На фотопрогулке мы посетим мистические Голубые озёра — группу из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета, пройдемся вокруг озера Церик-Кель, одного из самых глубоких в мире, насладимся его невероятным цветом и
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание фото-прогулки
Горные ландшафты Мы отправимся по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами, а я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции на фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что нас ждёт?
- Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоемов, расположенных в Черекском районе, недалеко от села Бабугент, на правом берегу реки Черек-Балкарский. Находятся они на территории особо охраняемой зоны площадью 147,6 га, образованной в 1978-м году с целью сохранения уникальных памятников природы. В комплекс водоёмов входят:.
- Нижнее Голубое (Церик-Кель, Черек-Кел) • Сухое, или Пропавшее (Кель-Кетчхен) • Секретное • Два сообщающихся между собой Верхних Голубых озера Все водоёмы объединяет невероятный цвет, переходящий от нежно-голубого к лазурному, и небывалая прозрачность кристально чистых вод.
Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.
• Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:
- Формат поездки — фототур с лёгким рассказом о посещаемых местах.
- Бронирование фототура осуществляется по предоплате 5000 рублей.
- Максимальное количество путешественников — 5 человек, из них двое детей или двое людей ростом ниже 170 см. (из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений).
- При необходимости предоставляется детское кресло.
- Стоимость тура указана за весь автомобиль независимо от количества человек.
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубые озёра
- Язык Тролля
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Снежные пятитысячники Безенгийской стены
Что включено
- Услуги гида-фотографа
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике Mitsubishi Pajero
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Василий
11 окт 2024
Большое спасибо Ирине и ее Папе за шикарный день в горах!
Фотосъемка абсолютно не напрягает, все мероприятие воспринимается как прогулка по местам поразительной красоты.
Именно на этом направлении видишь то, что представляешь себе о Горах и Горцах. Развалины башен, отары, табуны, горные поля и реки и где-то рядом, но все же далеко возвышаются заснеженные вершины.
Большое спасибо!
Фотосъемка абсолютно не напрягает, все мероприятие воспринимается как прогулка по местам поразительной красоты.
Именно на этом направлении видишь то, что представляешь себе о Горах и Горцах. Развалины башен, отары, табуны, горные поля и реки и где-то рядом, но все же далеко возвышаются заснеженные вершины.
Большое спасибо!
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