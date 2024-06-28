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показал, скрытые от глаз туристов👍 очень комфортное вождение с ним. Что ещё здорово - это очень вкусные места для перекусов и полноценного обеда и ужина. Настоящая местная кавказская кухня по прекрасным ценам. Мы всё успели и на Эльбрус посмотреть и сусликов покормить (берите с собой хлеб и колбасу они их любят) и полюбоваться на стада коров, коней и овечек. Водопады хороши, водичка на них минеральная совсем другая, говорят омолаживает😉 с собой берите крем от загара, лицо руки поджаряться, тк близко к Солнцу будете + тёплая одежда даст возможность наслаждаться удивительными пейзажами даже с тучками. Отдельное спасибо Михаилу, за оперативное решение всех вопросов, переносили на день из-за погоды нашу индивидуальную экскурсию - всё быстро и по плану. Рекомендуем команду на всё 100% благодарим за путешествия😘