в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00

Кисловодск в 19 веке был местом сбора элиты и центром светской жизни.Отправляясь в экскурсию по виллам и дачам города, вы окунётесь в атмосферу того времени и узнаете о жизни знати.Ваш

путеводитель, переехавший сюда из Петербурга, поделится уникальными историями о членах царской семьи, аристократии, богеме и буржуа. Вы увидите архитектурные шедевры начала 20 века и услышите захватывающие факты из жизни их владельцев. Эта групповая прогулка позволит вам не просто познакомиться с городом, но и прочувствовать его историю, словно став частью курортного романа

Описание экскурсии

Герои своего времени

В 1803 году горячие минеральные воды Кавказа были признаны лечебными, и на их месте возникли курорты. Их сразу же заполонили представители интеллигенции. Богема любила ездить на Кавказ не только поправить здоровье и подышать горным воздухом. В атмосфере курортной лени и спокойствия то и дело разгорались нешуточные страсти!

Меня тоже можно причислить к «петербургской богеме» — много лет я водила экскурсии по особнякам и доходным домам города на Неве. После переезда в Кисловодск обнаружила, что и здесь материала для изучения хватает. На моих экскурсиях мы любуемся потрясающими виллами и погружаемся в истории людей, о которых пишут в учебниках истории. Только говорим мы о них совсем не как на школьных уроках.

Дома, имена и судьбы

Экскурсия проходит от Каскадной лестницы до Нарзанной галереи. Но это не обзорная программа. Мы не пойдем к Крепости или Курортному бульвару. Зато погуляем по тихим пустынным улочкам, рассмотрим образцы архитектуры начала 20 века. Отыщем среди них «дома с историей», элитные виллы и дачи. И обсудим захватывающие факты из жизни их владельцев и гостей. О ком же пойдёт речь?

о местных отельерах, их чудесах маркетинга и роли в развитии курорта;

о двух соседях-нефтяниках, которым принадлежала почти вся нефть Российской империи;

о семье Романовых и её тайнах, интригах, заговорах и драгоценностях;

о приме Мариинского театра Матильде Кшесинской, которая, по слухам, кормила кошек тарталетками с чёрной икрой;

о Шуре Верженской и ее трагической истории любви, которая стала основой турецкого сериала «Курт Сеит и Александра»;

об Александре Барятинском, миллиардере и дамском угоднике. Его бурной юности и общении с Лермонтовым, а также креативных попытках избежать брачных уз.

Организационные детали