Из Кисловодска - в Джилы-Cу: путешествие в русскую Исландию
Увидеть три могучих водопада, гору Шатджатмаз и скалы Аватара
Отправляемся в урочище Джилы-Су, знаменитое целебными водами и чудесными пейзажами! За один день мы увидим три водопада, заберёмся на гору Шатджатмаз, посетим мистические скалы в ущелье реки Харбаз и Долину нарзанов.
Вы познакомитесь с кавказской кухней, оцените воду из минеральных источников и сделаете фото на фоне величавого Эльбруса.
Описание экскурсии
Гора Шатджатмаз. С её плоской вершины на высоте 2100 м над уровнем моря открывается удивительный горный пейзаж с участием Эльбруса и Большого Кавказского хребта.
Ущелье реки Харбаз и мистические скалы Аватара. Мистические — потому, что часто можно увидеть, как они парят над землей, точно как каменные острова в фильме Дж. Кэмерона «Аватар». Такой эффект создают плотные облака тумана.
Впечатляют не только сами скалы, но и окружающие их обрывистые утёсы и зеленые природные ландшафты, над которыми мы вновь сможем увидеть царственный Эльбрус.
Три водопада. Край Джилы-Су известен еще и своими водопадами. Мы посетим три из них. Это мощные высокие водопады — Каракая-Су, Эмир и Султан.
Долина нарзанов. Помимо целебной воды из природных источников, здесь вас ожидает захватывающий вид на кавказские горы.
Примерный тайминг
6:00–8:00 — забираем вас по вашему адресу, точное время зависит от погоды. По дороге будут остановки для перекуса в кафе 9:30 — смотровая площадка на горе Шатджатмаз 10:30 — ущелье реки Харбаз и скалы Аватара 11:30–12:30 — водопады и источники урочища Джилы-Су 13:00 — обед в кафе 14:00-15:00 — возвращение в Кисловодск
Организационные детали
Едем на на комфортабельном минивэне или внедорожнике
Забираем по вашему адресу в Кисловодске, а также в городах Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные Воды
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате — детали в переписке
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Питание в кафе с кавказской кухней ≈ 300 ₽. Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду
Посещение национального парка — 200 ₽ за чел.
Экологический сбор — 200 ₽ за чел.
Вход на обзорные площадки «Скала Аватара» и «Кругозор» — по 50 ₽ за чел.
Особенности поездки
Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой маршрут может быть скорректирован
«Лавочка счастья» посещается только при благоприятной погоде
