав интересный собеседник и нетривиальным взглядом на жизнь:). Галерея небольшая, работ немного, но самобытно. Интересующие картины (постеры) можно приобрести тут же. Рекомендую