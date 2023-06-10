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Индивидуально по 4 древним городам Татарстана за 4 дня: архитектура, история, культура, легенды

Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Приглашаем провести насыщенный мини-отпуск в Татарстане, где тесно сплелись истории и традиции нескольких народов, а разные конфессии мирно соседствуют друг с другом.

Вы посетите 3 города и их окрестности: погуляете по
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древнему Казанскому кремлю и высокотехнологичному Иннополису, полюбуетесь куполами православных святынь острова-града Свияжска, рассмотрите многовековую архитектуру первой столицы Золотой орды — Болгара.

Погрузиться в культуру позволят мастер-классы: вы сможете поучиться готовить традиционные блюда, ткать полотно и освоить гончарный круг.

Будет возможность приобрести изделия ручной работы с национальным колоритом, которые можно найти только здесь, а также вблизи понаблюдать за очаровательными обитателями верблюжьей и страусиной ферм.

Индивидуально по 4 древним городам Татарстана за 4 дня: архитектура, история, культура, легенды
Индивидуально по 4 древним городам Татарстана за 4 дня: архитектура, история, культура, легенды
Индивидуально по 4 древним городам Татарстана за 4 дня: архитектура, история, культура, легенды

Описание тура

Организационные детали

Ещё до начала поездки вы можете написать нам о своих предпочтениях или выбрать из предложенного списка те товары и мастер-классы, которые интересны именно вам. Во время путешествия вы увидите достопримечательности, обязательные к посещению и не только.
Для посещения храмов требуется соответствующий дресс-код.
За 2 недели до начала можно обговорить другую дату и другое время начала экскурсий, если желаемые дни и часы будут свободны.

Программа тура по дням

1 день

Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университет

Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по Казанскому кремлю. Крепость была построена в 9 веке как северный форпост Волжской Булгарии и защищала от набегов финно-угорских племён. Здесь сохранились памятники истории и архитектуры разных эпох и культур. Заглянем в мечеть Кул-Шариф, воссозданную в 2005 году в память о древней легендарной святыне, и посетим Музей исламской культуры. Узнаем историю основания Благовещенского собора и обретения всемирно известной Казанской иконы.

Затем отправляемся на экскурсию по Старо-Татарской слободе, где вы рассмотрите жилые купеческие дома и мечети. Пройдёмся по комплексу «Туган Авылым» — стилизованной деревеньке с бревенчатыми домиками, мельницей и прудом в центре Казани. Заглянем в лавки с товарами, которые можно найти только в Татарстане. Это посуда ручной работы с традиционными орнаментами и росписью, подобная той, что использовалась для оформления домашней утвари времён Булгарии; одежда, кожаная обувь, дизайнерские платки с авторским национальным принтом; аутентичные украшения и предметы интерьера. Желающие поучаствуют в мастер-классах и фотосессиях в народных костюмах (по предварительному запросу).

Посетим территорию Казанского университета, где расположен один из объектов ЮНЕСКО — городская обсерватория. Вы услышите реальные истории и удивительные байки о студенческой жизни.

После 15:00 — свободное время.

Казанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университетКазанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университетКазанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университетКазанский кремль, Старо-Татарская слобода, «Туган Авылым», Казанский университет
2 день

Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск

Утром побываем у Вселенского храма — ансамбля сооружений, объединяющего символики нескольких мировых религий. Вы полюбуетесь экстерьером ещё строящегося комплекса. Если будет желание, заедем в загородную обсерваторию им. Энгельгардта, основанную в 1904 году. Осмотрим её территорию и планетарий, где проводят экскурсии по научным экспонатам и демонстрируют фильмы на сферическом куполе.

Заглянем в Иннополис — один из 3 наукоградов России, где молодые учёные развивают высокие IT-технологии. Вы познакомитесь с бытом сельских татар средневекового периода в этнографической деревне. А на кулинарном мастер-классе сможете приготовить национальное блюдо и продегустировать его, запивая ароматным чаем.

Посетим остров-град Свияжск со множеством православных святынь и фермерский магазин с домашней продукцией. Напоследок вы сможете примерить на себя роль мастеров гончарного дела. Завершим экскурсию в Казани в 17:00 часов (+ 2 часа на посещение обсерватории).

Храм всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, СвияжскХрам всех религий, Иннополис, этномузей татарской деревни, Свияжск
3 день

Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма

Утром едем в посёлок Алексеевское на ткацкое производство, где до сих пор используют станки 19 века и создают полотна вручную. Вы узнаете историю развития ремесла, желающие смогут поучиться ткать. Здесь же можно приобрести платья, детскую одежду, домашний текстиль.

Продолжим путешествие до древней столицы Волжской Булгарии и первой столицы Золотой орды — Болгара. Артефакты 9 века, остатки архитектурных строений 13-14 веков, самый большой печатный Коран в мире, Белая мечеть, напоминающая Тадж-Махал, и живописные просторы над разливом Волги — это далеко не всё, что вы увидите.

После побываем на верблюжьей ферме. Эти статные животные были неотъемлемой частью быта жителей древнего Болгара. На ночь останемся в городе.

Ткацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья фермаТкацкое производство, древний город Болгар, верблюжья ферма
4 день

Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»

В этот день побываем в Билярском городище, оставшемся от древнего мусульманского города, крупного средневекового поселения Волжской Булгарии 10 века. Вы увидите каменные основания мечети, минарета, дома феодала и древнее кладбище. Заедем на страусиную экоферму, где вы посмотрите на её длинноногих обитателей.

Затем посетим дом-музей А. Е. Арбузова, в котором родился известный химик. Строение перевезли сюда из деревни Арбузов-Баран. Внутри вам расскажут о жизни русского учёного. Часть музейной экспозиции посвящена другому химику — А. М. Бутлерову.

Завершим день прогулкой по архитектурно-культовому комплексу «Святой ключ» в северо-западной части Билярского комплекса. Здесь у подножия горы расположен источник — место паломничества представителей разных конфессий, которые верят в целительную силу его воды. Рядом, на площадке для отдыха, можно искупаться в пруду и приготовить шашлык — мясо и аренда мангала в подарок гостям от организаторов. В 20:00 — возвращение в Казань.

Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»Билярское городище, страусиная экоферма, музей, комплекс «Святой ключ»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Вода, вкусные сюрпризы, мясо для шашлыка
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер в отель или в другое место по согласованию после экскурсий (в черте города)
  • Сопровождение гидом
  • Экскурсии по программе (пешеходные и на авто) по городу и за городом
  • Зонты и дождевики
  • Бронирование мест в кафе и ресторанах (по запросу)
  • Парковки
  • Переправа через Волгу (в сезон навигации)
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Проживание
  • Основное питание
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Транспорт премиального класса (по запросу)
  • Входные билеты на исторические и музейные объекты - от 200 ₽
  • Мастер-классы - от 650 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Национальный музей Республики Татарстан в 10:00
Завершение: Казань, 20:00. Точное место - по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1511 туристов
Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы команда гидов, которые поведут вас в странствие по большой истории нашего родного края. Из экскурсий вы почерпнёте немало интересного о традициях народов, проживающих в Татарстане
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и соседних регионах, об их обычаях. Для нас важно, чтобы у вас остались только самые приятные впечатления от путешествия. Поэтому мы ответственно относимся к делу и готовы делиться с вами хорошим настроением и увлекательными историями. С уважением, Гульназ и Ко.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
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А
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое
Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое
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м
Все было классно! Огромное спасибо нашему гиду Гульназ! Это профессионал высшей категории! Отношение к нам, знание темы бесподобны. Так держать Гульназ. Мы просто в тебя влюбились! Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым!
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Тур входит в следующие категории Казани

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