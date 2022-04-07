Об экскурсии

Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня? Да потому, что по мощности оставляемого впечатления он вполне может сравниться с Гранд Каньоном в США! Его неповторимый ландшафт и скалы необычных форм не оставят равнодушным даже самого бывалого туриста. Еще одной не менее важной причиной, конечно, является спящий вулкан Эльбрус, окованный громадными ледниками, в окружении Большого Кавказского хребта, который раскрывается с плато Бермамыт во всей своей красе.

Программа

Первым делом мы остановимся на обзорной площадке с видом на город Кисловодск, узнаем много интересной информации и отправимся в путь по бездорожью на хорошо оборудованном внедорожнике. По дороге встретимся с альпийскими лугами и травами, увидим вблизи боковой Кавказский хребет, сделаем фото с местным верблюдом Василием и, если повезет, еще и суслик помашет нам лапкой!

На плато познакомимся со скалами «Монахами», очертания которых напоминают людей, а так же побываем на каменном амфитеатре, или как его еще называют «мосте над пропастью».

Эльбрус от плато находится всего в 30 км, поэтому кажется, что до него можно подать рукой. А еще здесь потрясающие рассветы и закаты, поэтому лучше подгадать так, чтобы застать один из этих грандиозных моментов.

Организационные детали