300 лет стремления к мечте – крестьянской, американской, коммунистической, имперской
На этом пути было все – чайные обозы и клад Колчака, глухая тайга и голландские постройки, первый в Союзе джаз и последняя Американская колония, женщины-экскаваторы и борьба с рекой за мужское внимание.
Всю историю 📖 можно проследить в архитектуре города. Здесь и город-сад, и город 🏙️ всеобщего равенства, и имперская провинция. Квартиры с комнатами для прислуги соседствуют с квартирами вовсе без кухонь 🥧, квартиры с уборной на этаже считаются элитными, а простые рабочие живут в домах-дворцах.
Что вы увидите:
- Мы пройдем по историческому центру города
- Посмотрим на главную площадь города, площадь Пушкина, улицу Арочную
- Посмотрим на дома постройки разных эпох
- Дойдем до места слияния рек Томь и Искитим
- Пройдемся по живописной набережной до Вечного огня и Аллеи Героев
Хотите узнать больше?
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Тогда ждем вас на нашей экскурсии!