Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кирова

История шоколадного дела от майя до наших дней

Шоколадная фабрика «Криолло» - это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад, эксклюзивные шоколадные

Шоколадная фабрика «Криолло» — это изысканные конфеты ручной работы, необычный узорный шоколад, эксклюзивные шоколадные фигурки, оригинальные подарки и сувениры. Фабрика является продолжателем традиций известного вятского шоколатье С. О. Якубовского.

Мы воплощаем в своей продукции его лучшие рецептуры и изыски шоколадного искусства, используя в своей работе только высококачественное бельгийское сырье.
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней
История шоколадного дела от майя до наших дней

Что вас ожидает:

  • Гости музея услышат интересные легенды, окружающие дерево какао, окунутся в мир обычаев и культуры древних майя, узнают за сколько какао бобов можно было купить крепкого раба во времена ацтеков.
  • Как появились первые фальшивомонетчики (кстати именно ацтеки и дали название продукту — «чокоатль» (пенная вода)). Экскурсоводы поведают вам о древних цивилизациях, для которых шоколад являлся напитком богов. Кроме этого, вас ждёт мастер-класс и вкусная дегустация.

Важная информация:

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям с 10 лет.
  • Вы можете посетить шоколадный бутик и кафе, где можно приобрести шоколад и отдохнуть за чашечкой кофе с конфетками ручной работы;
  • Вы увидите шоколадную фабрику за стеклом, где вы своими глазами полюбуетесь на изготовление фигур и конфеты из шоколада.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Мастер-класс
  • Дегустация
  • Лекция
  • Просмотр экспозиции с экскурсионным обслуживанием
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Спасская, 15, Киров
Когда и сколько длится?
Когда: Со вторника по воскресенье в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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