в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00

Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»

Прогуляться по секретным кварталам, смакуя пикантные подробности из жизни богемы

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6 отзывов
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Ответы на вопросы
Как Кисловодск в 19 веке стал центром светской жизни и почему притягивал людей? У меня есть ответ! Я и сама переехала сюда из Петербурга в стремлении изучать судьбы дворянства.

Члены царской семьи и аристократы, богема и буржуа — виллы Кисловодска помнят истории их любви, кутежа и отдыха. На групповой прогулке вас ждёт не просто рассказ о городе, а настоящий «курортный роман»!
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
Виллы и дачи Кисловодска: хроники «водяного общества»
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Описание

Что вас ожидает

Герои своего времени

В 1803 году горячие минеральные воды Кавказа были признаны лечебными, и на их месте возникли курорты. Их сразу же заполонили представители интеллигенции. Богема любила ездить на Кавказ не только поправить здоровье и подышать горным воздухом. В атмосфере курортной лени и спокойствия то и дело разгорались нешуточные страсти!

Меня тоже можно причислить к «петербургской богеме» — много лет я водила экскурсии по особнякам и доходным домам города на Неве. После переезда в Кисловодск обнаружила, что и здесь материала для изучения хватает. На моих экскурсиях мы любуемся потрясающими виллами и погружаемся в истории людей, о которых пишут в учебниках истории. Только говорим мы о них совсем не как на школьных уроках.

Дома, имена и судьбы

Экскурсия проходит в группе до 10 человек от Каскадной лестницы до Нарзанной галереи. Но это не обзорная программа. Мы не пойдем к Крепости или Курортному бульвару. Зато погуляем по тихим пустынным улочкам, рассмотрим образцы архитектуры начала 20 века. Отыщем среди них «дома с историей», элитные виллы и дачи. И обсудим захватывающие факты из жизни их владельцев и гостей. О ком же пойдёт речь?

  • о местных отельерах, их чудесах маркетинга и роли в развитии курорта;
  • о двух соседях-нефтяниках, которым принадлежала почти вся нефть Российской империи;
  • о семье Романовых и её тайнах, интригах, заговорах и драгоценностях;
  • о приме Мариинского театра Матильде Кшесинской, которая, по слухам, кормила кошек тарталетками с чёрной икрой;
  • о Шуре Верженской и ее трагической истории любви, которая стала основой турецкого сериала «Курт Сеит и Александра»;
  • об Александре Барятинском, миллиардере и дамском угоднике. Его бурной юности и общении с Лермонтовым, а также креативных попытках избежать брачных уз.

Организационные детали

  • Это групповая пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Стоимость для 1-7 человек — 6000 руб.

в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Каскадной лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
А
6 мар 2023
Добрый день, все отлично, желаю Вам успехов
Диляра
5 мар 2023
Все очень понравилось. Грамотная подача материала, удобный маршрут, было очень интересно. Рекомендую. ❤️
N
5 мар 2023
Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.
Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.Это очень хорошая экскурсия. Душевная, информативная. Гид хорошо знает историю вообще и историю города и его знаменитых жителей и гостей.
Наталия
12 фев 2023
Все понравилось, много информации, отличный рассказ.
Рекомендую к посещению.
Н
8 фев 2023
Отличная экскурсия! Мария исключительная, очень эрудированная, прекрасная рассказчица! Очень советую
Отличная экскурсия! Мария исключительная, очень эрудированная, прекрасная рассказчица! Очень советую
Татьяна
6 фев 2023
Великолепная экскурсия! Спасибо Марие за очень интересную и нескучную подачу материала! Отлично составленный маршрут, родители остались в полном восторге!
Великолепная экскурсия! Спасибо Марие за очень интересную и нескучную подачу материала! Отлично составленный маршрут, родители осталисьВеликолепная экскурсия! Спасибо Марие за очень интересную и нескучную подачу материала! Отлично составленный маршрут, родители остались

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