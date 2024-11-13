В горы Кавказа Нас с вами ожидает поездка в горы Кавказа на комфортабельном внедорожнике с профессиональным фотографом. Мы проедем по одной из самых живописных дорог Кавказа. В поездке посетим несколько лучших локаций Кабардино-Балкарии. На протяжении всего пути я буду делать профессиональные фото в самых живописных локациях и на топовых смотровых площадках. В нашем туре мы никуда не будем спешить, он пройдет размеренно. У нас будет достаточно времени, чтобы отдохнуть, насладиться природой и приятно пообщаться. Вам не надо будет тратить время, чтобы фотографировать всё вокруг на свой телефон. Вы будете наслаждаться красотой гор и любоваться прекрасными пейзажами. А я с большим удовольствием запечатлею вас, ваши счастливые моменты и эмоции в фотоснимках, которые подарят вам прекрасные воспоминания на долгие годы. Мы посетим:

Озеро Гижгит — внушительных размеров водоём поразит небесно-глубоким цветом. Окружающие его рельефы не оставят равнодушными даже самых искушенных путешественников.

Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация:.

• Перевал Актопрак — известнейший с древнейших времён перевал, позволявший общаться жителям Чегемского и Баксанского ущелий, через него проходил старинный торговый путь. Путь через перевал Актопрак (что в переводе с балкарского означает «белая глина»), соединяющий два ущелья, составляет всего 22 километра, но какие это красивые километры! Его смело можно назвать музеем естественных смотровых площадок — вид, открывающийся с разных участков, поражает воображение. Когда вы получите фотографии: После поездки в течение 14-30 дней (зависит от занятости фотографа) вы получите 100+ снимков в естественной цветокоррекции через Яндекс. Диск, где они будут доступны для скачивания один месяц. Важная информация: