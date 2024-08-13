Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию: от Гумбаши до Тебердин-го заповедника
Домбай-Поездка в Карачаево-Черкессию
Вас ждут самые красивые места Карачаево-Черкесии. Вы увидите перевал Гумбаши, Сырные пещеры, Шаонинский Храм 10 века,Тебердинский Заповедник, Домбай
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00
Описание экскурсии
Самые красивые места Карачаево-Черкесии
Наш маршрут — это насыщенная программа, в которой вы сможете увидеть и насладиться необыкновенными видами этого прекрасного региона.
Маршрут путешествия
Наше путешествие начнётся с перевала Гумбаши. Здесь мы остановимся на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на Эльбрус и весь Кавказский Хребет. В это время мы сможем насладиться вкуснейшими карачаевскими хычиными и попить чай на травах, а также свежезаваренный кофе в турке.
Далее мы направимся к Сырным пещерам. Поднимемся к ним и сделаем отличные яркие фотографии на память.
Следующим пунктом нашего маршрута станет Шоанинский храм X века, расположенный высоко в горах. Это место наполнено историей и атмосферой.
Затем мы поднимемся на канатной дороге на высоту 3200 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете увидеть всю красоту Кавказского Хребта и гору Муса Читара.
В завершение нашего путешествия мы побываем в Тебердинском Заповеднике, где сможете насладиться уникальной природой и спокойствием.
Важная информация
Не забудьте взять с собой теплые вещи, так как на высоте может быть снег, и с наступлением вечера становится холодно. Также рекомендуем взять крем от загара и солнцезащитные очки для защиты от яркого солнца.
Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
Завершение: Привозим вас по указанному вами адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия индивидуальная, поэтому время выезда и приезда, можно корректировать, все обговаривается
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 70 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
Форма одежды лучше спортивная
Куртки ветровки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виталий
13 авг 2024
Сказать, что был под впечатлением, это не сказать ничего, все было просто на высшем уровне. Гид Георгий вел рассказы о местных достопримечательностях и исторических фактов, что нас очень впечатлило. Всем советую съездить на такую экскурсию, тем более не так уж и дорого!