Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кисловодска

Путь к Джилы-Су запомнится вам захватывающими природными видами и интересными остановками. Вы подниметесь на плато Шаджатмаз, увидите Кисловодскую горную астрономическую обсерваторию и оцените величественные «парящие» скалы с народным названием Аватары. А еще раскроете тайны горы Тузлук, где располагался языческий храм Солнца и горы Сирх.
Величественные водопады и лучшие виды на Эльбрус
Джилы-Су — известная на всю страну горная здравница. Вы узнаете, как возникло урочище и какие животные в нем обитают. Продегустируете разные виды теплой целебной воды и посетите три водопада, стекающих с ледников Эльбруса: 40-метровый Султан, недосягаемый Эмир и мощный Каракай-Су. В хорошую погоду, при желании и возможности, вы также сможете побывать на поляне Эммануэля, где альпинисты готовятся к восхождению на северный склон Эльбруса.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельных внедорожниках классом не ниже УАЗ Патриот
Дополнительные расходы:
— входные билеты и экосборы — 750 ₽ за чел. — подъём на смотровую вышку — 4000 ₽ за машину или 1000 ₽ за чел. (в зависимости от количества участников) — проход по подвесному мосту — 2000 ₽ (по желанию)
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
4200 ₽
Для 5 и более человек
25 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Кисловодске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3076 туристов
Рад приветствовать тебя, путник, на гостеприимной Кавказской земле! В нашей команде собраны лучшие гиды региона, цель которых — влюблять в горы. Мы не читаем заученные тексты, а показываем Кавказ так, читать дальшеуменьшить
как показали бы его друзьям и близким.
Наши гиды-водители обладают большим опытом внедорожного вождения и отлично знают местные традиции. В путешествиях с нами вы покорите бездорожье, подышите чистейшим воздухом, ощутите вкус родниковой воды, увидите фантастические панорамы гор, альпийские луга и водопады. Познакомитесь с кавказским гостеприимством и настоящей кухней региона.
Мы предлагаем разные форматы: от спокойных семейных поездок по главным достопримечательностям до выездов с кэйтерингом в горах и кухней от классных поваров. Если вы устали от городской суеты и готовы к приключениям с комфортом — Кавказ ждёт вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Шикарная экскурсия. За счет раннего выезда были почти на всех локациях первыми, без суеты и толкотни. Автомобильный проезд к водопаду в день экскурсии был закрыт, но пройдя пешком примерно 2 читать дальшеуменьшить
км мы были у водопада единственные, это такой восторг! Для смелых есть возможность пройти со страховкой по навесному мосту и покататься на качелях над обрывом. Всю дорогу великолепные виды на горы, на обратном пути такое впечатление, что ты едешь по другой дороге- на столько по разному выглядят горы. Роман отличный водитель, ехать с ним спокойно и не страшно. Дал много информации и о Кисловодске и про регион. Однозначно рекомендую экскурсию. Не рискнула взять с собой сына 11 лет- все таки этот маршрут больше подходит для взрослых, все дети конечно разные, но это созерцательная экскурсия, для моего сына она рановата.
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Н
Наталья
Ездили вдвоём на индивидуальную экскурсию на Джилы-Су в конце апреля. Нашим гидом был Владимир. Очень позитивный, душевный человек, интересный собеседник. На протяжении всей поездки рассказывал историю окружающих мест, достопримечательностей, различные читать дальшеуменьшить
интересные факты. Максимально заботился о нашем комфорте. Машина - УАЗ Патриот - ухоженная, удобная. Вождение - выше всяких похвал. В процессе экскурсии насладились шикарными пейзажами, покормили сусликов - Владимир предусмотрительно захватил для них угощение. Да и для нас был припасен вкуснейший горный чай со сладостями))) Сам маршрут неописуемой красоты, не зря считается одной из самых красивых дорог России. Определённо рекомендую экскурсию, не пожалеете, проходит легко, впечатлений море!
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Светлана
Нам очень понравилась экскурсия! Хотя я очень сомневалась о ее посещении в марте, организаторы заверили о безопасности и по моей просьбе установили кресла для обоих детей 6 и 9 лет, читать дальшеуменьшить
сказали как нужно подготовиться, что взять с собой. Поездка прошла прекрасно, гид Валерий был очень внимателен, интересно рассказывал и отвечал на все наши вопросы, вел машину очень аккуратно, помогал младшему ребенку садится в кресло, все было продумано для нашего комфорта, вода, конфеты, чай, влажные салфетки, это все очень приятно, машина была очень чистая и комфортная, что важно для такой дороги. Ну а сами места я думаю не нуждаются в отзыве, красавец Эльбрус как на ладони, урочище поражает своей мощью и водопадами, это было одно из самых красивых мест, которые я видела. Большое спасибо организаторам! Обязательно будем всем вас советовать.
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Т
Татьяна
Красота гор завораживает. Экскурсию проводил гид Илья. Нам очень понравилось. Рассказал много интересного по дороге.
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А
Анна
Экскурсия шикарная! А индивидуальная экскурсия еще лучше! Наш гид был Роман, весь день прошел легко и непринужденно, что и необходимо в экскурсии. Поехали рано утром и это был верное решение, читать дальшеуменьшить
т. к. меньше людей с утра на локациях. Роман нигде нас не торопил, наслаждались видами в свое удовольствие. Путешествие состоялось на УАЗ -патриоте. Машина подходящая для данных дорог и очень чистая, что тоже не маловажно. Роман вел машину очень аккуратно и безопасно. По пути на водопады угостил чаем и сварил свежий кофе! Когда этого не ждешь, это приводит в полный восторг. Всю дорогу гид нам рассказывал историю про горы, про урочище и вообще про край.
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В
Виктория
Благодарим Сергея за отличную душевную поездку! Все прошло прекрасно: все четко организовано и без задержек, безопасное вождение, узнали много интересных деталей и живописных мест. Сергей отличный гид с широким кругозором: читать дальшеуменьшить
много знает, тактичен и чуток к вашим пожеланиям, рассказывает интересно, умеет найти подход к детям и создать хорошее настроение всей семье даже в самый пасмурный день. Отдельное спасибо за классные фотографии. С удовольствием рекомендуем!
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