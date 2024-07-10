Приглашаем прокатиться верхом по литературным и историческим местам в Кисловодске. Мы проедем по небольшому посёлку, наслаждаясь видами гор, ущелья и реки Ольховки, и увидим ту самую скалу, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени». А ещё устроим дружеские соревнования: верхом на лошади вы будете выполнять задания инструктора, чтобы найти настоящую ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.

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Описание квеста

Кому подойдёт экскурсия

Маршрут рассчитан на опытных наездников или тех, кто уверено держится в седле. Инструктор будет сопровождать и помогать на протяжении всего маршрута.

Что вас ожидает

Знакомство с лошадьми

Каждая конная прогулка начинается с вводного инструктажа. Вы научитесь надевать снаряжение и получите подробную информацию о правилах общения с животными.

Маршрут квест-прогулки

Всадники следуют за инструктором, который задаёт темп движения. Во время прогулки обсудим традиции коневодства на Кавказе и особенности местной породы лошадей.

По пути сделаем небольшие остановки, чтобы насладиться цветущими альпийскими лугами и горными речками, а также пофотографироваться.

Программа включает небольшие задания на ловкость, сообразительность и умение управлять лошадью. Задача — быстрее всех найти ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.

На ферме у нас будет время на отдых и чаепитие. После этого отправимся на лошадях обратно в город.

Организационные детали