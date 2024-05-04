Вас ждёт захватывающий сплав по самой длинной реке, полностью протекающей в республике Марий Эл — по Малой Кокшаге. Проедем на катамаранах около 30 км — это несложный маршрут, подходящий для новичков. Походная романтика, живописная природа, бобровые плотины и вкуснейший плов на костре — все это за два дня!

Описание

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ

1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)

2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.

3. Кружка, ложка, миска, нож.

4. Палатка, пенка, спальник, фонарик – можно арендовать у нас.

5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).

6. Дождевик.

7. Термобелье (вверх и низ) для сна.

8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка – с запасом.

9. Штаны (не джинсы)/шорты – с запасом.

10. Куртка/ветровка.

11. Носки с запасом.

12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).

13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.

14. Полотенце не большое.

15. Репелленты на всякий случай.

16. Индивидуальная аптечка (если нужно).

17. Рюкзак или дорожная сумка для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.

18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).

Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка).

19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян – по желанию. Упаковать герметично.

20. Матерчатые перчатки для гребли.

21. Вкусняшки на себя и товарища.

22. Термос/емкость для воды.

23. Беруши (у кого чуткий сон).

24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)

25. Пенка – сидушка (по желанию).

26. Стул раскладной походный – опционально.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.