Апатиты: магия минералов в арт-центре
Погрузитесь в мир творчества и природных чудес Апатитов. Узнайте о местных художниках, редких минералах и создайте сувенир своими руками
Начало: В Апатитах
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 1500 ₽ за человека
В Хибины на снегоступах - из Кировска
Побывать в зимней сказке, покорить ущелья, долины и перевалы заснеженных Хибин
Начало: В Кировске у вашего отеля
24 янв в 10:00
25 янв в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
На лыжах - к сияющим циркам
Почувствовать дыхание леса на лыжной прогулке из Кировска
Начало: На Олимпийской улице
25 янв в 10:00
1 фев в 10:00
4000 ₽ за человека
Из Кировска - в Териберку
Отправиться на Крайний Север к холодному океану в своей тёплой компании
«При желании можем выйти в море на корабле в поисках китов»
Завтра в 08:00
21 янв в 08:00
45 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Кировску в январе 2026
Сейчас в Кировске в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 1500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Кировске на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026