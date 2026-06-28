Горные вершины, стремительные реки, водопады, карстовое озеро с кристально чистой водой — все это вы увидите во время однодневного путешествия по Кабардино-Балкарии. Это настоящий must see для любителей горных пейзажей
Описание экскурсииПервая остановка будет у замка Шато Эркен. Знаменитый заслуженный на воде КБР. Уникальная природа и необыкновенные виды ни кого не оставят равнодушными. Голубое озеро Церик-Кёль После замка Шато Эркен, экскурсионный автобус прибывает к уникальному памятнику природы Церик-Кёль, при небольшой площади его глубина поразительна — более 350 м, это одно из самых глубоких в мире карстовых озер. Прогулка по берегам озера завораживает — благодаря чистоте и прозрачности воды глубины его просматриваются более чем на 20 м. Вода Голубого озера круглый год имеет температуру около +9 °С, содержит сероводород и в ясный день приобретает какой-то волшебный оттенок. Черекская теснина Еще одно впечатляющее место — Черекская теснина в Кабардино-Балкарии, прорубленная в горах Скалистого хребта рекой Черек Балкарский. Здесь туристам предстоит захватывающая прогулка по старой дороге «Пронеси, Господи!»: почти вертикально вверх уходят 500-метровые скалы, а внизу бурлит стремительный Черек. Ограждения никакого нет, зато каковы пейзажи! Сложно представить, что раньше по этой выбитой в отвесной скале дороге ездили на машинах все, кому нужно было попасть в Верхнюю Балкарию. В настоящее время в самых опасных местах дорога уходит в тоннели, но это не мешает ощутить прилив адреналина, прогуливаясь по обрывистым скалам Черекской теснины. Аушигерский термальный источник Последняя остановка на экскурсионном маршруте по Балкирии делается в селении Аушигер, где находится знаменитый горячий источник с температурой воды около +50 °С. После долгой дороги и прогулок купание в целебном источнике доставляет весьма приятные ощущения. Искупаться в Аушигерских термальных источниках можно и в холодное время года. Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей, а также медицинский полис.
- Мы будем много ходить, а в горах непредсказуемая погода — возьмите защиту от солнца и теплую одежду.
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе.
четверг, воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шато Эркен
- Чегемские водопады
- Голубое озеро
- Безенгийское ущелье
- Термальные источники Аушигера
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Вход на купание в источниках Аушигер (600 руб)
- Подъем в Безенгийское ущелье (500 руб)
- Вход на территорию замка Шато Эркен (100 руб)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Кисловодск, Первомайский проспект, 2с1
Когда и сколько длится?
Когда: четверг, воскресенье
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей, а также медицинский полис
- Мы будем много ходить, а в горах непредсказуемая погода - возьмите защиту от солнца и теплую одежду
- Транспорт подбирается, исходя из количества человек в группе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 118 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Экскурсия понравилась. Отличный экскурсовод и отличный водитель, оба профессионалы своего дела! На каждую локацию выделялось время более, чем предостаточно. Рекомендую эту туристическую компанию.
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Т
Экскурсия восхитительная!!! ГИД просто супер. Рассказ в течение всего путешествия, максимум информации, восхитительные виды. Замок Шато Эркен, голубое озеро и самое красивое это горная теснина. Удивительное место, фото не передает всей красоты.
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Н
Сама экскурсия на Чегемские водопады очень насыщенная, интересная, познавательная, но все впечатления были испорчены организаторами, которые предоставили для такой длительной поездки очень маленький и некомфортабельный транспорт. Принимая во внимание, что
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Н
Сама экскурсия на Чегемские водопады очень насыщенная, интересная, познавательная, но все впечатления были испорчены организаторами, которые предоставили для такой длительной поездки очень маленький и некомфортабельный транспорт. Принимая во внимание, что
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Е
Забронировала через Спутник легко и быстро, что порадовало) Автобус подъехал вовремя и был вполне удобным, экскурсовод рассказывает очень интересно, места показывают потрясающие. Напрягло несколько то, что в самом красивом месте
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Е
Забронировала через Спутник легко и быстро, что порадовало) Автобус подъехал вовремя и был вполне удобным, экскурсовод рассказывает очень интересно, места показывают потрясающие. Напрягло несколько то, что в самом красивом месте
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