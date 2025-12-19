На маршруте нас ждут самые известные места Кирова, но вы увидите их будто впервые — через игровые задания, общие находки и азарт исследователей. Особый шарм придаст звучание вятского диалекта: благодаря аудиовставкам с редкими словами вы прочувствуете историю города и его людей. Осторожно: после такого приключения может проснуться творческая жилка или страсть к изучению города!

Ваш гид в Кирове

Мария

Мы побываем около Театра кукол им. А. Н. Афанасьева — места, где оживают куклы и появляются волшебные предметы

— места, где оживают куклы и появляются волшебные предметы Пройдём к Дому Витберга и узнаем о выдающихся людях Вятки

и узнаем о выдающихся людях Вятки Поиграем в игру у зданий банков 19 века

у зданий банков 19 века У здания Благородного собрания разыграем сюжет из жизни светского общества Вятки

из жизни светского общества Вятки Дойдём до волшебного места и разгадаем заклинание. Всё как в сказке! И в то же время как в жизни

Вы узнаете:

как на Вятке появилась дымковская игрушка — и чем легенда отличается от истории

кто здесь жил и какой вклад внёс в развитие города и страны

какие чудеса бывали на Вятке (а может, и сейчас бывают?)

какой была жизнь местного светского общества

Кому подойдёт квест

Семьям, компаниям друзей, небольшим школьным группам, которые хотят не только слушать и смотреть, но и взаимодействовать друг с другом. Интересно будет участникам всех возрастов.

Организационные детали

В квесте используются уникальные куклы и другой реквизит.