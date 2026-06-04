в среду в 14:30, в воскресенье в 11:00

👣 Прогулка по тихим улочкам вдали от туристических маршрутов
💎 Тайны и интриги семьи Романовых
🎭 Истории любви и кутежа богемы
Что можно увидеть
Каскадная лестница
Нарзанная галерея
Виллы и дачи начала 20 века
Описание экскурсии
Герои своего времени
В 1803 году горячие минеральные воды Кавказа были признаны лечебными, и на их месте возникли курорты. Их сразу же заполонили представители интеллигенции. Богема любила ездить на Кавказ не только поправить здоровье и подышать горным воздухом. В атмосфере курортной лени и спокойствия то и дело разгорались нешуточные страсти!
Меня тоже можно причислить к «петербургской богеме» — много лет я водила экскурсии по особнякам и доходным домам города на Неве. После переезда в Кисловодск обнаружила, что и здесь материала для изучения хватает. На моих экскурсиях мы любуемся потрясающими виллами и погружаемся в истории людей, о которых пишут в учебниках истории. Только говорим мы о них совсем не как на школьных уроках.
Дома, имена и судьбы
Экскурсия проходит от Каскадной лестницы до Нарзанной галереи. Но это не обзорная программа. Мы не пойдем к Крепости или Курортному бульвару. Зато погуляем по тихим пустынным улочкам, рассмотрим образцы архитектуры начала 20 века. Отыщем среди них «дома с историей», элитные виллы и дачи. И обсудим захватывающие факты из жизни их владельцев и гостей. О ком же пойдёт речь?
о местных отельерах, их чудесах маркетинга и роли в развитии курорта;
о двух соседях-нефтяниках, которым принадлежала почти вся нефть Российской империи;
о семье Романовых и её тайнах, интригах, заговорах и драгоценностях;
о приме Мариинского театра Матильде Кшесинской, которая, по слухам, кормила кошек тарталетками с чёрной икрой;
о Шуре Верженской и ее трагической истории любви, которая стала основой турецкого сериала «Курт Сеит и Александра»;
об Александре Барятинском, миллиардере и дамском угоднике. Его бурной юности и общении с Лермонтовым, а также креативных попытках избежать брачных уз.
Организационные детали
Это групповая пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности уточняйте в переписке с гидом.
во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
2490 ₽
Дети до 10 лет
1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Каскадной лестницы
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 15:00, в субботу в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2571 туриста
Я профессиональный экскурсовод и гид-переводчик. Вожу экскурсии с 18 лет и уверена: история — это не даты, а живые судьбы людей, их эмоции и мечты.
Я изучаю город, чтобы почувствовать его читать дальшеуменьшить
характер и «голос», именно этим я и делюсь с гостями. Моя цель — оживить для вас Кисловодск, чтобы за фасадами зданий вы увидели драмы и радости прошлого.
После моих экскурсий гости смотрят на город другими глазами, а обычная прогулка превращается в настоящее переживание. Для меня в этом и заключается смысл моей работы — делиться своим взглядом и вдохновением.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 422 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
412
4
8
3
2
2
–
1
–
А
Алина
Сегодня мы с мужем посетили эту замечательную экскурсию по дачам и коттеджам Кисловодска, окунулись в историю их возникновения, познакомились с владельцами, узнали как их жизнь сложилась дальше. И всё это читать дальшеуменьшить
благодаря замечательному гиду Марии, которая очень много знает и красиво и грамотно может донести до слушателей. Спасибо ей огромное. В конце экскурсии она читала стихи. Это так мило! Всем рекомендую и буду рекомендовать посетить эту экскурсию. Вы прогуляетесь по городу, зайдёте в интересные места, подпитаетесь историей и получите душевный кайф!
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М
Мария
Прекрасная, познавательная экскурсия. Очень много факторов, семейный историй, рассказов о судьбах известных людей Кисловодска. Однозначно, одна из лучших экскурсий нашего отпуска. Мария - великолепный экскурсовод. Ее рассказ наполнен множеством деталей и фотографий!
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Ксения
Очень понравилась экскурсия Марии по Кисловодску, узнали столько интересных и трогательных фактов об известных людях. Чувствовался профессионализм Марии как экскурсовода - прекрасная, богатая и чистая речь, внимание к своим слушателям, тактичность и чувство юмора. Рекомендую экскурсию однозначно, и в следующий свой приезд в Кисловодск запланируем новую прогулку в компании с Марией!
Мария
Ответ организатора:
Ксения, большое спасибо 🫶
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Ульяна
Просто потрясающая экскурсия. С душой и со знанием материала составлен маршрут. Много фактов, деталей и исторического материала. Ушли с приятным послевкусием. Рекомендую для тех, кто не просто приехал попить минеральной водички, а еще хотел бы увезти с собой впечатление и понять характер курортного города.
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Инна
Экскурсия «Виллы и дачи Кисловодска», глубоко погружает в прошлое, когда гремели баллы, блистали балерины, шампанское лилось рекой, вершились судьбы именитых дворян. Спасибо огромное гиду Марии за то что она поделилась с нами глубокими знаниями о необычных, а порою очень трагичных судьбах героев, которые хранят стены этих зданий.
+2
Мария
Ответ организатора:
Инна, большое спасибо за ваш отзыв, я рада, что благодаря экскурсии вы смогли погрузиться в прошлое 🫶
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А
Анастасия
Прекрасная экскурсия! Много интересных фактов и историй. Время прошло незаметно. Для меня приятное открытие общение с частным гидом, где работа выполнена на 10+ Марии успехов и Спасибо за отличную экскурсию.
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