Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

В урочище Джилы-Су вас ждут десятки целебных минеральных источников, причудливые скалы, захватывающие дух панорамы Эльбруса и Главного Кавказского хребта. Я расскажу, как образовались эти волшебные места, как они менялись с течением времени и какие легенды с ними связаны. А также поделюсь интересными фактами о традициях и обычаях Кабардино-Балкарии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Плато Шаджатмаз, скалы Аватары и Долина нарзанов

Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. А еще раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.

Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус

Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нем обитают. Продегустируете разные виды теплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракай-Су. В хорошую погоду, при желании и возможности, вы также сможете побывать на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к восхождению на северный склон Эльбруса.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках классом не ниже УАЗ Патриот

Дополнительные расходы:

— входные билеты и экосборы — 750 ₽ за чел.

— подъём на смотровую вышку — 4000 ₽ за машину или 1000 ₽ за чел. (в зависимости от количества участников)

— проход по подвесному мосту — 2000 ₽ (по желанию)