Удивительный природный курорт находится у подножия легендарного Эльбруса, самой высокой точке в Европе, всего в 6 км на высоте около 2500 м. На протяжении всего маршрута, постепенно приближаясь и поднимаясь все выше, Вы можете наслаждаться прекрасными видами и горными ⛰️, и равнинными пейзажами. Недаром эту дорогу называют самой красивой в России. В изобилии из недр Земли бьют минеральные источники, а горные реки периодически образуют мощные водопады, к которым лежит простой пеший маршрут. Ущелье реки Хасаут хранит в себе "Долину нарзанов", вулканические породы образуют пестрый, яркий в любое время года пейзаж.