На маршруте нас ждут самые известные места Кирова, но вы увидите их будто впервые — через игровые задания, общие находки и азарт исследователей.
Особый шарм придаст звучание вятского диалекта: благодаря аудиовставкам с редкими словами вы прочувствуете историю города и его людей.
Осторожно: после такого приключения может проснуться творческая жилка или страсть к изучению города!
Описание квеста
- Мы побываем около Театра кукол им. А. Н. Афанасьева — места, где оживают куклы и появляются волшебные предметы
- Пройдём к Дому Витберга и узнаем о выдающихся людях Вятки
- Поиграем в игру у зданий банков 19 века
- У здания Благородного собрания разыграем сюжет из жизни светского общества Вятки
- Дойдём до волшебного места и разгадаем заклинание. Всё как в сказке! И в то же время как в жизни
Вы узнаете:
- как на Вятке появилась дымковская игрушка — и чем легенда отличается от истории
- кто здесь жил и какой вклад внёс в развитие города и страны
- какие чудеса бывали на Вятке (а может, и сейчас бывают?)
- какой была жизнь местного светского общества
Кому подойдёт квест
Семьям, компаниям друзей, небольшим школьным группам, которые хотят не только слушать и смотреть, но и взаимодействовать друг с другом. Интересно будет участникам всех возрастов.
Организационные детали
В квесте используются уникальные куклы и другой реквизит.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Театральной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваш гид в Кирове
Мои экскурсии — маленькие спектакли под открытым небом. Здесь нет скучного пересказа дат и событий. Есть квесты, загадки, неожиданные факты, а ещё — уникальные куклы, реквизит и театрализованный сюжет. Вовлекаются
