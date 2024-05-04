Отправиться в сплав по реке Малая Кокшага и насладиться походной жизнью
Походная романтика, живописная природа, бобровые плотины и вкуснейший плов на костре — все это за два дня!
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9 200 ₽
Описание
Организационные детали
СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
1. Ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС. (Нужно не нам, а вам в целях безопасности)
2. Деньги на всякий случай (Например: покупка вкусняшек в деревне на маршруте сплава) и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса.
3. Кружка, ложка, миска, нож.
4. Палатка, пенка, спальник, фонарик – можно арендовать у нас.
5. Головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка).
6. Дождевик.
7. Термобелье (вверх и низ) для сна.
8. Футболка/свитер/джемпер/толстовка – с запасом.
9. Штаны (не джинсы)/шорты – с запасом.
10. Куртка/ветровка.
11. Носки с запасом.
12. Кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви).
13. Средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный. Солнцезащитные очки.
14. Полотенце не большое.
15. Репелленты на всякий случай.
16. Индивидуальная аптечка (если нужно).
17. Рюкзак или дорожная сумка для своих вещей. Ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей.
18. Веревка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров).
Пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка).
19. Телефон, камера, павербанк, колонка, гитара, кальян – по желанию. Упаковать герметично.
20. Матерчатые перчатки для гребли.
21. Вкусняшки на себя и товарища.
22. Термос/емкость для воды.
23. Беруши (у кого чуткий сон).
24. Подушка для сна в автобусе. (Для поездок на Урал)
25. Пенка – сидушка (по желанию).
26. Стул раскладной походный – опционально.
Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.
Проживание. В палатках (необходимо взять свою палатку или арендовать у нас).
Питание. Сытная походная еда на костре и ароматный глинтвейн — все включено.
Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков, опыт водных походов не требуется. Маршрут протяженностью 30 км от посёлка Устье Кундыш до поселка Шуйка.
Программа тура по дням
Водные приключения, природа и вечерние байки возле костра
Встречаемся в 06:45 возле ТЦ ЦУМ в Казани, в 7 утра выезжаем на автобусе. Автобус доставит нас до места старта сплава к 8:45. Соберём катамараны, погрузим вещи, позавтракаем и отправимся в путь. Нас ждёт захватывающий водный маршрут с остановкой на обед в красивом месте.
Вечером разобьём лагерь, будем готовить плов, варить компот и петь песни у костра и рассказывать интересные истории.
Сплав продолжается
Встаем в 7 утра и собираем вещи. В 8 завтракаем, садимся на катамараны и продолжаем водное приключение. По дороге остановимся на обед.
В 16 часов добираемся до финиша, ужинаем и возвращаемся в Казань. В городе мы будем около 20 вечера.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
- Костровой и походный инвентарь
- Место в катамаране, полный комплект, спас жилет. Доставка снаряжения
- Работа инструкторов, сопровождение
- Страховка, регистрация в МЧС, рации
- Походная баня
- Групповая аптечка
- Посвящение в почетные сплавщики
Что не входит в цену
- Спальник
- Пенка
- Палатка - можно арендовать у нас