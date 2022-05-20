Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом

«Леденцово» - мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви

«Леденцово» — мир карамели, созданной из натуральных компонентов, с добавлением особых ингредиентов: любви и щепотки волшебства! Наша карамель — это ручная работа.

Мы варим, тянем, крутим и творим настоящую «карамельную магию» на ваших глазах.
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом
Экскурсия по музею карамели «Леденцово» с дегустацией и мастер-классом

Что вас ожидает:

  • «Леденцово» — это новый интерактивный музей, где вы узнаете всё об истории карамели от древней Индии до наших дней, о людях, причастных к её созданию, увидите более 800 экспонатов своего времени, поиграете в карамельные игры и покачаетесь на сладких качелях.

У нас в гостях вас ждет:

  • нескучный экскурсовод-аниматор;
  • 4 вкусные дегустации;
  • интерактивные экспонаты;
  • настоящая карамельная комната;
  • 8 ярких фотозон;
  • карамельная мастерская «за стеклом»;
  • сувенирная лавка.
Также вы сможете поучаствовать в уникальном мастер-классе по изготовлению леденцов на палочке и заберете собственноручно изготовленный леденец в подарок!

Важная информация:

  • дети до 10 лет проходят в музей в сопровождении взрослого;
  • при групповом посещении на каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно;
  • дети до 6 (включительно) лет бесплатно, группа детей до 6 лет – проходит по льготному тарифу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация
  • Мастер-класс
  • Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
  • 2 леденца можно забрать в подарок
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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