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Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Анна М.
Анна М. – Гид из Кемерово
Пешая экскурсия ⛳ по историческому центру Кемерово.

Здесь и город-сад, и город 🏙️ всеобщего равенства, и имперская провинция.

Узнаете, что такое kuzbasing, мультифора и колба′, где попробовать мясо марала и как выбрать самые вкусные кедровые шишки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 500 ₽ за экскурсию

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Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Что вы увидите

  • Исторический центр города
  • Река Томь
  • Сосновый бор
  • Сквер Орбита
  • Площадь Пушкина
  • Улица Арочная
  • Дома постройки разных эпох
  • Набережная
  • Вечный огонь и Аллея Героев
300 лет стремления к мечте – крестьянской, американской, коммунистической, имперской
На этом пути было все – чайные обозы и клад Колчака, глухая тайга и голландские постройки, первый в Союзе джаз и последняя Американская колония, женщины-экскаваторы и борьба с рекой за мужское внимание.
Всю историю 📖 можно проследить в архитектуре города. Здесь и город-сад, и город 🏙️ всеобщего равенства, и имперская провинция. Квартиры с комнатами для прислуги соседствуют с квартирами вовсе без кухонь 🥧, квартиры с уборной на этаже считаются элитными, а простые рабочие живут в домах-дворцах.

Что вы увидите:

  • Мы пройдем по историческому центру города
  • Посмотрим на главную площадь города, площадь Пушкина, улицу Арочную
  • Посмотрим на дома постройки разных эпох
  • Дойдем до места слияния рек Томь и Искитим
  • Пройдемся по живописной набережной до Вечного огня и Аллеи Героев
Хотите узнать больше?
Что такое kuzbasing, мультифора и колба′, где попробовать мясо марала и как выбрать самые вкусные кедровые шишки?
Тогда ждем вас на нашей экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Советский проспект, 52
Место завершения
🏁 Николая Островского, 28
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Анна М.
Анна М.
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Анна М. проводит ещё 1 экскурсию

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