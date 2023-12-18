Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе

Групповая экскурсия в Кисловодске

Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны

Столетиями в Джилы-Су отправлялись по горным тропам пешком и на лошадях. Всё ради народных целителей горцев — нарзанов.

Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе
Ближайшие даты:
19
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Богатая на виды дорога. Вы проедете по одной из самых живописных дорог России. За каждым поворотом будут новые панорамные виды и захватывающие ландшафты.
  • Плато Шаджатмаз. По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус.
  • Долина Нарзанов. Здесь находится более 11 видов нарзанных источников. Рай для любителей целебных минеральных вод.
  • «Аватары» и Бандитские пики. В долине реки Харбаз вы увидите скалы причудливой формы. А позже посетите ещё одну фотогеничную локацию.
  • Водопады. В окрестностях Эльбруса есть несколько впечатляющих водопадов. Вы побываете на трёх из них: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су.
  • Зубы дракона. Не убирайте далеко телефоны — необычные скальные образования заставят снова сделать серию фэнтези-снимков.

Горячие источники Джилы-Су

О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий. Исстари по горным тропам сюда добирались пешком и на лошадях, и стар, и млад, чтобы принять нарзанные ванны и попить волшебной воды. В 2015 году достроили асфальтированную дорогу из Кисловодска, стали облагораживать территорию и даже собираются создать большой туркластер.

Гид расскажет легенды и истории, связанные с источниками, объяснит, в чём полезные свойства тёплого нарзана. Вы искупаетесь в ваннах — нарзан обновляется очень быстро. И, обновлённые, отправитесь обратно в Кисловодск.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Мы заберём вас из любого удобного вам места в Кисловодске и после экскурсии привезём обратно
  • Дополнительные расходы: обед (по желанию) — 600–700 руб. с человека, посещение Долины нарзанов — 100 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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