Водное приключение по республике Марий Эл
Авторский тур в Казани

Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью

Вас ждёт захватывающий сплав по самой длинной реке, полностью протекающей в республике Марий Эл — по Малой Кокшаге. Проедем на катамаранах около 30 км — это несложный маршрут, подходящий для новичков.

Походная романтика, живописная природа, бобровые плотины и вкуснейший плов на костре — все это за два дня!
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Водное приключение по республике Марий Эл
Ближайшие даты:
4
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик – можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик.
7. Термобелье (вверх и низ) для сна.
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка – с запасом.
9. Штаны (не джинсы)/шорты – с запасом.
10. Куртка/ветровка.
11. Носки с запасом.
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое.
15. Репелленты на всякий случай.
16. Индивидуальная аптечка (если нужно).
17. Рюкзак или дорожная сумка для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка).
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян – по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища.
22. Термос/емкость для воды.
23. Беруши (у кого чуткий сон).
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка – сидушка (по желанию).
26. Стул раскладной походный – опционально.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

Проживание. В палатках (необходимо взять свою палатку или арендовать у нас).

Питание. Сытная походная еда на костре и ароматный глинтвейн — все включено.

Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков, опыт водных походов не требуется. Маршрут протяженностью 30 км от посёлка Устье Кундыш до поселка Шуйка.

Программа тура по дням

1 день

Водные приключения, природа и вечерние байки возле костра

Встречаемся в 06:45 возле ТЦ ЦУМ в Казани, в 7 утра выезжаем на автобусе. Автобус доставит нас до места старта сплава к 8:45. Соберём катамараны, погрузим вещи, позавтракаем и отправимся в путь. Нас ждёт захватывающий водный маршрут с остановкой на обед в красивом месте.

Вечером разобьём лагерь, будем готовить плов, варить компот и петь песни у костра и рассказывать интересные истории.

Водные приключения, природа и вечерние байки возле костраВодные приключения, природа и вечерние байки возле костраВодные приключения, природа и вечерние байки возле костраВодные приключения, природа и вечерние байки возле костра
2 день

Сплав продолжается

Встаем в 7 утра и собираем вещи. В 8 завтракаем, садимся на катамараны и продолжаем водное приключение. По дороге остановимся на обед.

В 16 часов добираемся до финиша, ужинаем и возвращаемся в Казань. В городе мы будем около 20 вечера.

Сплав продолжаетсяСплав продолжаетсяСплав продолжаетсяСплав продолжается

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
  • Костровой и походный инвентарь
  • Место в катамаране, полный комплект, спас жилет. Доставка снаряжения
  • Работа инструкторов, сопровождение
  • Страховка, регистрация в МЧС, рации
  • Походная баня
  • Групповая аптечка
  • Посвящение в почетные сплавщики
Что не входит в цену
  • Спальник
  • Пенка
  • Палатка - можно арендовать у нас
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ ЦУМ, 7:00
Завершение: Казань, ТЦ ЦУМ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажи2-дневные турыВсе турыСплавы и рафтингВодные развлеченияМногодневные походыПо рекам и каналамРечные прогулки

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