читать дальше прозрачностью кристально чистых вод. Отведаем местной кухни в древнем селе Верхняя Балкария: здесь всё невероятно душевно и просто. Атмосфера потрясающая, воздух свежий, пейзажи живописны, а тишина и спокойствие — умиротворяющие. Именно здесь скрыта истинная история всего балкарского народа.

На фотопрогулке мы посетим мистические Голубые озёра — группу из пяти карстовых озёр необыкновенного цвета.Пройдёмся вокруг озера Церик-Кель, одного из самых глубоких в мире, — насладимся его невероятным цветом и