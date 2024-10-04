Почувствуйте, как органично история сочетается с современным ритмом красавицы Казани — лучше один раз увидеть!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 080 ₽
Описание тура
Организационные детали
Время выезда на программу зависит от того, в каком отеле вы проживаете — будем на связи!
Туроператор оставляет за собой право менять время и порядок проведения экскурсий, при этом не меняя общую программу обслуживания.
Проживание. Двухместное размещение в гостиницах категории 3*: «Кристалл», «Амакс Сафар».
Питание. Включены завтраки и обеды. Остальное — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми от 4 лет.
Программа тура по дням
Историческая и современная Казань
Каждый день в первой половине дня — сбор всей группы. Это подразумевает общее перемещение на автобусе по отелям, где размещены путешественники — всего шесть пунктов сбора. Из гостиниц “Кристалл” и “Амакс Сафар” выезды в 13:00 и 13:15, соответственно.
Знакомство с городом начнётся обедом с интерактивной программой, которая погрузит вас в мир древней культуры татарского народа. Сразу после отправимся на обзорную экскурсию: вы пройдётесь по улицам города и узнаете, где хранятся несметные сокровища казанских ханов.
Достопримечательности Казани соединили в себе культуру Запада и традиции Востока: мы посетим Старо-Татарскую слободу, увидим старейшую мечеть Аль-Марджани, Суконную слободу и стилизованную деревеньку «Туган авылым».
Перед вечерней прогулкой у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть в гостинице. Затем мы снова встретимся на экскурсии «Огни Казани» — прогулка пройдёт по самым ярким местам ночного города.
Купеческая Елабуга и дома-музеи
Утром отправимся во второй по значимости город республики — Елабугу. Вы ощутите уют и очарование купеческой Елабуги, вдохнёте воздух шишкинских лесов, прикоснётесь к старине в музеях и проедетесь по узким улочкам.
После обеда запланировано посещение Дома памяти М. И. Цветаевой, где вы узнаете о жизни поэтессы, и Дома-музея И. И. Шишкина — места, где прошли детские годы будущего пейзажиста. После насыщенных экскурсий возвращаемся в Казань и отдыхаем.
Дополнительно можно заказать авторскую интерактивную программу «Гостеприимный дом Бая» — вы окажетесь в главном доме татарского села, где хозяева расскажут об укладе жизни, обычаях и традициях татарского народа. За обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош-теле, чак-чак) вам расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Остров-град Свияжск
В первой половине дня выезжаем в Свияжск — древнюю крепость, построенную во время правления Ивана Грозного. Вы увидите исторические памятники: собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», старинную деревянную церковь Святой Троицы, конный двор и ремесленные мастерские. С Рождественской площади полюбуетесь панорамой водных просторов и Услонских гор.
Мы также побываем на экскурсии, где вы окажетесь внутри археологического раскопа и фактически пройдётесь по древним улочкам деревянной городской застройки середины 16-17 веков. После вас ждёт кулинарное впечатление: обед с презентацией технологии приготовления национальных татарских блюд от повара.
Затем — свободное время в центре города и возвращение в Казань.
Казанский кремль
Утром выселяемся из гостиницы и отправляемся в Казанский кремль — сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока. Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети Кул-Шариф и сверкают золотом купола Благовещенского собора. На территории крепости также находится один из символов Казани — знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.
После посещения кремля — окончание программы для туристов с ранним выездом и трансфер на ж. -д. вокзал.
С теми, у кого выезд позже, продолжим прогулки по третьей столице — посетим выставочно-зрелищный комплекс «Городская Панорама». Вы узнаете больше об архитектуре Казани, её истории и этапах развития. На круговой видеопанораме в 360 градусов оживут фотографии былых времён, вы почувствуете себя пассажиром старинного трамвая и посмотрите на город с высоты птичьего полёта. После — окончание программы и трансфер на ж. -д. вокзал.
При желании можно посетить Раифский Богородицкий мужской монастырь. Обитель расположена в 30 километрах от Казани, в лесу, на живописном берегу озера. Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы 17 века.
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Что включено
- Проживание
- Питание по программе - завтраки и обеды
- Трансферы на автобусе
- Экскурсии по программе и услуги гида
- Входные билеты на достопримечательности
Что не входит в цену
- Билеты до Казани
- Трансфер (индивидуальный трансфер с вокзала или от аэропорта - от 1000-1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек)
- Наушники для экскурсий (стоимость - 150 рублей в сутки)
- Возможно повышение или понижение класса отеля, стоимость тура от этого изменится
- Стоимость тура с одноместным проживанием в гостинице "Кристалл" составит 27 380 руб. за человека. В гостинице "Амакс Сафар" - 27 080 руб. за человека
- Стоимость тура для ребёнка младше 7 лет (если ему не требуется отдельное спальное место) составит 15 980 руб. за человека, для ребёнка от 7 до 14 лет - 23 780 руб
- Стоимость программы «Гостеприимный дом Бая»: 2300 рублей за взрослого человека, 2100 рублей - билет для детей до 14 лет, 1000 рублей - для детей до 5 лет. Программа состоится при наборе группы минимум из 15 человек
- Стоимость экскурсии в Раифский Богородицкий мужской монастырь с обедом составит 1800 рублей с человека и состоится при наборе группы от 10 человек
- Обратите внимание, что время выезда на программу зависит от того, в каком отеле вы проживаете