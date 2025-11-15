Мои заказы

Музеи и искусство Кировска

Найдено 4 экскурсии в категории «Музеи» в Кировске, цены от 9400 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
На машине
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
«Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
Из Кировска в Кандалакшу: попробовать арктическое купание и пройти по экотропе к панорамным видам
«Если в вашей компании будут малыши или те, кто совсем не любит ходить пешком, программу можно скорректировать: убрать прогулку на сопку, посетить музей-заповедник или краеведческий музей»
Завтра в 09:00
11 дек в 08:00
37 000 ₽ за всё до 2 чел.
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
На машине
4.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
Проведите день в Кировске и Хибинах, открывая для себя местные красоты и исторические места. Узнайте о природе и культуре региона, насладитесь видами
Начало: От места прибывания
«Закончим экскурсию в месте на ваше усмотрение: у горнолыжного подъёмника, музея камня «Апатит», на вокзале или остановке автобуса»
15 дек в 12:00
16 дек в 12:00
от 9400 ₽ за человека
Кировск - город, спрятанный в горах
На машине
4 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Кировск - город, спрятанный в горах
Подняться на фуникулёре на вершину, полюбоваться сказочным лесом, ледяными скульптурами и минералами
«Завершим экскурсию в современном интерактивном музее, где вы увидите более 600 видов минералов из недр Хибинских гор»
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
На машине
9 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Кировска к заливу Белого моря. Вас ждут хайкинг, водопады и панорамные виды. Программа подходит для всех возрастов
Начало: По вашему адресу в Кировске/Апатитах
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    15 ноября 2025
    Кировск - город, спрятанный в горах
    Из-за непогоды была задержка, но экскурсия состоялась. Всем доволен.
  • Г
    Галина
    3 мая 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    2 мая были на экскурсии! Супер впечатления! Программа - огонь! Всё учтено, программа составлена очень классно! Всё динамично! Купание в
    читать дальше

    Белом море это такой драйв! Весело! Было тепло! Инструктора замечательные! Восхождение на сопку было очень неожиданным! Виды сверху просто захватывали дух! Чай с кармашками был прямо в тему! Ресторан на берегу моря крутой! Прогулка по набережной Кандалакши была очень приятной. Ну и конечно, Катя, наш гид, это просто кладезь информации! Она сделала наш день! Замечательный гид и человек! Прекрасное путешествие! Спасибо огромное! До новых встреч!

  • Е
    Елена
    24 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Были на экскурсии "Мы плывём на льдине. .". Айс-флоатинг: я ожидала, что будет более страшно, нет, не очень стрессово, есть
    читать дальше

    некоторое чувство беспомощности и инстинктивно хочется перевернуться на живот, с этим надо бороться)) мне не хватило времени поймать кайф от расслабленного плавания и единения с морем, возможно, потому что сначала переживала за детей, а потом пыталась забраться на льдину, только последние минут 5 спокойно болталась в море. Потом был подъём на гору Волосяная, он считается лёгким, но мне нагрузки хватило в самый раз (и не умереть,и почувствовать мышцы), обратно мы с детьми скатывались на своих пятых точках, очень круто, был бы с собой пакет полиэтиленовый, вообще было бы здорово)) Дети реально развлеклись: валялись в снегу, застревали, катались, в общем, веселились по полной программе. Дальше у нас был ресторан, цены, как везде. По меню в основном рыба, но пара-тройка блюд есть и для тех, кто не любит морепродукты. Отдельно слова благодарности хочется сказать гиду Максиму. Интересный человек, знает и любит свой край, показывал нам на горе следы разных животных, лишайники, растения, в общем очень комфортная и познавательная была поездка. Спасибо Ольге и Максиму)

  • Н
    Наталья
    16 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Отличная экскурсия - идеально составлена по времени, активностям и еще успели вкусно пообедать с видом на Белое море!
  • Е
    Елена
    11 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Очень понравилась экскурсия. Нам повезло с погодой, экскурсовод суперский, отлично знает историю и очень интересно рассказывает. Флоатинг - это вообще одно удовольствие. Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    2 марта 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Отличная экскурсия, которая оставила незабываемые впечатления. Гид Катерина заехала за нами домой, дорога до Канадалакши, где проходил айс-флоатинг, прошла за
    читать дальше

    интересными беседами об этом крае. По приезде нас одели в яркие теплые костюмы и мы под наблюдением инструкторов и дрона поплыли по Белому морю. Ощущения от флоатинга необычные и незабываемы - всем рекомендую попробовать. Купание было только началом дня, после него мы отправились в поход на сопку, с которой открывались замечательные виды, как на Хибины, так и на Белое море. В завершении дня мы пообедали в ресторане на пирсе, с красивыми панорамными видами. День прошел прекрасно, за что большое сапасибо всем организаторам.

  • Е
    Екатерина
    26 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Одно из самых ярких путешествий, гид-Екатерина большая умничка, что не спроси, на все получаешь интересный и развернутый ответ, была непринужденная
    читать дальше

    поездка и беседы, предусмотрели все и остановки, и перекусы, по окончанию поездки помогла купить вкусняшки северного региона. Отдельная история с плаванием в смешнючих, но теплых и непромокаемых костюмах, мы были огромными крабами - захватчиками ледяного побережья) Ребята всем помогли одеться и после раздеться, внимательные, находились в воде вместе со всеми, помогали, контролировали безопасность, ждем фотки с коптера. Все было здорово

  • А
    Анна
    25 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Спасибо большое Ольге и нашему гиду Николаю за непередаваемые эмоции, день, наполненный смехом и потрясающими историями и, конечно же, запомнившийся
    читать дальше

    на всю жизнь опыт айс-флоатинга. Всё организовано по высшему разряду и, что очень важно, чувствуешь себя в заботливых руках профессионалов. Супер комфортно и абсолютно безопасно! Спасибо за чудесный день!

  • А
    Алла
    22 февраля 2025
    Кировск - город, спрятанный в горах
    Большое спасибо Оксане за познавательную экскурсию! Любовь к Хибинам Оксана смогла передать и нам.
  • Е
    Елена
    18 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Провели чудесные три дня на Кольском полуострове! Вишенкой на торте был айс флоатинг и восхождение на гору Волосяная ❤️. Остались
    читать дальше

    очень довольны! Все вовремя, хорошая организация, захватывающее плавание в Белом море и обалденные фотки, вкусный перекус, чудесный гид Катя и конечно такая скромная, но такая прекрасная природа севера! ❤️ огромное спасибо за организацию нашего отдыха! Мы обязательно вернемся☺️

  • С
    Сергей
    5 февраля 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Очень понравилась поездка, тк маршрут не ограничивается плаваньем в Белом море, а еще пеший маршрут по горам (сопкам) и прекрасный
    читать дальше

    обет в суперском ресторане. Плаванье в Белом море в гидрокостюмах просто отпад, не передаваемые ощущение, поддержка воды и отталкивание от льдинок не повседневное событие. А такие эмоции находится в костюме, просто забава, а после плаванья идти до места сбора, а вода замерзает на костюме и сложно шевелиться просто дает понять, что такое холод и вода!)) Большое спасибо за тур!! Дополнительно: очень отзывчивый гид-организатор!

  • А
    Анна
    14 января 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Плавала 8.01. с двумя детьми 16 и 18 лет. Впечатления самые замечательные, восторг! Организация и безопасность на высшем уровне!
    Отдельно хочу отметить фотографа, фото и видео материал шикарный!
    РЕКОМЕНДУЮ!
  • Я
    Яна
    13 января 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Все супер! Плавание организовано на отличном уровне, восторг!
    Поход в горы великолепен! Огромная благодарность гиду Екатерине и организатору Ольге!
    Однозначно рекомендуем!
  • Б
    Борис
    8 января 2025
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Спасибо огромное всей команде за незабываемые впечатления!!! Все прекрасно организовано, продумано до мелочей, ты просто расслабляешься, наслаждаешься необычными эмоциями и
    читать дальше

    ни о чем больше не думаешь! Отдельно спасибо экскурсоводу Максиму, очень приятный и интеллигентный человек, интересный и умный собеседник! Спасибо! Всем будем рекомендовать! Успехов! Процветания!

  • Д
    Дарья
    31 декабря 2024
    «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
    Экскурсия была шикарная! Катя - наш гид - внимательная, приятная девушка, отлично провела экскурсию. Было комфортно и интересно, Катя отвечала
    читать дальше

    на все наши вопросы. Айсфлоатинг оставил приятные и положительные эмоции. Инструктора отличные, прекрасно знают свое дело. Я боялась спускаться в воду, но меня сопровождали и следили за состоянием. Поход на гору на снегоступах в лес тоже был потрясающим. Получили массу впечатлений! Ольга всегда была на связи и оперативно решала все наши вопросы. Благодарим от души за отличный день! 🤗♥️

Ответы на вопросы от путешественников по Кировску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кировске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. «Мы плывём на льдине, как на бригантине» - айс-флоатинг в Белом море
  2. Ваш идеальный день в Кировске и Хибинах
  3. Кировск - город, спрятанный в горах
  4. Из Кировска в Кандалакшу - едем на самый юг Кольского
Какие места ещё посмотреть в Кировске
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Таинственный Лес
  3. Снежная деревня
Сколько стоит экскурсия по Кировску в декабре 2025
Сейчас в Кировске в категории "Музеи" можно забронировать 4 экскурсии от 9400 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Кировске на 2025 год по теме «Музеи», 24 ⭐ отзыва, цены от 9400₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль