Индивидуальная
до 4 чел.
Медовые водопады, или Великолепная пятерка и гора Кольцо
Поездка к Медовым водопадам и горе Кольцо - это возможность насладиться красотой Кавказа, узнать его легенды и попробовать местные деликатесы
Начало: Г. Кисловодск
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Кисловодска - на Медовые водопады
Путешествие на Медовые водопады подарит вам захватывающие виды и возможность попробовать местные деликатесы. Откройте для себя красоту Кавказа
Сегодня в 08:00
4 авг в 08:00
7200 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Пешая экскурсия к Медовым водопадам через ущелье реки Аликоновки
Пройдите 7 километров по живописному маршруту в группе до 10 человек и насладитесь видами Медовых водопадов и реликтовых зарослей
Начало: Возле Замка коварства и любви
5 авг в 11:00
9 авг в 11:00
1900 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фототур к Медовым водопадам
Треккинг по живописным окрестностям Кисловодска в компании профессионального фотографа
Начало: У ж/д вокзала Кисловодска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Кисловодску в категории «Лермонтовский водопад»
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