Столетиями в Джилы-Су отправлялись по горным тропам пешком и на лошадях. Всё ради народных целителей горцев — нарзанов. Лишь недавно проложили асфальтированную дорогу, и «паломническая романтика» уступила место комфорту, хотя сами источники пока выглядит весьма аутентично. Вы искупаетесь в ваннах и отведаете целебной воды. А по пути соберёте целую коллекцию завораживающих пейзажей.

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Описание

Что вас ожидает

Богатая на виды дорога . Вы проедете по одной из самых живописных дорог России. За каждым поворотом будут новые панорамные виды и захватывающие ландшафты.

. Вы проедете по одной из самых живописных дорог России. За каждым поворотом будут новые панорамные виды и захватывающие ландшафты. Плато Шаджатмаз . По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус.

. По пути остановимся на смотровой площадке, с которой открывается великолепный вид на Эльбрус. Долина Нарзанов . Здесь находится более 11 видов нарзанных источников. Рай для любителей целебных минеральных вод.

. Здесь находится более 11 видов нарзанных источников. Рай для любителей целебных минеральных вод. «Аватары» и Бандитские пики . В долине реки Харбаз вы увидите скалы причудливой формы. А позже посетите ещё одну фотогеничную локацию.

. В долине реки Харбаз вы увидите скалы причудливой формы. А позже посетите ещё одну фотогеничную локацию. Водопады . В окрестностях Эльбруса есть несколько впечатляющих водопадов. Вы побываете на трёх из них: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су.

. В окрестностях Эльбруса есть несколько впечатляющих водопадов. Вы побываете на трёх из них: Каракая-Су, Султан и Кызыл-Су. Зубы дракона. Не убирайте далеко телефоны — необычные скальные образования заставят снова сделать серию фэнтези-снимков.

Горячие источники Джилы-Су

О целительном Джилы-Су знают уже несколько столетий. Исстари по горным тропам сюда добирались пешком и на лошадях, и стар, и млад, чтобы принять нарзанные ванны и попить волшебной воды. В 2015 году достроили асфальтированную дорогу из Кисловодска, стали облагораживать территорию и даже собираются создать большой туркластер.

Гид расскажет легенды и истории, связанные с источниками, объяснит, в чём полезные свойства тёплого нарзана. Вы искупаетесь в ваннах — нарзан обновляется очень быстро. И, обновлённые, отправитесь обратно в Кисловодск.

Организационные детали