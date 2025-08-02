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Лермонтовский водопад – экскурсии в Кисловодске

Найдено 4 экскурсии в категории «Лермонтовский водопад» в Кисловодске, цены от 1900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо
На машине
4 часа
167 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка из Кисловодска на Медовые водопады
На машине
5.5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Путешествие на Медовые водопады подарит вам захватывающие виды и возможность попробовать местные деликатесы. Откройте для себя красоту Кавказа
Сегодня в 08:00
4 авг в 08:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
Пешая
4 часа
25 отзывов
Водная прогулка
Пешая экскурсия к Медовым водопадам через ущелье реки Аликоновки
Пройдите 7 километров по живописному маршруту в группе до 10 человек и насладитесь видами Медовых водопадов и реликтовых зарослей
Начало: Возле Замка коварства и любви
5 авг в 11:00
9 авг в 11:00
1900 ₽ за человека
Фототур к Медовым водопадам
Пешая
6 часов
3 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур к Медовым водопадам
Треккинг по живописным окрестностям Кисловодска в компании профессионального фотографа
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Лермонтовский водопад»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кисловодске
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Медовые водопады, или Великолепная пятёрка и гора Кольцо
  2. Поездка из Кисловодска на Медовые водопады
  3. Групповой треккинг-тур по ущелью реки Аликоновки к Медовым водопадам
  4. Фототур к Медовым водопадам
Какие места ещё посмотреть в Кисловодске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Эльбрус
  3. Долина Нарзанов
  4. Плато Бермамыт
  5. Джилы-су
  6. Гижгит
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Медовые водопады
  9. Приэльбрусье
  10. Кисловодский парк
Сколько стоит экскурсия по Кисловодску в августе 2025
Сейчас в Кисловодске в категории "Лермонтовский водопад" можно забронировать 4 экскурсии от 1900 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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