300 лет стремления к мечте – крестьянской, американской, коммунистической, имперской

На этом пути было все – чайные обозы и клад Колчака, глухая тайга и голландские постройки, первый в Союзе джаз и последняя Американская колония, женщины-экскаваторы и борьба с рекой за мужское внимание.

Всю историю 📖 можно проследить в архитектуре города. Здесь и город-сад, и город 🏙️ всеобщего равенства, и имперская провинция. Квартиры с комнатами для прислуги соседствуют с квартирами вовсе без кухонь 🥧, квартиры с уборной на этаже считаются элитными, а простые рабочие живут в домах-дворцах.

Что вы увидите:

Мы пройдем по историческому центру города

Посмотрим на главную площадь города, площадь Пушкина, улицу Арочную

Посмотрим на дома постройки разных эпох

Дойдем до места слияния рек Томь и Искитим

Пройдемся по живописной набережной до Вечного огня и Аллеи Героев

Хотите узнать больше?

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Тогда ждем вас на нашей экскурсии!