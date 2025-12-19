Мои заказы

Квест «Баские вяты на Спасской»

Превратить прогулку по Кирову в приключение - с заданиями, куклами и звучанием вятского диалекта
На маршруте нас ждут самые известные места Кирова, но вы увидите их будто впервые — через игровые задания, общие находки и азарт исследователей.

Особый шарм придаст звучание вятского диалекта: благодаря аудиовставкам с редкими словами вы прочувствуете историю города и его людей.

Осторожно: после такого приключения может проснуться творческая жилка или страсть к изучению города!
Квест «Баские вяты на Спасской»
Квест «Баские вяты на Спасской»
Квест «Баские вяты на Спасской»

Описание квеста

  • Мы побываем около Театра кукол им. А. Н. Афанасьева — места, где оживают куклы и появляются волшебные предметы
  • Пройдём к Дому Витберга и узнаем о выдающихся людях Вятки
  • Поиграем в игру у зданий банков 19 века
  • У здания Благородного собрания разыграем сюжет из жизни светского общества Вятки
  • Дойдём до волшебного места и разгадаем заклинание. Всё как в сказке! И в то же время как в жизни

Вы узнаете:

  • как на Вятке появилась дымковская игрушка — и чем легенда отличается от истории
  • кто здесь жил и какой вклад внёс в развитие города и страны
  • какие чудеса бывали на Вятке (а может, и сейчас бывают?)
  • какой была жизнь местного светского общества

Кому подойдёт квест

Семьям, компаниям друзей, небольшим школьным группам, которые хотят не только слушать и смотреть, но и взаимодействовать друг с другом. Интересно будет участникам всех возрастов.

Организационные детали

В квесте используются уникальные куклы и другой реквизит.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Кирове
Мои экскурсии — маленькие спектакли под открытым небом. Здесь нет скучного пересказа дат и событий. Есть квесты, загадки, неожиданные факты, а ещё — уникальные куклы, реквизит и театрализованный сюжет. Вовлекаются
читать дальше

все: от младших школьников до самых серьёзных взрослых. Киров — город мой родной. Я болтаю с ним порой О писателях, о слове, О театре и улове. Вятка дарит тайну мне, Расскажу её тебе, И мой город расцветёт, Мудрость, силу обретёт!

Входит в следующие категории Кирова

Похожие экскурсии из Кирова

Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Пешая
2 часа
202 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная прогулка от Вятки до Кирова
Погрузитесь в историю Кирова, узнайте о его прошлом и настоящем, прогуляйтесь по знаковым местам и насладитесь видами, которые запомнятся надолго
Начало: Театральная площадь, у входа в драмтеатр
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 8 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
На машине
5.5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кирова - в купеческий город Слободской
Посетить купеческую столицу Вятки и прикоснуться к её богатой истории
Начало: По договорённости
29 дек в 00:00
30 дек в 00:30
9700 ₽ за всё до 4 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Пешая
2 часа
13 отзывов
Квест
до 7 чел.
Загадки старой Вятки: экскурсия-квест по Кирову
Отправляйтесь в историческое путешествие по Кирову! Узнайте о знаменитых жителях и тайнах старинных зданий. Это будет незабываемо
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
4000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Кирове. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Кирове