Столетиями в Джилы-Су отправлялись по горным тропам пешком и на лошадях. Всё ради народных целителей горцев — нарзанов.
Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.
Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.
Описание экскурсии
- Богатая на виды дорога. Вы проедете по одной из самых живописных дорог России. За каждым поворотом будут новые панорамные виды и захватывающие ландшафты
- Плато Шаджатмаз. По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус
- Долина нарзанов. Здесь находится более 11 видов нарзанных источников. Рай для любителей целебных минеральных вод
- «Аватары» и Бандитские пики. В долине реки Харбаз вы увидите скалы причудливой формы. А позже посетите ещё одну фотогеничную локацию
- Водопады. В окрестностях Эльбруса есть несколько впечатляющих водопадов. Вы побываете на трёх из них: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су
- Зубы дракона. Не убирайте далеко телефоны — необычные скальные образования заставят снова сделать серию фэнтези-снимков
Горячие источники Джилы-Су
О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий. Исстари по горным тропам сюда добирались пешком и на лошадях, и стар, и млад, чтобы принять нарзанные ванны и попить волшебной воды. В 2015 году достроили асфальтированную дорогу из Кисловодска, стали облагораживать территорию и даже собираются создать большой туркластер.
Гид расскажет легенды и истории, связанные с источниками, объяснит, в чём полезные свойства тёплого нарзана. Вы искупаетесь в ваннах — нарзан обновляется очень быстро. И, обновлённые, отправитесь обратно в Кисловодск.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле УАЗ Patriot, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры. Места в авто не бронируются
- Купание в источниках по желанию в тёплое время года. Мы подстраиваемся под расписание комплекса — уточняйте подробности у гида накануне
- Мы заберём вас из любого удобного вам места в Кисловодске и после экскурсии привезём обратно
- В зависимости от времени года мы либо осмотрим водопады с обзорных площадок, либо подойдём к ним
- Время выезда указано приблизительное, точный час гид сообщит накануне поездки с 19:00 до 21:30 телефонным звонком или сообщением. Время возвращение тоже ориентировочное и зависит от многих факторов
- С вами будет один из гидов нашей команды
- питание (по желанию) — 600–700 ₽ за чел.
- вход в урочище Джилы-Су — 400 ₽ за чел.
- проезд к скалам «Аватары» — 150 ₽ за чел.
- водопад Каракая-Су — 150 ₽ за чел.
Стоимость входных билетов может меняться. Обязательно берите с собой наличные.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3770 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 06:30, в воскресенье в 06:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 43% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4427 туристов
С нами вы сможете отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 61 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам немного не повезло: был сильный туман, и Эльбрус не удалось увидеть… Но в остальном всё было хорошо: и виды прекрасные, и компания хорошая, а главное суслики)) Только ради них можно брать поездку! Спасибо!
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А
Добрый день! Не зря дорогу на Джилы-Су называют живописной! Шикарные виды! С погодой повезло, был отличный солнечный день и Эдьбрус было очень хорошо видно! Гид по дороге рассказывал много интересного, поездка получилась насыщенной и впечатляющей! Всем рекомендую!
+2
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Безумно красивая поездка! нам повезло с погодой, было солнечно! на локациях ветренно, советую брать ветровки! Наш гид Карим профессионально вел автомобиль по горному серпантину, даже в условиях туманности, когда мы попали в облачность в горах, наизусть знает все повороты) очень энергичный и веселый молодой человек) Места невероятно красивые! всем советую эту поездку!
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В третий раз пытаюсь оставить отзыв, но к сожалению не грузит фото (Прекрасные впечатления от поездки! Благодаря огромным талантам нашего водителя - экскурсовода, у нас на память остались сногшибательные фото и видео и незабываемые впечатления! . Спасибо
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Все прошло прекрасно. Отдельное спасибо гиду, он улучшил поездку в разы. Мы остались Мега довольные 😁
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О
все хорошо, гид пунктуальный, очень все понравилось, особенно суслики и водопады. обязательно берите с собой морковку. гид Тимур душечка)
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