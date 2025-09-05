Артём — ваша команда гидов в Кисловодске

Профессиональный гид. Занимаюсь организацией и проведением туров по Северному Кавказу уже более 6 лет. Все экскурсии проходят на комфортабельных внедорожниках. Также организую туры на несколько дней, продумывая каждую деталь путешествия. Во время экскурсии вас ждёт не только прекрасное времяпрепровождение, но и масса интересной информации, а также яркие и невероятные фотографии.