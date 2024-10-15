В Ессентуках мы изучим грязелечебницу им. Семашко. Вы заглянете в колоритные внутренние дворики и по желанию осмотрите залы. А в Железноводске погуляем по главному парку города. Рассмотрим его дворец и фонтаны, каскадную лестницу и гороскоп. Вы услышите о минеральной воде — достоянии городов. И обязательно сравните на вкус, чем она отличается от магазинной.

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Описание экскурсии

Ессентуки

Нас ждёт визитная карточка города — грязелечебница им. Семашко, построенная в 1915 году в стиле древнеримских терм. Вы узнаете, какую грязь тут используют для лечения и откуда её привозят. Заглянете в колоритные внутренние дворики. И поймёте, почему это самое популярное место для свадебных фотосессий.

По желанию посетите экскурсию по самой лечебнице. Её проводят сотрудники учреждения, которые:

Пригласят вас в залы, лечебный корпус и технический этаж

Расскажут историю строительства и развития лечебного заведения

Познакомят с правилами хранения и использования грязи

Железноводск

Уютный городок у подножия гор-лакколитов Железной и Развалки. Главное украшение курорта — парк, который мы с вами подробно исследуем. Вы увидите:

Гороскоп «Миллениум», который исполняет желания! Мы расскажем, что для этого нужно сделать

Дворец эмира Бухарского — памятник восточной архитектуры

Пушкинскую галерею, возведённую в начале прошлого века для танцев и театральных постановок

Фонтан-кружку — вы узнаете, что вдохновило авторов на его создание

Каскадную лестницу с фонтанами и скульптурами. Это самая длинная лестница юга России

А также вы продегустируете местную гордость — минеральную воду «Славяновская» и «Смирновская».

Организационные детали