Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

Гости музея услышат интересные легенды, окружающие дерево какао, окунутся в мир обычаев и культуры древних майя, узнают за сколько какао бобов можно было купить крепкого раба во времена ацтеков.
Как появились первые фальшивомонетчики (кстати именно ацтеки и дали название продукту — «чокоатль» (пенная вода)). Экскурсоводы поведают вам о древних цивилизациях, для которых шоколад являлся напитком богов. Кроме этого, вас ждёт мастер-класс и вкусная дегустация.
Важная информация:
Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
Вы можете посетить шоколадный бутик и кафе, где можно приобрести шоколад и отдохнуть за чашечкой кофе с конфетками ручной работы;
Вы увидите шоколадную фабрику за стеклом, где вы своими глазами полюбуетесь на изготовление фигур и конфеты из шоколада.
Ответы на вопросы
Что входит
Мастер-класс
Дегустация
Лекция
Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
Что не входит
Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей — ваш гид в Кирове
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