2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Барские дачи Кисловодска: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным дачам Кисловодска, где творили великие деятели искусства. Откройте для себя архитектурное наследие и курортные истории начала 20 века
Начало: У железнодорожного вокзала
10 окт в 10:00
11 окт в 10:00
6 200₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности
Посетить уютную столицу Кабардино-Балкарии, Чегемские водопады и замок в средневековом стиле
Завтра в 08:00
4 окт в 08:00
19 000₽ за всё до 7 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Кисловодска)
Поездка в Аушигер с остановками в живописных местах Северного Кавказа
17 окт в 08:00
18 окт в 08:00
от 14 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна28 сентября 2024Легкая, интересная экскурсия о дачах/усадьбах известных людей, проживавших/ бывавших в Кисловодске. Ольга показала уголки, куда бы мы самостоятельно вряд ли бы забрели. Подходит в т. ч. тем, кто как мы уже бывали в городе.
- ЕЕлена26 сентября 2024Великолепная экскурсия! Именно формат индивидуальных экскурсий позволяет узнать много интересного и ньюансов, которые никогда не узнаешь на групповых экскурсиях. Ольга создаёт атмосферу приятного дружеского общения, как-будто ты гуляешь с другом, который знает и любит свой город.
- ООльга25 сентября 2024Вчера ездили в Нальчик с Кареном отличная поездка, очень понравилось, отличный рассказчик, много знает, энтузиаст своего дела, порекомендовал хорошее кафе, потом отвёз на источники Гейдуко, прекрасно провели время. Рекомендуем Карена.
- ЖЖанна23 сентября 2024Замечательная экскурсия и потрясающий курортный город. Ольга познакомила нас с историей города, рассказала много интересных фактов о городе и его гостях,
- ККайсар11 апреля 2024Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.
- ИИрина2 мая 2023Поездка была чудесная! Экскурсовод замечательный! Я всегда сама обстоятельно готовлю теоретическую часть поездки, поэтому утверждаю: программа Вашего гида была проведена
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Экскурсии на 8 марта»
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