Чегемские водопады

Прогулка к водопадам по Чегемскому ущелью впечатляет: с одной стороны дороги — отвесные 300-метровые скалы, кое-где нависающие над головой, с другой стороны — бурная стремительная река в самом низу. Черекская теснина настолько узкая и глубокая, что ее некоторые места вообще не видят солнечных лучей.

И вот взору открываются Чегемские водопады — тысячи струй, каскадами срывающиеся в реку со скал высотой около 50 м, настолько легкие и невесомые, что ветер тотчас же превращает их в мельчайшие брызги 💦, которые переливаются на солнце ☀️ разными цветами. Восхитительный вид и потрясающие ощущения от оседающей на теле водяной пыли — вот что такое Чегемские водопады. Фото, которые вы сделаете здесь, просто невероятные.

Зимой Чегемские водопады являют собой завораживающее ледяное зрелище намерзших на скалах гигантских сосулек, расположенных в несколько рядов, что не сравнится красотой с самыми искусными ледяными скульптурами.

Голубое озеро Церик-Кёль

Рушив от Чегемских водопадов и Проехав Нальчик, экскурсионный автобус прибывает к уникальному памятнику природы Церик-Кёль, при небольшой площади его глубина поразительна — более 350 м, это одно из самых глубоких в мире карстовых озер. Прогулка 👣 по берегам озера завораживает — благодаря чистоте и прозрачности воды глубины его просматриваются более чем на 20 м. Вода Голубого озера круглый год имеет температуру около +9 °С, содержит сероводород и в ясный день приобретает какой-то волшебный оттенок.

Черекская теснина

Еще одно впечатляющее место — Черекская теснина в Кабардино-Балкарии, прорубленная в горах ⛰️ Скалистого хребта рекой Черек Балкарский. Здесь туристам предстоит захватывающая прогулка по старой дороге «Пронеси, Господи!»: почти вертикально вверх уходят 500-метровые скалы, а внизу бурлит стремительный Черек. Ограждения никакого нет, зато каковы пейзажи! Сложно представить, что раньше по этой выбитой в отвесной скале дороге ездили на машинах все, кому нужно было попасть в Верхнюю Балкарию.

В настоящее время в самых опасных местах дорога уходит в тоннели, но это не мешает ощутить прилив адреналина, прогуливаясь по обрывистым скалам Черекской теснины.

Верхняя Балкария

Верхняя Балкария — отрезанное от остального мира головокружительной тесниной горное село в залитой солнцем долине с живописными склонами, где находятся остатки древнего балкарского поселения и старинные памятники архитектуры. На отвесных скалах стоит полуразрушенная средневековая крепость. Недалеко от нее древние могилы и наземные склепы, среди которых наиболее известны башни Бозиевых, Абаевых и развалины древних аулов.

Аушигерский термальный источник

Последняя остановка на экскурсионном маршруте по Балкирии делается в селении Аушигер, где находится знаменитый горячий источник с температурой воды около +50 °С. После долгой дороги и прогулок купание в целебном источнике доставляет весьма приятные ощущения. Искупаться в Аушигерских термальных источниках можно и в холодное время года.

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