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Экскурсия по Суворовским источникам

Эдельвейс
Эдельвейс – Гид из Кисловодска
Раз уж вы посетили Северный Кавказ и знакомитесь с достопримечательностями 🏛️ этого прекрасного региона, а в частности — наслаждаетесь пребыванием на Кавказских Минеральных Водах, обязательно нужно посмотреть на эту красоту, а ещё соприкоснуться с ней не только духовно, но и телесно — в прямом смысле слова.

В ходе экскурсии 🧭 по Суворовским источникам (т.

е.

источникам, расположенным в станице Суворовская) предлагаем искупаться в них.

Лишив себя этого удовольствия, вы совершите ошибку, о которой будете жалеть всю жизнь! Термальные источники минеральной воды ждут вас.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 500 ₽ за человека

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Экскурсия по Суворовским источникам
Экскурсия по Суворовским источникам

Что вы увидите

  • Суворовские термальные источники
Новые незабываемые ощущения и полноценный отдыхНе только туристы в восторге 🔥 от этих источников, но и местные жители с удовольствием принимают здесь ванны. Тем более, что из Кисловодска, откуда мы повезем вас, до источников недалеко, как и до Ессентуков, а также до Пятигорска.
Суворовские термальные источники мы с вами посетим вечером, когда купание принесет максимальный эффект в плане омолаживания организма, повышения эластичности кожи, психологической разгрузки и антистрессового воздействия. Улучшение иммунитета и общего состояния организмаМы уверены, мифы и сказки о целительности «живой воды» родились на Северном Кавказе, а точнее — берут начало от Суворовских источников, в которых купальщики обнаружили их целебные свойства и способность восстанавливать, казалось бы, безнадежно утраченные жизненные силы. Три бассейна с разной температурой воды+ 53 °С — так, мягко говоря, тепло бывает в бане (первый бассейн, кстати, закрытого типа);
+ 40 °С — значительно прохладней, чем в первом бассейне, но всё равно вас примет в свои объятья весьма теплая вода;
+37 °С — самая комфортная температура для купания.
Второй и третий бассейны располагаются под открытым небом. Все бассейны с подсветкой. Территория комплекса тоже подсвечивается в вечернее время. Кроме принятия водных процедур, можете посетить кафе, где вам предложат удивительно вкусную выпечку и ароматный чай, заваренный из горных трав (в рецепте заявлены 16 видов растений). Важно знатьВ поездках каждому туристу необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис на всякий случай, детям — свидетельство о рождении;
К месту сбора нужно прибыть вовремя!
Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Посещение Суворовских термальных источников.
Что не входит
  • Купание 1 час:
  • Взрослый — 350 руб.
  • Дети с 4 до 12 лет — 200 руб.
  • Дети до 3-х лет — бесплатно
  • Личные расходы (сувениры, напитки, еда)
Начало
🚩 пр. Мира, 1, Кисловодск
Место завершения
🏁
Экскурсия по Суворовским источникам
Экскурсия по Суворовским источникам
Экскурсия по Суворовским источникам
Экскурсия по Суворовским источникам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Эдельвейс
Эдельвейс
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