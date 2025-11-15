читать дальше

некоторое чувство беспомощности и инстинктивно хочется перевернуться на живот, с этим надо бороться)) мне не хватило времени поймать кайф от расслабленного плавания и единения с морем, возможно, потому что сначала переживала за детей, а потом пыталась забраться на льдину, только последние минут 5 спокойно болталась в море. Потом был подъём на гору Волосяная, он считается лёгким, но мне нагрузки хватило в самый раз (и не умереть,и почувствовать мышцы), обратно мы с детьми скатывались на своих пятых точках, очень круто, был бы с собой пакет полиэтиленовый, вообще было бы здорово)) Дети реально развлеклись: валялись в снегу, застревали, катались, в общем, веселились по полной программе. Дальше у нас был ресторан, цены, как везде. По меню в основном рыба, но пара-тройка блюд есть и для тех, кто не любит морепродукты. Отдельно слова благодарности хочется сказать гиду Максиму. Интересный человек, знает и любит свой край, показывал нам на горе следы разных животных, лишайники, растения, в общем очень комфортная и познавательная была поездка. Спасибо Ольге и Максиму)