Мы ездили на Эльбрус в октябре 2023. Это было потрясающе!!! Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию: очень внимательный к туристам, откликается на все просьбы, интересный рассказчик и сам тур составлен очень грамотно. Несмотря на дальнюю дорогу, было не утомительно, так как много рассказывали. Рекомендую всем желающим. Получите море позитивных эмоций!!!