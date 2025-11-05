Киров хранит память о людях, оставивших заметный след в его судьбе.
Мы пройдём по местам, где это имя звучит особенно часто — от площади до сада и библиотеки, — и разберёмся, кто из Александров стоял за каждой из этих историй.
Описание экскурсии
- Площадь Александра Невского — почему её так назвали и какое отношение святой князь имел к Вятке
- Библиотека им. А. Лиханова — каким Александром вдохновлена и почему имя выбрали именно для библиотеки
- Набережная в честь ещё одного Александра — с каким периодом истории города связано это место
- Александровский сад — три личности с этим именем и их вклад в создание сада
- Александровский костёл — органный зал в православной Вятке
- Александровское земское реальное училище — кто и чему здесь учился
Вы узнаете:
- почему в городе так много «александровских» названий
- как ссыльные повлияли на историю Вятки, а Вятка — на их судьбы
- чем жили купцы и почему они не только торговали, но и жертвовали
- кем были первые поселенцы города
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей от 12 лет.
Место начала и завершения?
На площади Александра Невского
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Галина — ваш гид в Кирове
Я родилась и живу в Кирове, городе, который люблю всей душой, за его неповторимую атмосферу, природу и историю. Киров - мой дом, и я с радостью расскажу много интересного и поучительного кировчанам и гостям нашего города. Моя экскурсия - это живое общение и внимание к каждому, индивидуальный подход, комфорт и эмоциональный рассказ об истории нашего города в контексте истории страны.
Отзывы и рейтинг
Н
Наталья
5 ноя 2025
Добрый день
К сожалению, экскурсия нас разочаровала , вместо 3 часов мы прослушали и оплатили 2 часа
Бессистемная , неинтересная подача материала. Хотелось бы что экскурсовод все таки готовился и больше знал фактов о своем городе , начиная с названия и т д
Дата посещения: 3 ноября 2025
