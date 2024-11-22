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все четко по времени и насыщенно и интересно по содержанию, и очень с уважением ко всем - и гостям, и местным. И кроме того, после этой экскурсии захотелось по-другому взглянуть и на историю и на литературу. Насчет поездки лайфхак: в ущелье прохладно по сравнению с городом, учтите, лучше захватить свитер и оставить в автобусе, чем там продрогнуть.