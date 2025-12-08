Вы прогуляетесь по самому сердцу города — Спасской улице, где история оживает на каждом шагу. Совершите путешествие через столетия на Перекрёстке времён. Пройдёте через ворота Русского Севера — только не забудьте загадать желание. И заберёте с собой частичку Вятки — в сердце и воспоминаниях.
Описание экскурсии
- Вы прогуляетесь по набережной Грина, увидите слободу Дымково — место, где зародился знаменитый дымковский промысел, — и старейший на Вятке Трифонов монастырь
- На Спасской площади убедитесь, что история, действительно, развивается по спирали, и узнаете, как связаны Спасский собор и Московский Кремль
- Пройдёте по Вятскому Арбату и главной туристической улице города
- Побываете на Перекрёстке четырёх веков. Как такое возможно? А на Вятке свои порядки!
- Познакомитесь с вятскими промыслами на территории бывшего предприятия «Физприбор»
- Завершите прогулку на Театральной площади, которая когда-то была окраиной города
Организационные детали
Возрастные ограничения: 6+.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Кирове
Я аттестованный экскурсовод Кировской области, ценитель прошлого, исследователь настоящего, строитель будущего, как и каждый из нас!
