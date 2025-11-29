Отправляемся в урочище Джилы-Су, знаменитое целебными водами и чудесными пейзажами! За один день мы увидим три водопада, заберёмся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз и Долину нарзанов. Вы познакомитесь с кавказской кухней, оцените воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне величавого Эльбруса.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.

Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.

Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.

Три водопада. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.

Долина нарзанов. Помимо целебной воды из природных источников, здесь вас ожидает захватывающий вид на кавказские горы.

Примерный тайминг

6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе

9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз

10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара

11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су

13:00 — обед в кафе

14:00-15:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

Едем на на комфортабельном минивэне или внедорожнике

Забираем по вашему адресу в Кисловодске, а также в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды

Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду

Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.

Экологический сбор — 200 ₽ за чел.

Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.

Особенности поездки