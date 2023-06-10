Вы посетите 3 города и их окрестности: погуляете по
Описание тура
Организационные детали
Ещё до начала поездки вы можете написать нам о своих предпочтениях или выбрать из предложенного списка те товары и мастер-классы, которые интересны именно вам. Во время путешествия вы увидите достопримечательности, обязательные к посещению и не только.
Для посещения храмов требуется соответствующий дресс-код.
За 2 недели до начала можно обговорить другую дату и другое время начала экскурсий, если желаемые дни и часы будут свободны.
Программа тура по дням
Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университет
Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по Казанскому кремлю. Крепость была построена в 9 веке как северный форпост Волжской Булгарии и защищала от набегов финно-угорских племён. Здесь сохранились памятники истории и архитектуры разных эпох и культур. Заглянем в мечеть Кул-Шариф, воссозданную в 2005 году в память о древней легендарной святыне, и посетим Музей исламской культуры. Узнаем историю основания Благовещенского собора и обретения всемирно известной Казанской иконы.
Затем отправляемся на экскурсию по Старо-Татарской слободе, где вы рассмотрите жилые купеческие дома и мечети. Пройдёмся по комплексу «Туган Авылым» — стилизованной деревеньке с бревенчатыми домиками, мельницей и прудом в центре Казани. Заглянем в лавки с товарами, которые можно найти только в Татарстане. Это посуда ручной работы с традиционными орнаментами и росписью, подобная той, что использовалась для оформления домашней утвари времён Булгарии; одежда, кожаная обувь, дизайнерские платки с авторским национальным принтом; аутентичные украшения и предметы интерьера. Желающие поучаствуют в мастер-классах и фотосессиях в народных костюмах (по предварительному запросу).
Посетим территорию Казанского университета, где расположен один из объектов ЮНЕСКО — городская обсерватория. Вы услышите реальные истории и удивительные байки о студенческой жизни.
После 15:00 — свободное время.
Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск
Утром побываем у Вселенского храма — ансамбля сооружений, объединяющего символики нескольких мировых религий. Вы полюбуетесь экстерьером ещё строящегося комплекса. Если будет желание, заедем в загородную обсерваторию им. Энгельгардта, основанную в 1904 году. Осмотрим её территорию и планетарий, где проводят экскурсии по научным экспонатам и демонстрируют фильмы на сферическом куполе.
Заглянем в Иннополис — один из 3 наукоградов России, где молодые учёные развивают высокие IT-технологии. Вы познакомитесь с бытом сельских татар средневекового периода в этнографической деревне. А на кулинарном мастер-классе сможете приготовить национальное блюдо и продегустировать его, запивая ароматным чаем.
Посетим остров-град Свияжск со множеством православных святынь и фермерский магазин с домашней продукцией. Напоследок вы сможете примерить на себя роль мастеров гончарного дела. Завершим экскурсию в Казани в 17:00 часов (+ 2 часа на посещение обсерватории).
Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма
Утром едем в посёлок Алексеевское на ткацкое производство, где до сих пор используют станки 19 века и создают полотна вручную. Вы узнаете историю развития ремесла, желающие смогут поучиться ткать. Здесь же можно приобрести платья, детскую одежду, домашний текстиль.
Продолжим путешествие до древней столицы Волжской Булгарии и первой столицы Золотой орды — Болгара. Артефакты 9 века, остатки архитектурных строений 13-14 веков, самый большой печатный Коран в мире, Белая мечеть, напоминающая Тадж-Махал, и живописные просторы над разливом Волги — это далеко не всё, что вы увидите.
После побываем на верблюжьей ферме. Эти статные животные были неотъемлемой частью быта жителей древнего Болгара. На ночь останемся в городе.
Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»
В этот день побываем в Билярском городище, оставшемся от древнего мусульманского города, крупного средневекового поселения Волжской Булгарии 10 века. Вы увидите каменные основания мечети, минарета, дома феодала и древнее кладбище. Заедем на страусиную экоферму, где вы посмотрите на её длинноногих обитателей.
Затем посетим дом-музей А. Е. Арбузова, в котором родился известный химик. Строение перевезли сюда из деревни Арбузов-Баран. Внутри вам расскажут о жизни русского учёного. Часть музейной экспозиции посвящена другому химику — А. М. Бутлерову.
Завершим день прогулкой по архитектурно-культовому комплексу «Святой ключ» в северо-западной части Билярского комплекса. Здесь у подножия горы расположен источник — место паломничества представителей разных конфессий, которые верят в целительную силу его воды. Рядом, на площадке для отдыха, можно искупаться в пруду и приготовить шашлык — мясо и аренда мангала в подарок гостям от организаторов. В 20:00 — возвращение в Казань.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Вода, вкусные сюрпризы, мясо для шашлыка
- Трансферы по маршруту
- Трансфер в отель или в другое место по согласованию после экскурсий (в черте города)
- Сопровождение гидом
- Экскурсии по программе (пешеходные и на авто) по городу и за городом
- Зонты и дождевики
- Бронирование мест в кафе и ресторанах (по запросу)
- Парковки
- Переправа через Волгу (в сезон навигации)
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Проживание
- Основное питание
- Трансфер от/до аэропорта
- Транспорт премиального класса (по запросу)
- Входные билеты на исторические и музейные объекты - от 200 ₽
- Мастер-классы - от 650 ₽