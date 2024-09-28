Т Татьяна Барские дачи Кисловодска Легкая, интересная экскурсия о дачах/усадьбах известных людей, проживавших/ бывавших в Кисловодске. Ольга показала уголки, куда бы мы самостоятельно вряд ли бы забрели. Подходит в т. ч. тем, кто как мы уже бывали в городе.

Е Елена Барские дачи Кисловодска Великолепная экскурсия! Именно формат индивидуальных экскурсий позволяет узнать много интересного и ньюансов, которые никогда не узнаешь на групповых экскурсиях. Ольга создаёт атмосферу приятного дружеского общения, как-будто ты гуляешь с другом, который знает и любит свой город.

О Ольга Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности Вчера ездили в Нальчик с Кареном отличная поездка, очень понравилось, отличный рассказчик, много знает, энтузиаст своего дела, порекомендовал хорошее кафе, потом отвёз на источники Гейдуко, прекрасно провели время. Рекомендуем Карена.

Ж Жанна Барские дачи Кисловодска читать дальше показала интересные места. Но одной обзорной экскурсии мало)) город влюбляет в себя. Хочется гулять по городу, по парку и любоваться его строениями и растительностью. Спасибо огромное, рекомендуем всем! Замечательная экскурсия и потрясающий курортный город. Ольга познакомила нас с историей города, рассказала много интересных фактов о городе и его гостях,

К Кайсар Из Кисловодска - в Нальчик и окрестности Спасибо Карену за хорошее настроение и прекрасную экскурсию. Поехали в Нальчик с маленьким трёхлетним ребенком. Экскурсия очень грамотно построена. Карен прекрасный гид и аккуратный водитель. Очень вкусно и не дорого поели около замка. Увидели все достопримечательности по программе.