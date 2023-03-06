в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00

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Описание
Что вас ожидает
Герои своего времени
В 1803 году горячие минеральные воды Кавказа были признаны лечебными, и на их месте возникли курорты. Их сразу же заполонили представители интеллигенции. Богема любила ездить на Кавказ не только поправить здоровье и подышать горным воздухом. В атмосфере курортной лени и спокойствия то и дело разгорались нешуточные страсти!
Меня тоже можно причислить к «петербургской богеме» — много лет я водила экскурсии по особнякам и доходным домам города на Неве. После переезда в Кисловодск обнаружила, что и здесь материала для изучения хватает. На моих экскурсиях мы любуемся потрясающими виллами и погружаемся в истории людей, о которых пишут в учебниках истории. Только говорим мы о них совсем не как на школьных уроках.
Дома, имена и судьбы
Экскурсия проходит в группе до 10 человек от Каскадной лестницы до Нарзанной галереи. Но это не обзорная программа. Мы не пойдем к Крепости или Курортному бульвару. Зато погуляем по тихим пустынным улочкам, рассмотрим образцы архитектуры начала 20 века. Отыщем среди них «дома с историей», элитные виллы и дачи. И обсудим захватывающие факты из жизни их владельцев и гостей. О ком же пойдёт речь?
о местных отельерах, их чудесах маркетинга и роли в развитии курорта;
о двух соседях-нефтяниках, которым принадлежала почти вся нефть Российской империи;
о семье Романовых и её тайнах, интригах, заговорах и драгоценностях;
о приме Мариинского театра Матильде Кшесинской, которая, по слухам, кормила кошек тарталетками с чёрной икрой;
о Шуре Верженской и ее трагической истории любви, которая стала основой турецкого сериала «Курт Сеит и Александра»;
об Александре Барятинском, миллиардере и дамском угоднике. Его бурной юности и общении с Лермонтовым, а также креативных попытках избежать брачных уз.
Организационные детали
Это групповая пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость для 1-7 человек — 6000 руб.
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кисловодске
Провела 28 экскурсий для 26 туристов
Привет! Я Мария, экскурсовод и гид-переводчик. Уже больше 15 лет я делаю моих гостей счастливее, погружая их в атмосферу гедонизма и увлекательных историй в своих турах и экскурсиях. Я считаю, что история — это люди, поэтому много рассказываю об интересных судьбах, о том, как жили и проводили время. Я оживляю для вас Кисловодск прошлого и знакомлю с его настоящим. Приходите и откройте город вместе со мной!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Ангелина
6 мар 2023
Добрый день, все отлично, желаю Вам успехов
Диляра
5 мар 2023
Все очень понравилось. Грамотная подача материала, удобный маршрут, было очень интересно. Рекомендую. ❤️
N
Nina
5 мар 2023
Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.
Наталия
12 фев 2023
Все понравилось, много информации, отличный рассказ. Рекомендую к посещению.
Н
Наталья
8 фев 2023
Отличная экскурсия! Мария исключительная, очень эрудированная, прекрасная рассказчица! Очень советую
Татьяна
6 фев 2023
Великолепная экскурсия! Спасибо Марие за очень интересную и нескучную подачу материала! Отлично составленный маршрут, родители остались в полном восторге!
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