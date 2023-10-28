Наскальные рисунки, руины крепостей, нарзан из источника и невероятная природа за 1 день
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Описание
Что вас ожидает
Река Кичи-Малка и наскальные рисунки
Из Кисловодска мы отправимся в долину реки Кичи-Малка. Остановимся у скал, и я проведу вас к пещерам древнего человека. Вы приоткроете тайны первобытной жизни в сохранившихся наскальных рисунках периода до нашей эры.
Перевал Восьмёрка и руины крепостей
Проедем по красивейшему перевалу Восьмёрка, рельефы которого словно срисованы с картин. Я расскажу про древние цивилизации и поделюсь историей былых времён. Покажу руины старинных крепостей и расскажу, какие народы их создавали.
Нарзан из источника в ауле Хасаут
В старинном высокогорном ауле Хасаут вы насладитесь вкуснейшим нарзаном из минеральных источников, который так любят горцы-долгожители. Полюбуетесь видами горных долин с обрывистыми склонами — стенами с природными башнями-сторожами, над которыми возвышаются плата Большого и Малого Бермамыта.
Плато Шаджатмаз и обед в кавказской таверне (по желанию)
По дорогам ущелья поднимемся на высоту 2100 метров на плато Шаджатмаз, откуда открывается красивый вид на заснеженные горы Кавказского хребта и Эльбрус. А после отправимся обратно в Кисловодск. По пути, если захотите, остановимся в традиционной кавказской таверне на обед.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике
- Дополнительные расходы: обед — по желанию
- Дополнительно можно посетить ферму альпак. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от удобного для вас места в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.