3 часа
Групповая
Знакомство с Кисловодском
Начало: Колоннада, Курортный бульвар
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 14:00
Сегодня в 14:00
28 дек в 14:00
1200₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
В Кисловодск по-любви
Начало: Верх Каскадной лестницы по ул. Володарского
Расписание: Экскурсию возможно провести в любой день недели с 9:00 по МСК.
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
6000₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Кисловодску: исторические и туристические места
Начало: Кисловодск, краеведческий музей Крепость ул. Мира1...
Расписание: С понедельника по пятницу время выезда 14:00-16:00.
Завтра в 14:00
30 дек в 14:00
4000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна22 ноября 2024Анастасия прекрасный экскурсовод с глубокими знаниями своего края, интересная экскурсия, узнали много нового, спасибо!
- ААнна19 ноября 2024Замечательная экскурсия! Начали с центральных точек, и дальше все больше и больше интересных мест и фактов! Экскурсоводу Ольге большое спасибо,
- ЮЮлия12 августа 2024В Кисловодск по-любвиОчаровательнейшая гид Алена, влюбленная в свой город, в свой регион, в свою страну и в свое дело:) Очень легкая и
- BBeketova14 апреля 2024В Кисловодск по-любвиУдивительно интересная экскурсия! Интересная девушка гид! Познания истории Кисловодска поражают! Очень советую таким же как мы, однодневным туристам. Хорошее время препровождение! Однозначно рекомендую!
- РРимма19 января 2024Курортный променад «на водах» (города КМВ)Были показаны все города, заявленные в экскурсии. Владислав, хорошо знает историю Кавказа. Историческими фактами не перегружал. На просьбы откликался. Показал,
- ННонна4 сентября 2023Курортный променад «на водах» (города КМВ)Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск, Жедезноводск. Всё, что было заявлено. Владислав замечательно провел экскурсию, все наши ожидания исполнились. Всем рекомендуем. Огромное спасибо Владиславу!
- ЛЛюдмила24 августа 2023Курортный променад «на водах» (города КМВ)Хочу порекомендовать Владислава как знающего, интересующегося экскурсовода и хорошего водителя. Экскурсия была индивидуальная. Владислав рассказал много интересного и старался, чтобы нам было комфортно и интересно. 10 часов пролетели очень быстро. Остались прекрасные воспоминания и приятные эмоции. Спасибо огромное Владиславу.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Главные Нарзанные Ванны»
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