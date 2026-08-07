Что вас ждет Мы отправимся в поездку по cеверному склону Эльбруса в урочище Джилы-су, посетим минеральные источники, увидим водопады, полюбуемся видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Узнаем об обычаях, быте и культуре местных народов, попробуем блюда местной кухни. В программе тура:

смотровая Шаджатмаз, • ущелье Хасаут, • смотровая Харбаз, • скалы «Аватара», • завтрак из блюд местной кухни, • гора Тузлук, • ущелье Малка, • Джилы-су (минеральные источники, нарзаная ванна), • водопад Каракая-су, • водопады Султан, Кызыл-кол, • минеральные источники, • поляна Эммануэля, Серебряный источник, Калинов мост (по желанию), • Долина нарзанов. Важно знать Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь. Верхняя одежда, головные уборы и солнцезащитные очки в любое время года. Возьмите с собой тару для воды из минеральных источников, купальные принадлежности. В стоимость экскурсии включено:.

• трансфер, • услуги гида, • чай из горных трав. Туристы оплачивают самостоятельно:

питание, • экологический сбор 600 р. с чел • обед 200-300 р.