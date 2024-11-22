Главные Нарзанные Ванны – экскурсии в Кисловодске

Найдено 3 экскурсии в категории «Главные Нарзанные Ванны» в Кисловодске, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомство с Кисловодском
На автобусе
134 отзыва
3 часа
Групповая
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
28 дек в 14:00
1200 за человека
В Кисловодск по-любви
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6000 за всё до 20 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску: исторические и туристические места
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску: исторические и туристические места
Начало: Кисловодск, краеведческий музей Крепость ул. Мира1...
Расписание: С понедельника по пятницу время выезда 14:00-16:00.
Завтра в 14:00
30 дек в 14:00
4000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    22 ноября 2024
    Знакомство с Кисловодском
    Анастасия прекрасный экскурсовод с глубокими знаниями своего края, интересная экскурсия, узнали много нового, спасибо!
  • А
    Анна
    19 ноября 2024
    Знакомство с Кисловодском
    Замечательная экскурсия! Начали с центральных точек, и дальше все больше и больше интересных мест и фактов! Экскурсоводу Ольге большое спасибо,
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    все четко по времени и насыщенно и интересно по содержанию, и очень с уважением ко всем - и гостям, и местным. И кроме того, после этой экскурсии захотелось по-другому взглянуть и на историю и на литературу. Насчет поездки лайфхак: в ущелье прохладно по сравнению с городом, учтите, лучше захватить свитер и оставить в автобусе, чем там продрогнуть.

  • Ю
    Юлия
    12 августа 2024
    В Кисловодск по-любви
    Очаровательнейшая гид Алена, влюбленная в свой город, в свой регион, в свою страну и в свое дело:) Очень легкая и
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    интересная подача информации, глубокое знание материала, позволяющее отвечать на любые вопросы. Большое спасибо, было очень приятно посмотреть Кисловодск в компании Алены❤️

  • B
    Beketova
    14 апреля 2024
    В Кисловодск по-любви
    Удивительно интересная экскурсия! Интересная девушка гид! Познания истории Кисловодска поражают! Очень советую таким же как мы, однодневным туристам. Хорошее время препровождение! Однозначно рекомендую!
  • Р
    Римма
    19 января 2024
    Курортный променад «на водах» (города КМВ)
    Были показаны все города, заявленные в экскурсии. Владислав, хорошо знает историю Кавказа. Историческими фактами не перегружал. На просьбы откликался. Показал,
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    где купить сувениры. Забирал и привез после экскурсии к месту проживания. Понравилось все. Очень советую Владислава как экскурсовода и сам тур.

  • Н
    Нонна
    4 сентября 2023
    Курортный променад «на водах» (города КМВ)
    Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Жедезноводск. Всё, что было заявлено. Владислав замечательно провел экскурсию, все наши ожидания исполнились. Всем рекомендуем. Огромное спасибо Владиславу!
  • Л
    Людмила
    24 августа 2023
    Курортный променад «на водах» (города КМВ)
    Хочу порекомендовать Владислава как знающего, интересующегося экскурсовода и хорошего водителя. Экскурсия была индивидуальная. Владислав рассказал много интересного и старался, чтобы нам было комфортно и интересно. 10 часов пролетели очень быстро. Остались прекрасные воспоминания и приятные эмоции. Спасибо огромное Владиславу.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Главные Нарзанные Ванны»

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  2. Самое главное
  3. Долина Нарзанов
  4. Гижгит
  5. Медовые водопады
  6. Перевал Гум-Баши
  7. Плато Бермамыт
  8. Джилы-су
  9. Приэльбрусье
  10. Гора Кольцо
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в декабре 2024
Сейчас в Кисловодске в категории "Главные Нарзанные Ванны" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 6000. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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