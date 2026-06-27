Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальная многодневная экскурсия
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
9 июл в 08:00
20 июл в 08:00
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуально по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
13 июл в 08:00
20 июл в 08:00
64 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
4 июл в 08:00
11 июл в 08:00
13 750 ₽ за человека
Индивидуальное знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
22 авг в 08:00
12 сен в 08:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
135 000 ₽ за всё до 7 чел.
Главное в Казани и Свияжске: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
24 авг в 13:00
21 сен в 13:00
42 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В Свияжск на теплоходе»
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- В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск;
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- Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе.
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