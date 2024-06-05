В Кисловодск из Железноводска – экскурсии в Кисловодске

Найдено 5 экскурсий в категории «В Кисловодск из Железноводска» в Кисловодске, цены от 12 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По городам и водам: все курорты КМВ за один день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
118 отзывов
Популярное предложение
По городам и водам КМВ: культурное путешествие из Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказских Минеральных Вод. Путешествие по Ессентукам, Пятигорску, Железноводску и Кисловодску за один день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 1400012 600 за всё до 7 чел.
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
24 отзыва
Кавказские Минеральные Воды: экскурсия за день
Исследуйте четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод, наслаждаясь уникальной архитектурой и природой
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
134 отзыва
Популярное предложение
Золотое кольцо Кавказа: уникальное путешествие по 5 городам за один день
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Золотому кольцу Кавказа. Пятигорск, Минеральные Воды и Ессентуки ждут вас
Начало: в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железн...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск - гуляем, изучаем, находим общее и различное
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Последний день Лермонтова
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
Последний день Лермонтова
Посетить главные места, связанные с именем поэта, в 5 городах Кавказских Минеральных Вод
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    5 июня 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия! Замечательный гид. Много чего показал и рассказал. Масса впечатлений. Всем рекомендую
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Интересная познавательная экскурсия! Города Кавказа, при всей их вроде бы похожести, открылись каждый своим характером, особенностями, яркими историями и легендами! Карен очень хорошо владеет темой, отличный рассказчик, приятный человек и компаньон! Спасибо!
  • В
    Виктория
    2 июня 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Если вы хотите незабываемую поездку, насыщенную историческими событиями и множеством легенд, то обязательно поезжайте с Кареном! Это была прекрасная экскурсия с очень интересной и полезной подачей! Спасибо большое! Мы получили огромное удовольствие!
  • С
    Сергей
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Кисловодска)
    Когда выбирали экскурсию, читали отзывы. Купились на отличные отзывы о Карене. Но когда забронировали, получили сообщение, что экскурсию нам будет
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    проводить сын Карена, Аркадий. Расстроились и насторожились, но отменять не стали. И как оказалось не зря! Аркадий замечательный, лёгкий в общении и очень эрудированный человек. Грамотная речь, увлекательные рассказы. Обширные знания о городах в разные эпохи, в том числе и современные. Разбавляет рассказы тонким чувством юмора. Молодой человек искренне любит свою работу и получает удовольствие от общения с туристами. К сожалению мы так и не познакомились с Кареном. Но познакомились и провели 9 незабываемых часов с Аркадием. Карен вы можете гордиться своим сыном! Будем рекомендовать друзьям и знакомым!

  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Очень понравилась экскурсия! Гид Александр провёл её для нас комфортно, интересно, познавательно, без лишней ненужной информации. Был внимателен и учитывал пожилой возраст туристок. Послушали про местные традиции и обычаи, посмотрели все самые интересные места. Для быстрого ознакомления однозначно рекомендую!
  • А
    Анна
    27 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Добрый день! В майские праздники посчастливилось побывать в чудесном курортном крае Минеральных Вод. Путешествие было насыщенным, хотелось посмотреть всё и
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    сразу от горных пейзажей до местных городских достопримечательностей. Спасибо за интересную, насыщенную видами, историей, рассказами, легендами нашему гиду Алексею. День пролетел познавательно, незаметно, комфортно и приятно. Всем очень советую данную экскурсию.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день
    Гид Александр очень понравился. Мы смогли почувствовать доброжелательное отношение, познакомились с традициями края, не перегружал ненужной информацией. Экскурсия пролетела быстро. Очень рекомендую экскурсию для людей приехавших на курорт и желающих быстро познакомиться с краем
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Кисловодска)
    Отличная экскурсия. Многое увидели. Владимир отлично все рассказал и организоаал. Спасибо ему огромное.
  • А
    Альбина
    14 мая 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
    Нашим гидом была Мария. Она уверенной и недрогнувшей (даже когда мы умоляли не возить нас в Железноводск)))) рукой провела нас
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    по всем городам КМВ: под дождем (как оказалось, май и июнь здесь - сезон дождей), под солнцем, взбираясь на горы и спускаясь по каскадным лестницам. Статистика нашего путешествия: - куплено дождевиков - 4 шт. - продолжительность экскурсии - 13,5 часов - посещено городов - 4 - пройдено шагов - 26 с лишним тысяч - возраст самого младшего участника - 8 лет - выпито минеральных вод разных сортов и температуры - больше 10. Спасибо Марии за экскурсию и за то, что все-таки настояла на Железноводске, это действительно нужно было увидеть.

  • С
    Сергей
    15 апреля 2024
    Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Кисловодска
    Замечательно?

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «В Кисловодск из Железноводска»

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Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
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  6. Плато Бермамыт
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  8. Перевал Гум-Баши
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