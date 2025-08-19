Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
Увидеть значимые места Казани и окрестностей, заглянуть к Деду Морозу и узнать всё про чак-чак
Начало: Казань, гостиница, 14:00
«Посетим Свияжск, Храм всех религий, Раифский монастырь и заглянем в гости к татарскому Деду Морозу — Кыш Бабаю»
3 янв в 14:00
60 000 ₽ за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
«А затем отправитесь в настоящий Мир сказок и посетите резиденцию татарского Деда Мороза и Снегурочки "Кыш Бабая и Кар Кызы"»
30 дек в 10:00
от 18 450 ₽ за человека
В Новый год к татарскому Деду Морозу. Тур в Казань на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
«Взрослые станут немного детьми, а дети будут в невероятном восторге от встречи с очаровательными сказочными персонажами и главным героем праздника татарским Дедом Морозом»
30 дек в 10:00
от 22 540 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дед Мороз»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Казани в августе 2025
Сейчас в Казани в категории "Дед Мороз" можно забронировать 3 тура от 18 450 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2025 год по теме «Дед Мороз», 6 ⭐ отзывов, цены от 18450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь