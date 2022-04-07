Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе

Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня

Мини-группа
Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня? Да потому, что по мощности оставляемого впечатления он вполне может сравниться с Гранд Каньоном в США! Его неповторимый ландшафт и скалы необычных форм не оставят равнодушным даже самого бывалого туриста.

Еще одной не менее важной причиной, конечно, является спящий вулкан Эльбрус, окованный громадными ледниками, в окружении Большого Кавказского хребта, который раскрывается с плато Бермамыт во всей своей красе.
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе
Экскурсия на плато Бермамыт в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Альпийские луга
  • Живописные ущелья
  • Боковой Кавказский хребет
  • Плато Бермамыт
  • Скалы Монахи
  • Каменный амфитеатр
  • Эльбрус
  • Медовые водопады

Об экскурсии

Почему все так хотят попасть на плато Бермамыт, спросите вы меня? Да потому, что по мощности оставляемого впечатления он вполне может сравниться с Гранд Каньоном в США! Его неповторимый ландшафт и скалы необычных форм не оставят равнодушным даже самого бывалого туриста. Еще одной не менее важной причиной, конечно, является спящий вулкан Эльбрус, окованный громадными ледниками, в окружении Большого Кавказского хребта, который раскрывается с плато Бермамыт во всей своей красе.

Программа

Первым делом мы остановимся на обзорной площадке с видом на город Кисловодск, узнаем много интересной информации и отправимся в путь по бездорожью на хорошо оборудованном внедорожнике. По дороге встретимся с альпийскими лугами и травами, увидим вблизи боковой Кавказский хребет, сделаем фото с местным верблюдом Василием и, если повезет, еще и суслик помашет нам лапкой!
На плато познакомимся со скалами «Монахами», очертания которых напоминают людей, а так же побываем на каменном амфитеатре, или как его еще называют «мосте над пропастью».
Эльбрус от плато находится всего в 30 км, поэтому кажется, что до него можно подать рукой. А еще здесь потрясающие рассветы и закаты, поэтому лучше подгадать так, чтобы застать один из этих грандиозных моментов.

Организационные детали

  • Вам необходимы: комфортная одежда по погоде; закрытая обувь с устойчивой подошвой; перекус (кафе по дороге нет).
  • Учитывайте, что в горах погода непредсказуемая и может меняться каждые полчаса. На плато может быть очень солнечно или ветрено (желательно иметь с собой крем от загара).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Транспорт (комфортабельный внедорожник)
  • Услуги профессионального гида-водителя
  • Горный чай или кофе в турке
Что не входит
  • Питание (кафе на маршруте нет, возьмите перекус)
Место начала и завершения?
Ваш адрес в пределах КМВ
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Вам необходимы: комфортная одежда по погоде закрытая обувь с устойчивой подошвой перекус (кафе по дороге нет).
  • Учитывайте, что в горах погода непредсказуемая и может меняться каждые полчаса. На плато может быть очень солнечно или ветрено (желательно иметь с собой крем от загара)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 7:00

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