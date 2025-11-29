Мои заказы

Из Кисловодска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию

Увидеть три могучих водопада, гору Шатджатмаз и скалы Аватара
Отправляемся в урочище Джилы-Су, знаменитое целебными водами и чудесными пейзажами! За один день мы увидим три водопада, заберёмся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз и Долину нарзанов.

Вы познакомитесь с кавказской кухней, оцените воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне величавого Эльбруса.
Описание экскурсии

Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.

Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.

Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.

Три водопада. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.

Долина нарзанов. Помимо целебной воды из природных источников, здесь вас ожидает захватывающий вид на кавказские горы.

Примерный тайминг

6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе
9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз
10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара
11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су
13:00 — обед в кафе
14:00-15:00 — возвращение в Кисловодск

Организационные детали

  • Едем на на комфортабельном минивэне или внедорожнике
  • Забираем по вашему адресу в Кисловодске, а также в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды
  • Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
  • Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.
  • Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
  • Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.

Особенности поездки

  • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
  • «Лавочка счастья» посещается только при благоприятной погоде

ежедневно в 06:00 и 07:00

Ответы на вопросы

