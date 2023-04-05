Что вас ожидает:

Умилительное путешествие в гости к плюшевым милашкам.

В ущелье реки Хасаут расположилась небольшая экоферма, где в просторных загонах содержится (привезенное из-за океана) пушистое стадо этих близких родственников южноамериканских лам и верблюдов. Альпаки прекрасно адаптировались к нашему климату и чувствуют себя здесь великолепно. Поверьте — это самые очаровательные животные в мире!

Вы сможете зайти в загон к разноцветным альпакам, погладить добродушных пушистиков, угостить их нарезанными яблоками и морковкой (корм предоставляется), поводить на шлейке и совершить невероятную, трогательную и удивительную фотосессию!

Во время экскурсии вы сможете:

познакомиться с обитателями — они такие разные, но все как на подбор красивые и дружелюбные, и все по-своему интересны.

принять участие в кормлении — за трапезой знакомства завязываются лучше всего.

устроить милейшую фотосессию.

услышать рассказ о том, когда, как и почему эти милые звери появились на Кавказе и как прижились.

узнать, как живёт ферма и как там живётся альпакам, как хозяйство будет развиваться в дальнейшем и какие планы строят владельцы.

Поезда в экопарк «Долина Нарзанов».

Это уникальная территория с минеральными родниками не имеющих аналогов в мире. Тут расположено около 20 нарзанных и серебряных источников, различных по составу и свойствам. Парк находится в одном из самых красивых мест Скалистого хребта. В районе предгорья, который с четырех сторон замыкают высокие холмы. Некоторые участки долины возвышаются над уровнем моря более чем на 1300 м.

Обязательно поднимемся на плато Шатджатмаз и посетим одну из лучших смотровых площадок на высоте 2126 м. над уровнем моря. Отсюда, Эльбрус виден во всей красе и кажется, что до него можно дотронуться рукой. «Седовласый великан» предстанет нам в окружении гор Главного Кавказского Хребта, на расстоянии меньше 50 км.

В поездке с собой обязательно надо иметь: