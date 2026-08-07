Мы отправимся в поездку по cеверному склону Эльбруса в урочище Джилы-су, посетим минеральные источники, увидим водопады, полюбуемся видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Узнаем об обычаях, быте и культуре местных народов, попробуем блюда местной кухни.
Описание экскурсии
Что вас ждет Мы отправимся в поездку по cеверному склону Эльбруса в урочище Джилы-су, посетим минеральные источники, увидим водопады, полюбуемся видами на Эльбрус и Кавказский хребет. Узнаем об обычаях, быте и культуре местных народов, попробуем блюда местной кухни. В программе тура:
смотровая Шаджатмаз, • ущелье Хасаут, • смотровая Харбаз, • скалы «Аватара», • завтрак из блюд местной кухни, • гора Тузлук, • ущелье Малка, • Джилы-су (минеральные источники, нарзаная ванна), • водопад Каракая-су, • водопады Султан, Кызыл-кол, • минеральные источники, • поляна Эммануэля, Серебряный источник, Калинов мост (по желанию), • Долина нарзанов. Важно знать Для путешествия выбирайте удобную одежду и обувь. Верхняя одежда, головные уборы и солнцезащитные очки в любое время года. Возьмите с собой тару для воды из минеральных источников, купальные принадлежности. В стоимость экскурсии включено:.
• трансфер, • услуги гида, • чай из горных трав. Туристы оплачивают самостоятельно:
питание, • экологический сбор 600 р. с чел • обед 200-300 р.
Ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Смотровая Шаджатмаз
- Ущелье Хасаут
- Смотровая Харбаз
- Скалы «Аватара»
- Завтрак из блюд местной кухни
- Гора Тузлук
- Ущелье Малка
- Джилы-су (минеральные источники, нарзаная ванна)
- Водопад Каракая-су
- Водопады Султан, Кызыл-кол
- Минеральные источники
- Поляна Эммануэля, Серебряный источник, Калинов мост (по желанию+1500с чел)
- Долина нарзанов. (+500р с человеком)
Что включено
- Трансфер,
- Услуги гида,
- Чай из горных трав.
Что не входит в цену
- Питание,
- Экологический сбор 600
- Обед 200-300 р.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Завершение: По адресу проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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