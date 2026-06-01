2 день

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Программа отдыха на выбор

08:00 Завтрак в кафе.

08:30-12:00 Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля. Казань, начиная с 2000 года, официально называют «третьей столицей» России. Это красивый и, несмотря на старинную историю, современный город. Здесь находятся храмы, относящиеся к 16-ти разным религиям!

А Казанский кремль, который был построен по распоряжению Ивана IV, является объектом всемирного наследия.

Во время экскурсии увидим объекты Универсиады, Старо-татарскую слободу, озеро Кабан, мечеть Кул-Шариф, Казанский Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божьей Матери и падающую Башню Сююмбике, которая, по легенде, исполняет три желания, если прикоснуться лбом к ее стенам.

12:15 Обед в кафе.

1 вариан.

13:00-20:30 Свободное время в городе для самостоятельного ознакомпления с локациями.

20:00 Отъезд от кафе "Колобок" за остальной группой и далее отъезд домой.

2 вариант.

13:30 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии) + св. время. В Казанском океанариуме вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир, где обитают сотни удивительных морских существ.

Здесь можно увидеть величественных акул, грациозных морских котиков, сухопутных черепах, забавных пингвинов и даже грозных крокодилов. Это место, где каждая встреча с морскими обитателями превращается в яркое и незабываемое приключение для всей семьи!

Обратите внимание, от места обеда в океанариум предусмотрена пешая прогулка. Расстояние ориентировочно 500 м.

20:30 Отъезд от кафе "Колобок" за остальной группой и далее отъезд домой.

3 вариант.

14:30-20:00 Посещение аквапарка «Ривеьра» (безлимит). Аквапарк «Ривьера» вмещает множество аттракционов, здесь каждый посетитель найдет свой вариант досуга. Самые популярные аттракционы — многочисленные водные горки: «Ниагара», «Торнадо», «Камикадзе», «Амазонка» и др.

Для детей в аквапарке предусмотрены отдельные крытые и открытые бассейны с горками, а также целый «Пиратский форт» — развлекательный комплекс с аттракционами, лестницами и водными пушками.

Любителей неспешного отдыха ждет spa-зона — собрание всех популярных видов услуг: джакузи, массажные ванны, финская сауна, турецкая баня, солярий, после которых можно охладиться, вылив на себя бочку ледяной воды.

А «Аква-бар», к которому можно подплыть прямо в бассейне, дополнит отдых вкусными напитками и закусками.

20:00 Отъезд от аквапарка "Ривьера" за остальной группой и далее отъезд домой.

4 вариант.

14:30-18:30 Посещение аквапарка «Ривьера» (4 часа).

19:00-20:00 Посещение крупнейшего в Поволжье океанариума (без экскурсии). В Казанском океанариуме вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир, где обитают сотни удивительных морских существ.

Здесь можно увидеть величественных акул, грациозных морских котиков, сухопутных черепах, забавных пингвинов и даже грозных крокодилов.

Это место, где каждая встреча с морскими обитателями превращается в яркое и незабываемое приключение для всей семьи!

20:30 Отъезд от кафе "Колобок" за остальной группой и далее отъезд домой.

5 вариант.

14:30-18:30 Посещение аквапарка «Ривьера» (4 часа).

18:30-20:30 Свободное время в городе.

20:30 Отъезд от кафе "Колобок" за остальной группой и далее отъезд домой.

6 вариант.

15:30-18:30 Посещение термального комлекса "Пляж" (тариф 3 часа). В свободном доступе на территории установлены бесплатные питьевые фонтанчики.

Также всегда работают кофейня, фитобар, кафе и ресторан с разнообразным меню, где вы сможете насладиться вкусными и качественными блюдами.

18:30-20:30 Свободное время в городе.

20:30 Отъезд от кафе "Колобок" за остальной группой и далее отъезд домой.

Обратите внимание при бронировании тарифа “Пляж + свободное время”, термальный комплекс расположен за пределами центра города, добраться до центра для прогулки в свободное время придется самостоятельно.

7 вариант.

15:30-21:00 Посещение термального комлекса "Пляж" (тариф 3 часа). В свободном доступе на территории установлены бесплатные питьевые фонтанчики.

Также всегда работают кофейня, фитобар, кафе и ресторан с разнообразным меню, где вы сможете насладиться вкусными и качественными блюдами.

21:00 Отъезд от термального комплекса в Пермь.

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