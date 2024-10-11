Горные ландшафты Мы отправимся по насыщенному и очень живописному маршруту Кабардино-Балкарии. Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа. В поездке мы посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами, а я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции на фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Что нас ждёт?

Голубые озёра — это группа из пяти карстовых водоемов, расположенных в Черекском районе, недалеко от села Бабугент, на правом берегу реки Черек-Балкарский. Находятся они на территории особо охраняемой зоны площадью 147,6 га, образованной в 1978-м году с целью сохранения уникальных памятников природы. В комплекс водоёмов входят:.

Нижнее Голубое (Церик-Кель, Черек-Кел) • Сухое, или Пропавшее (Кель-Кетчхен) • Секретное • Два сообщающихся между собой Верхних Голубых озера Все водоёмы объединяет невероятный цвет, переходящий от нежно-голубого к лазурному, и небывалая прозрачность кристально чистых вод.

Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

• Язык Тролля — кавказский аналог знаменитого каменного выступа. Отсюда открываются потрясающие виды на Хуламо-Безенгийское ущелье, а также на уникальный горный массив — Безенгийскую стену. Его ещё называют «малые Гималаи», так как здесь находятся шесть из восьми вершин Кавказа выше 5000 метров. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация: