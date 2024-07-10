Приглашаем прокатиться верхом по литературным и историческим местам в Кисловодске.
Мы проедем по небольшому посёлку, наслаждаясь видами гор, ущелья и реки Ольховки, и увидим ту самую скалу, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени».
А ещё устроим дружеские соревнования: верхом на лошади вы будете выполнять задания инструктора, чтобы найти настоящую ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.
Мы проедем по небольшому посёлку, наслаждаясь видами гор, ущелья и реки Ольховки, и увидим ту самую скалу, которую описал Лермонтов в романе «Герой нашего времени».
А ещё устроим дружеские соревнования: верхом на лошади вы будете выполнять задания инструктора, чтобы найти настоящую ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание квеста
Кому подойдёт экскурсия
Маршрут рассчитан на опытных наездников или тех, кто уверено держится в седле. Инструктор будет сопровождать и помогать на протяжении всего маршрута.
Что вас ожидает
Знакомство с лошадьми
Каждая конная прогулка начинается с вводного инструктажа. Вы научитесь надевать снаряжение и получите подробную информацию о правилах общения с животными.
Маршрут квест-прогулки
- Всадники следуют за инструктором, который задаёт темп движения. Во время прогулки обсудим традиции коневодства на Кавказе и особенности местной породы лошадей.
- По пути сделаем небольшие остановки, чтобы насладиться цветущими альпийскими лугами и горными речками, а также пофотографироваться.
- Программа включает небольшие задания на ловкость, сообразительность и умение управлять лошадью. Задача — быстрее всех найти ферму, где пасутся лошади, коровы, козы и барашки.
- На ферме у нас будет время на отдых и чаепитие. После этого отправимся на лошадях обратно в город.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов-инструкторов нашей команды
- Начало программы в 09:00 или в 15:00
- Квест-прогулка проводится в любой сезон, с поправкой на погодные условия. Если будет дождь, то перенесём на другое время или другой день.
- Если захотите угостить лошадей после прогулки, рекомендуем взять с собой яблоки или морковку
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алик — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 1668 туристов
Мы — крутая команда гидов (опыт более 10 лет!), с которыми вы точно не соскучитесь. С нами интересно, весело, надежно и безопасно! Мы создаем активные, яркие и запоминающиеся джип-туры, послеЗадать вопрос
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