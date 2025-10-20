Мои заказы

З в 1: Медовые водопады, гора Кольцо и термальные источники

Из Кисловодска - через ущелья и пасеки к вершинам и источникам с дегустацией лучших хычин
Мы устроим для вас день, наполненный самыми яркими красками Кавказа.

Гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники — эти локации стоит увидеть тем, кто ценит не только потрясающие виды, но и подлинность. Вы сможете ощутить гостеприимство нашего края, его древние традиции и вкусы.
Описание экскурсии

10:00–12:30 — прогулка по ущелью и водопады

  • Встреча и переезд к началу маршрута.
  • Пешая прогулка по живописному ущелью с осмотром каскада из четырёх водопадов.

12:30–13:30 — обед с кавказским колоритом

  • Знакомство с традиционной кухней народов Кавказа.
  • Дегустация лучших хычин в аутентичном кафе.

13:30–14:30 — экстрим и сладкие традиции

  • Полёт на зиплайне над ущельем (по желанию).
  • Посещение пасеки и дегустация кавказского мёда.
  • Рассказ потомственного пчеловода о секретах ремесла.

14:30–15:30 — гора Кольцо

  • Переезд и подъём к знаменитой природной арке.
  • Фотографирование на фоне главного символа этих мест.

15:30–17:00 — термальный релакс

  • Купание в источниках с водой из глубинных скважин.
  • Отдых и восстановление сил после активной программы.

17:00 — окончание программы

  • Возвращение к месту начала поездки.
  • Получение памятных сувениров и рекомендаций для дальнейших путешествий.

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на легковом автомобиле Hyundai Creta, есть детское кресло и бустер.
  • Отдельно оплачиваются:
    — входной билет в туристический комплекс «Медовые водопады» — 200 ₽ взрослый, дети — 100 ₽, до 3 лет бесплатно
    — вход в Суворовские ванны — 600 ₽ взрослый, дети 300 ₽, до 3 лет бесплатно
    — зиплайн — 2 500 ₽, дети- 1 500 ₽
    — обед в кафе на Медовых водопадах — от 700 ₽ с чел.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды.

Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 3030 туристов
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.

Мария
Мария
20 окт 2025
Отличная экскурсия, Юля всё о важном рассказала без лишних бла бла бла, у нас была индивидуальная экскурсия - это лучший формат для компаний.
Юлия
Юлия
27 сен 2025
Замечательное путешествие!
