Побывать на живописном озере, попить нарзан и влюбиться в пейзажи высокогорной республики
Любой маршрут в Кабардино-Балкарии восхитителен, в этом путешествии будет всего по чуть-чуть.
Вы посетите затерянное среди скалистых гор озеро и узнаете, что скрывают его воды «мальдивского» цвета. Попробуете целебную минеральную воду прямо из источников и хычины с пылу с жару. Откроете красоту местных ущелий. А добравшись до «горы богов», сможете подняться по канатной дороге к головокружительным видам.
Вы посетите затерянное среди скалистых гор озеро и узнаете, что скрывают его воды «мальдивского» цвета. Попробуете целебную минеральную воду прямо из источников и хычины с пылу с жару. Откроете красоту местных ущелий. А добравшись до «горы богов», сможете подняться по канатной дороге к головокружительным видам.
Ближайшие даты:
29
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы побываете на озере Гижгит, сможете устроить яркую фотосессию и услышите предания о водоёме.
- Наш путь пройдёт через Баксанское ущелье и ущелье Адыр-Су. Далеко не убираем фотоаппараты;).
- На «марсианской» территории Поляны нарзанов вы узнаете о местных источниках и их свойствах. Чтобы добиться оздоровительного эффекта, нужно пить эту воду курсом. Но интересно и просто попробовать её на вкус.
- В середине поездки заедем в кафе, где для вас приготовят что-нибудь аутентичное, например, сочные хычины с разными начинками.
- Также мы покажем самый высокогорный город России Тырныауз, секретный посёлок Нейтрино и городок учёных.
- И конечно, главный герой дня: Эльбрус. В дороге вы полюбуетесь его величественным видом не раз, приближаясь всё ближе и ближе. А оказавшись на месте, по желанию подниметесь на высоту более 3750 метров. Передать словами открывающиеся панорамы очень трудно — и в этом вы убедитесь сами!
Организационные детали
- Транспорт включён в стоимость. Экскурсия проходит на подготовленных внедорожниках.
- Дополнительные расходы: канатная дорога — 1600 руб. /чел., обед в кафе — около 500 руб.
- Мы можем провести экскурсию для компании до 8 человек на минивэне, доплата составит 2000 руб. за каждого следующего участника.
- На Эльбрус вы поднимаетесь по канатной дороге в закрытой кабинке. На каждой станции (их 3) есть кафе, где можно перекусить или погреться.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего места проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Кисловодске
Провели экскурсии для 2269 туристов
Приветствую! Меня зовут Александр, я и моя команда опытных гидов уже более 6 лет проводим экскурсии по живописным местам Кавказа. Наша цель — подарить вам незабываемые эмоции и желание вернуться в горы)
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
23 окт 2023
Мы ездили на Эльбрус в октябре 2023. Это было потрясающе!!! Огромное спасибо нашему гиду Дмитрию: очень внимательный к туристам, откликается на все просьбы, интересный рассказчик и сам тур составлен очень грамотно. Несмотря на дальнюю дорогу, было не утомительно, так как много рассказывали. Рекомендую всем желающим. Получите море позитивных эмоций!!!
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