2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск

Посетить главные достопримечательности двух городков в поездке из Кисловодска
В Ессентуках мы изучим грязелечебницу им. Семашко. Вы заглянете в колоритные внутренние дворики и по желанию осмотрите залы. А в Железноводске погуляем по главному парку города. Рассмотрим его дворец и фонтаны, каскадную лестницу и гороскоп. Вы услышите о минеральной воде — достоянии городов. И обязательно сравните на вкус, чем она отличается от магазинной.
5
1 отзыв
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
2 курорта за 1 день: Ессентуки + Железноводск
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Ессентуки

Нас ждёт визитная карточка города — грязелечебница им. Семашко, построенная в 1915 году в стиле древнеримских терм. Вы узнаете, какую грязь тут используют для лечения и откуда её привозят. Заглянете в колоритные внутренние дворики. И поймёте, почему это самое популярное место для свадебных фотосессий.

По желанию посетите экскурсию по самой лечебнице. Её проводят сотрудники учреждения, которые:

  • Пригласят вас в залы, лечебный корпус и технический этаж
  • Расскажут историю строительства и развития лечебного заведения
  • Познакомят с правилами хранения и использования грязи

Железноводск

Уютный городок у подножия гор-лакколитов Железной и Развалки. Главное украшение курорта — парк, который мы с вами подробно исследуем. Вы увидите:

  • Гороскоп «Миллениум», который исполняет желания! Мы расскажем, что для этого нужно сделать
  • Дворец эмира Бухарского — памятник восточной архитектуры
  • Пушкинскую галерею, возведённую в начале прошлого века для танцев и театральных постановок
  • Фонтан-кружку — вы узнаете, что вдохновило авторов на его создание
  • Каскадную лестницу с фонтанами и скульптурами. Это самая длинная лестница юга России

А также вы продегустируете местную гордость — минеральную воду «Славяновская» и «Смирновская».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Отдельно оплачивается экскурсия внутри грязелечебницы — 150 ₽ за чел.
  • В Железноводске мы пройдём около 2 км, в том числе по лестницам без пандусов — пожалуйста, рассчитываете свои силы
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник и пятницу в 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 700 ₽
Дети до 12 лет1 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В у колоннады в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 14:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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15 окт 2024
Илья - это топ-экскурсовод! Впервые в этом регионе у меня был такой экскурсовод-профи. Логичное повествование, с экскурсами в историю, философию, литературу, естественные науки. Интересный маршрут, я бы сказала, с интригующими моментами. Уравновешенный, интересный, профессиональный экскурсовод. Спасибо!

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