Новые незабываемые ощущения и полноценный отдыхНе только туристы в восторге 🔥 от этих источников, но и местные жители с удовольствием принимают здесь ванны. Тем более, что из Кисловодска, откуда мы повезем вас, до источников недалеко, как и до Ессентуков, а также до Пятигорска.

Суворовские термальные источники мы с вами посетим вечером, когда купание принесет максимальный эффект в плане омолаживания организма, повышения эластичности кожи, психологической разгрузки и антистрессового воздействия. Улучшение иммунитета и общего состояния организмаМы уверены, мифы и сказки о целительности «живой воды» родились на Северном Кавказе, а точнее — берут начало от Суворовских источников, в которых купальщики обнаружили их целебные свойства и способность восстанавливать, казалось бы, безнадежно утраченные жизненные силы. Три бассейна с разной температурой воды+ 53 °С — так, мягко говоря, тепло бывает в бане (первый бассейн, кстати, закрытого типа);

+ 40 °С — значительно прохладней, чем в первом бассейне, но всё равно вас примет в свои объятья весьма теплая вода;

+37 °С — самая комфортная температура для купания.

Второй и третий бассейны располагаются под открытым небом. Все бассейны с подсветкой. Территория комплекса тоже подсвечивается в вечернее время. Кроме принятия водных процедур, можете посетить кафе, где вам предложат удивительно вкусную выпечку и ароматный чай, заваренный из горных трав (в рецепте заявлены 16 видов растений). Важно знатьВ поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;

К месту сбора нужно прибыть вовремя!