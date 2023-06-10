Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по Казанскому кремлю. Крепость была построена в 9 веке как северный форпост Волжской Булгарии и защищала от набегов финно-угорских племён. Здесь сохранились памятники истории и архитектуры разных эпох и культур. Заглянем в мечеть Кул-Шариф, воссозданную в 2005 году в память о древней легендарной святыне, и посетим Музей исламской культуры. Узнаем историю основания Благовещенского собора и обретения всемирно известной Казанской иконы.

Затем отправляемся на экскурсию по Старо-Татарской слободе, где вы рассмотрите жилые купеческие дома и мечети. Пройдёмся по комплексу «Туган Авылым» — стилизованной деревеньке с бревенчатыми домиками, мельницей и прудом в центре Казани. Заглянем в лавки с товарами, которые можно найти только в Татарстане. Это посуда ручной работы с традиционными орнаментами и росписью, подобная той, что использовалась для оформления домашней утвари времён Булгарии; одежда, кожаная обувь, дизайнерские платки с авторским национальным принтом; аутентичные украшения и предметы интерьера. Желающие поучаствуют в мастер-классах и фотосессиях в народных костюмах (по предварительному запросу).

Посетим территорию Казанского университета, где расположен один из объектов ЮНЕСКО — городская обсерватория. Вы услышите реальные истории и удивительные байки о студенческой жизни.

После 15:00 — свободное время.