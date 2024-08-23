4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
«одежда, кожаная обувь, дизайнерские платки с авторским национальным принтом»
23 сен в 08:00
7 окт в 08:00
20 000₽ за человека
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Дополнительно можно заказать авторскую интерактивную программу «Гостеприимный дом Бая» — вы окажетесь в главном доме татарского села, где хозяева расскажут об укладе жизни, обычаях и традициях татарского народа»
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
«Вечером желающие (за доплату) могут поучаствовать в авторской интерактивной программе в главном доме татарского села — доме Бая»
20 сен в 12:30
27 сен в 12:30
31 480₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ммихаил23 августа 2024Все было классно! Огромное спасибо нашему гиду Гульназ! Это профессионал высшей категории! Отношение к нам, знание темы бесподобны. Так держать Гульназ. Мы просто в тебя влюбились! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Авторские»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит тур в Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Авторские" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 31 480. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2024 год по теме «Авторские», 2 ⭐ отзыва, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь