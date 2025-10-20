Мы устроим для вас день, наполненный самыми яркими красками Кавказа.
Гора Кольцо, Медовые водопады и термальные источники — эти локации стоит увидеть тем, кто ценит не только потрясающие виды, но и подлинность. Вы сможете ощутить гостеприимство нашего края, его древние традиции и вкусы.
Описание экскурсии
10:00–12:30 — прогулка по ущелью и водопады
- Встреча и переезд к началу маршрута.
- Пешая прогулка по живописному ущелью с осмотром каскада из четырёх водопадов.
12:30–13:30 — обед с кавказским колоритом
- Знакомство с традиционной кухней народов Кавказа.
- Дегустация лучших хычин в аутентичном кафе.
13:30–14:30 — экстрим и сладкие традиции
- Полёт на зиплайне над ущельем (по желанию).
- Посещение пасеки и дегустация кавказского мёда.
- Рассказ потомственного пчеловода о секретах ремесла.
14:30–15:30 — гора Кольцо
- Переезд и подъём к знаменитой природной арке.
- Фотографирование на фоне главного символа этих мест.
15:30–17:00 — термальный релакс
- Купание в источниках с водой из глубинных скважин.
- Отдых и восстановление сил после активной программы.
17:00 — окончание программы
- Возвращение к месту начала поездки.
- Получение памятных сувениров и рекомендаций для дальнейших путешествий.
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на легковом автомобиле Hyundai Creta, есть детское кресло и бустер.
- Отдельно оплачиваются:
— входной билет в туристический комплекс «Медовые водопады» — 200 ₽ взрослый, дети — 100 ₽, до 3 лет бесплатно
— вход в Суворовские ванны — 600 ₽ взрослый, дети 300 ₽, до 3 лет бесплатно
— зиплайн — 2 500 ₽, дети- 1 500 ₽
— обед в кафе на Медовых водопадах — от 700 ₽ с чел.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 3030 туристов
Я родилась и живу в Кисловодске. Работою экскурсоводом уже 10 лет. Путешествия, даже небольшие, — мой любимый вид отдыха. И гостям нашего города хочу показать самые красивые и необычные места, рассказать много интересного из истории моего края.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
20 окт 2025
Отличная экскурсия, Юля всё о важном рассказала без лишних бла бла бла, у нас была индивидуальная экскурсия - это лучший формат для компаний.
Юлия
27 сен 2025
Замечательное путешествие!
