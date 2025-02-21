И Илья Добро пожаловать в Кириллов Все было отлично! Очень понравился рассказ - с этой стороны Кириллов мы не знали. Оказывается, очень много интересного можно увидеть, не заходя на территорию Кирилло-Белозерского монастыря.

А Анна Добро пожаловать в Кириллов Благодарим Евгения за познавательную, очень интересную экскурсию по Кирилло-Белозерскому монастырю. Как выяснилось, Евгений – экскурсовод в третьем поколении, коренной житель Кириллова, обладающий обширными знаниями. Приятная подача, много интересных фактов. Обязательно вернемся в летний период. Однозначно рекомендуем.