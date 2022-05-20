Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

«Леденцово» — это новый интерактивный музей, где вы узнаете всё об истории карамели от древней Индии до наших дней, о людях, причастных к её созданию, увидите более 800 экспонатов своего времени, поиграете в карамельные игры и покачаетесь на сладких качелях.
У нас в гостях вас ждет:
нескучный экскурсовод-аниматор;
4 вкусные дегустации;
интерактивные экспонаты;
настоящая карамельная комната;
8 ярких фотозон;
карамельная мастерская «за стеклом»;
сувенирная лавка.
Также вы сможете поучаствовать в уникальном мастер-классе по изготовлению леденцов на палочке и заберете собственноручно изготовленный леденец в подарок!
Важная информация:
дети до 10 лет проходят в музей в сопровождении взрослого;
при групповом посещении на каждые 10 человек 1 сопровождающий бесплатно;
дети до 6 (включительно) лет бесплатно, группа детей до 6 лет – проходит по льготному тарифу.
Ответы на вопросы
Что входит
Дегустация
Мастер-класс
Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
2 леденца можно забрать в подарок
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — ваш гид в Кирове
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