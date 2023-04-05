Приглашаем вас на самую трогательную экскурсию, где вы сможете познакомиться с экзотическими, но очень милыми и доверчивыми животными — альпаками.
Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления. Чтобы увидеть добрых и доверчивых альпак вовсе необязательно лететь в Перу. Отличная поездка которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
Вас ждет живое и близкое общение с плюшевыми милашками, самая умилительная фотосессия и незабываемые впечатления. Чтобы увидеть добрых и доверчивых альпак вовсе необязательно лететь в Перу. Отличная поездка которая понравится не только детям, но и не оставит равнодушными взрослых.
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Плато Шаджатмаз
- «лавочка счастья» — смотровая на Эльбрус
- Экопарк Долина нарзанов
- Экоферма с альпаками
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам.
В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте — это самые очаровательные животные в мире!
Вы сможете зайти в загон к разноцветным альпакам, погладить добродушных пушистиков, угостить их нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и совершить невероятную, трогательную и удивительную фотосессию!
Во время экскурсии вы сможете:
- познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и все по-своему интересны.
- принять участие в кормлении — за трапезой знакомства завязываются лучше всего.
- устроить милейшую фотосессию.
- услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились.
- узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.
- Поезда в экопарк «Долина Нарзанов».
- Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющих аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. В районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы. Некоторые участки долины возвышаются над уровнем моря более чем на 1300 м.
- Обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда, Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии меньше 50 км.
В поездке с собой обязательно надо иметь:
- оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении;
- наличные деньги;
- удобную спортивную обувь и одежду;
- крем от загара и солнцезащитные очки;
- отличное настроение и фотоаппарат.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Экологические сборы (100 руб. /чел)
- Питание (кафе)
- Входные билеты на эко-ферму (300 руб. /чел)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Наличные деньги
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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