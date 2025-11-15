Индивидуальная
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
«Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, посетить музей-заповедник или краеведческий музей»
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
«Закончим экскурсию в месте на ваше усмотрение: у горнолыжного подъёмника, музея камня «Апатит», на вокзале или остановке автобуса»
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
«Завершим экскурсию в современном интерактивном музее, где вы увидите более 600 видов минералов из недр Хибинских гор»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Кировска к заливу Белого моря. Вас ждут хайкинг, водопады и панорамные виды. Программа подходит для всех возрастов
Начало: По вашему адресу в Кировске/Апатитах
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил15 ноября 2025Из-за непогоды была задержка, но экскурсия состоялась. Всем доволен.
- ГГалина3 мая 20252 мая были на экскурсии! Супер впечатления! Программа - огонь! Всё учтено, программа составлена очень классно! Всё динамично! Купание в
- ЕЕлена24 марта 2025Были на экскурсии "Мы плывём на льдине. .". Айс-флоатинг: я ожидала, что будет более страшно, нет, не очень стрессово, есть
- ННаталья16 марта 2025Отличная экскурсия - идеально составлена по времени, активностям и еще успели вкусно пообедать с видом на Белое море!
- ЕЕлена11 марта 2025Очень понравилась экскурсия. Нам повезло с погодой, экскурсовод суперский, отлично знает историю и очень интересно рассказывает. Флоатинг - это вообще одно удовольствие. Рекомендую
- ДДмитрий2 марта 2025Отличная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления. Гид Катерина заехала за нами домой, дорога до Канадалакши, где проходил айс-флоатинг, прошла за
- ЕЕкатерина26 февраля 2025Одно из самых ярких путешествий, гид-Екатерина большая умничка, что не спроси, на все получаешь интересный и развернутый ответ, была непринужденная
- ААнна25 февраля 2025Спасибо большое Ольге и нашему гиду Николаю за непередаваемые эмоции, день, наполненный смехом и потрясающими историями и, конечно же, запомнившийся
- ААлла22 февраля 2025Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.
- ЕЕлена18 февраля 2025Провели чудесные три дня на Кольском полуострове! Вишенкой на торте был айс флоатинг и восхождение на гору Волосяная ❤️. Остались
- ССергей5 февраля 2025Очень понравилась поездка, тк маршрут не ограничивается плаваньем в Белом море, а еще пеший маршрут по горам (сопкам) и прекрасный
- ААнна14 января 2025Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
РЕКОМЕНДУЮ!
- ЯЯна13 января 2025Все супер! Плавание организовано на отличном уровне, восторг!
Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
Однозначно рекомендуем!
- ББорис8 января 2025Спасибо огромное всей команде за незабываемые впечатления!!! Все прекрасно организовано, продумано до мелочей, ты просто расслабляешься, наслаждаешься необычными эмоциями и
- ДДарья31 декабря 2024Экскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортно и интересно, Катя отвечала
