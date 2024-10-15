В Ессентуках мы изучим грязелечебницу им. Семашко. Вы заглянете в колоритные внутренние дворики и по желанию осмотрите залы. А в Железноводске погуляем по главному парку города. Рассмотрим его дворец и фонтаны, каскадную лестницу и гороскоп. Вы услышите о минеральной воде — достоянии городов. И обязательно сравните на вкус, чем она отличается от магазинной.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00
Описание экскурсии
Ессентуки
Нас ждёт визитная карточка города — грязелечебница им. Семашко, построенная в 1915 году в стиле древнеримских терм. Вы узнаете, какую грязь тут используют для лечения и откуда её привозят. Заглянете в колоритные внутренние дворики. И поймёте, почему это самое популярное место для свадебных фотосессий.
По желанию посетите экскурсию по самой лечебнице. Её проводят сотрудники учреждения, которые:
- Пригласят вас в залы, лечебный корпус и технический этаж
- Расскажут историю строительства и развития лечебного заведения
- Познакомят с правилами хранения и использования грязи
Железноводск
Уютный городок у подножия гор-лакколитов Железной и Развалки. Главное украшение курорта — парк, который мы с вами подробно исследуем. Вы увидите:
- Гороскоп «Миллениум», который исполняет желания! Мы расскажем, что для этого нужно сделать
- Дворец эмира Бухарского — памятник восточной архитектуры
- Пушкинскую галерею, возведённую в начале прошлого века для танцев и театральных постановок
- Фонтан-кружку — вы узнаете, что вдохновило авторов на его создание
- Каскадную лестницу с фонтанами и скульптурами. Это самая длинная лестница юга России
А также вы продегустируете местную гордость — минеральную воду «Славяновская» и «Смирновская».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Отдельно оплачивается экскурсия внутри грязелечебницы — 150 ₽ за чел.
- В Железноводске мы пройдём около 2 км, в том числе по лестницам без пандусов — пожалуйста, рассчитываете свои силы
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник и пятницу в 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 700 ₽
|Дети до 12 лет
|1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В у колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ариана — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 4230 туристов
Добрый день! Я Ариана, гид в третьем поколении. Мы с командой проводим экскурсии из Кисловодска. Любим и знаем Кавказ. Горы и города. Для вас групповые экскурсии на новых комфортабельных автобусах, индивидуальные на минивэнах и джип-туры на полноприводном транспорте. На всех маршрутах с вами работают профессионалы с большим опытом. Гарантирую: будет безопасно, комфортно и интересно.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
15 окт 2024
Илья - это топ-экскурсовод! Впервые в этом регионе у меня был такой экскурсовод-профи. Логичное повествование, с экскурсами в историю, философию, литературу, естественные науки. Интересный маршрут, я бы сказала, с интригующими моментами. Уравновешенный, интересный, профессиональный экскурсовод. Спасибо!
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