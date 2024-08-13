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Описание экскурсии

Самые красивые места Карачаево-Черкесии

Наш маршрут — это насыщенная программа, в которой вы сможете увидеть и насладиться необыкновенными видами этого прекрасного региона.

Маршрут путешествия

Наше путешествие начнётся с перевала Гумбаши. Здесь мы остановимся на смотровой площадке, с которой открывается потрясающий вид на Эльбрус и весь Кавказский Хребет. В это время мы сможем насладиться вкуснейшими карачаевскими хычиными и попить чай на травах, а также свежезаваренный кофе в турке. Далее мы направимся к Сырным пещерам. Поднимемся к ним и сделаем отличные яркие фотографии на память. Следующим пунктом нашего маршрута станет Шоанинский храм X века, расположенный высоко в горах. Это место наполнено историей и атмосферой. Затем мы поднимемся на канатной дороге на высоту 3200 метров над уровнем моря. Здесь вы сможете увидеть всю красоту Кавказского Хребта и гору Муса Читара. В завершение нашего путешествия мы побываем в Тебердинском Заповеднике, где сможете насладиться уникальной природой и спокойствием.

Важная информация

Не забудьте взять с собой теплые вещи, так как на высоте может быть снег, и с наступлением вечера становится холодно. Также рекомендуем взять крем от загара и солнцезащитные очки для защиты от яркого солнца.