Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии

Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день

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Вы окажетесь в местах, где время словно застыло. Побываете в пещере древнего человека и попробуете разгадать секрет наскальных рисунков. Погуляете по старинному аулу с минеральными источниками. Полюбуетесь, как неприступные горы играют переливами в лучах солнца. Подниметесь на высоту 2100 метров и увидите, как красива заснеженная шапочка Эльбруса.
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Автотур по неизведанным уголкам Карачаево-Черкессии
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Река Кичи-Малка и наскальные рисунки

Из Кисловодска мы отправимся в долину реки Кичи-Малка. Остановимся у скал, и я проведу вас к пещерам древнего человека. Вы приоткроете тайны первобытной жизни в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры.

Перевал Восьмёрка и руины крепостей

Проедем по красивейшему перевалу Восьмёрка, рельефы которого словно срисованы с картин. Я расскажу про древние цивилизации и поделюсь историей былых времён. Покажу руины старинных крепостей и расскажу, какие народы их создавали.

Нарзан из источника в ауле Хасаут

В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители. Полюбуетесь видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями-сторожами, над которыми возвышаются плата Большого и Малого Бермамыта.

Плато Шаджатмаз и обед в кавказской таверне (по желанию)

По дорогам ущелья поднимемся на высоту 2100 метров на плато Шаджатмаз, откуда открывается красивый вид на заснеженные горы Кавказского хребта и Эльбрус. А после отправимся обратно в Кисловодск. По пути, если захотите, остановимся в традиционной кавказской таверне на обед.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
  • Дополнительные расходы: обед — по желанию
  • Дополнительно можно посетить ферму альпак. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от удобного для вас места в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для школьников
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Горы
Выездные
На весь день
Минеральные источники
Карачаево-Черкессия

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