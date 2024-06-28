Описание экскурсииОтправляемся в урочище Джилы-Су знаменитое своими целебными водами и завораживающими пейзажами. Добраться до Джилы-Су долгое время было сложно, но сегодня это один из самых живописных маршрутов России и самая красивая дорога Кавказа. Выбранный нами маршрут поразит вас разнообразием ландшафтов и будет сопровождать красивыми видами на реки, альпийские луга, скалы и ущелья. За один день в комфортном темпе и без спешки увидим сразу три мощных водопада, заберемся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз. Опытный гид поделится с вами историями этого края, вы познакомитесь с кавказской кухней, попьете воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне Кавказского хребта и величавого Эльбруса. Тур проходит в индивидуальном формате. Бронируйте и отправляйтесь за впечатлениями! Что вас ждет:• Гора Шатджатмаз — с её плоской вершины на высоте 2100 метров открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
- Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара — мистическое место, потому что часто можно увидеть, как скалы парят над землей, точно как каменные острова в фильме Кэмерона «Аватар».
- Водопады — мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан. Формат путешествия• Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой • Экскурсия проходит с гидом-водителем на комфортабельном минивэне/внедорожнике • В зависимости от погодных условий маршрут программы может быть скорректирован.
Ежедневно. Время индивидуально.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🔹Урочище Джилы-Су
- 🔹Гора Тузлук
- 🔹Гора Сирх
- 🔹Гора Шатджатмаз (ШатЖатмаз)
- 🔹Ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
- 🔹Водопады - Каракая-Су, Эмир и Султан
Что включено
- Индивидуальный тур
- Все перемещения по маршруту на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- Сопровождение профессиональным гидом-водителем на всём маршруте
Что не входит в цену
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
- Экологический сбор (200 руб. /чел. + 100 руб. /чел. за проезд наверх в кемпингу - оплачивается на въезде в Джилы-Су).
- Экологический сбор (50 руб. /чел. - оплачивается при заезде на скалы Аватары).
- Высокогорные качели (50 руб. /чел. вход, 400 руб. /чел. качели).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас из вашего отеля
Завершение: Доставим вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно. Время индивидуально.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Экскурсия классная, с ребёнком 7 лет 8 часов пролетело незаметно. Спасибо нашему гиду Владимиру, всегда давал время на личное время и прогулки, помогал с фото, а какие он интересные места
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О
Экскурсия на УАЗ Патриот. Манина оказалась ухоженной, приспособленной для такого маршрута. Гид Абрек- отлично знает историю, с хорошим чувством юмора и аккуратной манерой езды. Поработал личным фотографом- за что ему
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Т
Экскурсия замечательная, насыщенная и поразительная! Гид интересный собеседник, ненавязчиво сопровождал и давал возможность насладиться прекрасными видами) дал полезные рекомендации по путешествию по Кавказу, рассказал интересные факты об этом замечательном крае и людях, которые там живут. День пролетел как одно мгновение, и запомнился на всю жизнь!
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Н
Очень хорошая экскурсия. Было очень красиво, несмотря на облачность. Суслики ели морковку, взятую в кафе по дороге. Мы снимали сусликов, горы, водопады, реки и себя. Карабкались по камням, как можно ближе к водопаду. Рекомендую! Очень красивые места!
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В
Прекрасная экскурсия. Отличный водитель, интересный гид Александр, и просто Человек. Очень рада, что экскурсия все таки состоялась. Повезло с погодой, все успели до дождя. Прекрасные локации организовал Александр. Спасибо всем.
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Р
Здравствуйте! Пишем отзыв на вчерашнюю поездку на Джил Су с гидом Сергеем. Вождение комфортное, общался, рассказывал истории. На все места нас сопровождал и был рядом. Очень нам повезло с ним. Спасибо!
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