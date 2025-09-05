Отправляемся в путешествие к жемчужинам Кавказа! С перевала Гумбаши открывается вид на могучий Эльбрус и Большой Кавказский хребет. В тёмном озере Кара-Кёль настолько чистая вода, что можно рассмотреть дно на большой глубине. Морозный воздух на горе Мусса-Ачитара обжигает щёки, а солнце слепит глаза. В этой поездке вы насладитесь великолепием природы и восстановите силы вдали от суеты.
Описание экскурсии
- Перевал Гумбаши (2178 м). Занимает первое место среди самых высоких перевалов России, по которым проложены автомобильные трассы.
- Сырная пещера. Стены извилистых коридоров сформировал песчаник, на первый взгляд они и правда напоминают сыр.
- Шоанинский храм. Древнее и святое место находится на вершине горы Шоана над селом имени Коста Хетагурова
Вместо храма мы можем посетить озеро Туманлы-Кёль, его ещё называют форелевым. Когда-то здесь пытались разводить форель, но эксперимент провалился из-за частого схода лавин. .
- Домбай. У вас будет 3 часа свободного времени. Вы можете подняться на канатной дороге и покорить гору Мусса-Ачитара (3012 м), продегустировать местные угощения и закупиться сувенирами.
- Горное озеро Кара-Кёль. Считается, что этому «долгожителю» около 8–10 тысяч лет. Озеро подпитывается от подземных родников и талых вод.
Организационные детали
- Поездка проходит на Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, УАЗ Патриот, Toyota Land Cruiser Prado или аналогичном автомобиле.
- В каждой локации мы проводим примерно 30–40 мин, но не более 1 часа.
- В поездке вас сопровождает гид-водитель из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога (по желанию, стоимость зависит от выбранной дороги), средняя стоимость: дети — 1500 ₽, взрослые — 2000 ₽.
- Экологические сборы на озере Кара-Кёль — 200 ₽ с чел.
- Питание (по желанию) — 700 ₽ с чел. (средний чек).
ежедневно в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В месте вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артём — ваша команда гидов в Кисловодске
Профессиональный гид. Занимаюсь организацией и проведением туров по Северному Кавказу уже более 6 лет. Все экскурсии проходят на комфортабельных внедорожниках. Также организую туры на несколько дней, продумывая каждую деталь путешествия. Во время экскурсии вас ждёт не только прекрасное времяпрепровождение, но и масса интересной информации, а также яркие и невероятные фотографии.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Надежда
5 сен 2025
Артем встретил нас у отеля, напоил чаем на стоянке, много и интересно рассказывал. рекомендую поездку
