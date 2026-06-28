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из тех, которые входили в данную экскурсию, Черекской теснине (кстати самом красивом месте из увиденных мной на Кавказе, после Эльбруса), по таймингу отводилось очень мало времени, разве только, чтоб ее бегом пробежать, а на фото почти не выкроить. К сравнению, на Чегемских водопадах времени было выделено более чем достаточно, как для осмотра красот, так и для трапезы в рекомендуемом кафе, и для минишоппинга на местном рыночке. Если немного увеличить время пребывания в Черекской теснине, и желательно на Голубом озере тоже, пусть даже и за счет убавления времени в других местах, то экскурсия будет идеальной! К посещению рекомендую обязательно