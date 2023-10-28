Вы окажетесь в местах, где время словно застыло. Побываете в пещере древнего человека и попробуете разгадать секрет наскальных рисунков. Погуляете по старинному аулу с минеральными источниками. Полюбуетесь, как неприступные горы играют переливами в лучах солнца. Подниметесь на высоту 2100 метров и увидите, как красива заснеженная шапочка Эльбруса.

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Описание

Что вас ожидает

Река Кичи-Малка и наскальные рисунки

Из Кисловодска мы отправимся в долину реки Кичи-Малка. Остановимся у скал, и я проведу вас к пещерам древнего человека. Вы приоткроете тайны первобытной жизни в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры.

Перевал Восьмёрка и руины крепостей

Проедем по красивейшему перевалу Восьмёрка, рельефы которого словно срисованы с картин. Я расскажу про древние цивилизации и поделюсь историей былых времён. Покажу руины старинных крепостей и расскажу, какие народы их создавали.

Нарзан из источника в ауле Хасаут

В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители. Полюбуетесь видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями-сторожами, над которыми возвышаются плата Большого и Малого Бермамыта.

Плато Шаджатмаз и обед в кавказской таверне (по желанию)

По дорогам ущелья поднимемся на высоту 2100 метров на плато Шаджатмаз, откуда открывается красивый вид на заснеженные горы Кавказского хребта и Эльбрус. А после отправимся обратно в Кисловодск. По пути, если захотите, остановимся в традиционной кавказской таверне на обед.

Организационные детали